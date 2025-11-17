„Értem dolgozta szét magát” — Sydney Sweeney rosszul teljesítő filmjét védi be a bokszolónő

Nem semmi kalandokat él meg Sydney Sweeney ebben az évben. Korábban a náci áthallásos farmernadrág reklámjával sokkolta a közönséget, melynek kapcsán nemrég erőteljesen leteremtett egy kíváncsi riportert, a nők jogaiért szónokolt teljesen átlátszó ruhában, nézetei miatt korábbi kollégái sorra elfordulnak tőle és a korábban Oscar-díj esélyesnek titulált Christy című életrajzi filmje is borzalmasan nyitott. A Sydney Sweeney meme-cunami között mégis akad, aki támogatja őt, ráadásul nem is akárki.

Christy Martin Sydney Sweeney barátsága meglepő lehet a visszajelzések tükrében (Fotó: Jeffrey Mayer)

Christy Martin kiáll a barátja, Sydney Sweeney mellett

A film a kilencvenes évek híres női boxolójáról, a Sydney Sweeney által megformált Christy Martinról szól, aki sikeres karrierje mellett egy bántalmazó kapcsolatban élt évekig. Az életrajzi film így egy többrétegű küzdelemről szól, nem csak a ringben, hanem a magánéletben egyaránt, a nárcisztikus férjével aki egyébként az edzője is volt. A Christy Martin film az idei év egyik legrosszabb nyitását hozta 1,3 millió dollárral, ami még Dwayne Johnson borzalmasan kezdő Zúzógépét is alulmúlja anyagi viszonylatban. A szakma és a nézők véleményét is megosztja, a cikk írásakor a Rotten Tomatoes-on 66 százalékos szakmai és 96 százalékos nézői értékelésen áll.

A Christy mindenesetre kitűnik a Sydney Sweeney filmek közül érzékeny témájával. A színésznő egész jól viseli a pofonokat, elmondása szerint ez a film nem feltétlen a nagy nézettségért és a pozitív számokért készült, hanem hogy eljusson azokhoz, akik érintettek a film kapcsán.

Az már korábban is érezhető volt, hogy a film főszereplőjének valós megfelelője, Christy Martin jó viszonyt ápol Sydney Sweeneyvel, miután a film premierjén közösen fotózkodtak mosolyogva. Ezt megerősítette a sportoló Instagram-posztja is, melyben a színésznő érdemeit emeli ki és tisztázza a vele való kapcsolatát: