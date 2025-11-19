"Hogy a f*szba csináljuk?" – Kifakadt a Sárkányok Kabul felett rendezője: Dyga Zsombor szinte lehetetlenre vállalkozott

A Sárkányok Kabul felett Dyga Zsombor rendezésében november 20-tól már a nagyközönség számára is megtekinthető lesz. A sajtó számára tartott vetítés után a film rendezőjével, Dyga Zsomborral beszélgettünk, aki elárulta, milyen volt a Magyar Honvédséggel együtt dolgozni, mi jelentette a legnagyobb kihívást a forgatás során és milyen személyes elhívást érzett, ami miatt beült a rendezői székbe.

Dyga Zsombor új kihívásként és tiszteletadásként tekintett a Sárkányok Kabul felett című film elkészítésére (Fotó: MW Bulvár)

Sárkányok Kabul felett: Dyga Zsombor új rendezése

Dyga Zsombor korábbi rendezései között a legkülönfélébb projektek szerepelnek. Csinált romantikus drámát a Tompos Kátya főszereplésével készült Köntörfalak című filmben, és élet-szagú vígjátékot is a Kész cirkusz című moziban. Most ismét egy újabb műfajt pipálhat ki, ami nemcsak számára, de a magyar filmtörténetben is viszonylag újdonságnak számíthat. A Sárkányok Kabul felett című akciófilm a 2021-es afganisztáni Sámán Pajzs hadművelet igaz történetét meséli el, és az akcióban résztvevő névtelen magyar honvéd hősök előtt tiszteleg. A főbb szerepekben Jászberényi Gábort, Mészáros Blankát, Trokán Nórát, Dietz Gusztávot és Ertl Zsombort láthatják a nézők a hamarosan mozikba kerülő lebilincselő akciófilmben.

A Sárkányok Kabul felett megtörtént események alapján készült (Fotó: Szupermodern Stúdió)

Mi volt a személyes kötődésed ehhez a projekthez, mi szólított meg leginkább a forgatókönyvben?

Dyga Zsombor: A filmnek talán az egyetlen csendes jelenetében, amikor az a doktornő (Mészáros Blanka) és az a katona (Jászberényi Gábor) ülnek egymás mellett a kórházi ágyon, megfogalmazzák az egész történet legfontosabb üzenetét: első a hivatás. Én nagyon tudom tisztelni az ennyire elhivatott és megszállott embereket, legyen bármilyen munka, amit végeznek.

Akkor ez valamilyen szinten a saját hitvallásod is?

D.Zs.: Nem nevezném annak, ez inkább egy belső motor, amit bárcsak ki tudnék kapcsolni, de valójában nem megy.

A háborúkról, hősökről és hasonló felfokozott helyzetekről készült filmeknek megvan az a veszélye, hogy egy ponton már-már túlzottan patetikussá, drámaivá válnak. Hogy sikerült ezt kiküszöbölni a Sárkányok Kabul felett esetében? Volt ebben szándékosság?