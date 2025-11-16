Schwarzenegger visszatér? Jönnek az alienek? Ez vár a Predatorra a Halálbolygó után

Kevés „rusnya féregnek” adatott meg, hogy igazi popkulturális ikonná váljon, de a Predatornak sikerült. A legendás űrvadász még 1987-ben csapott le először Arnold Schwarzeneggerre és kommandósaira, és bár azóta a franchise hullámvasúton utazott a minőséget tekintve, a közönség érdeklődésére mindig számíthatott. A legutóbbi felvonás, a Halálbolygó egészen friss vért pumpált a sorozatba, a direktor, Dan Trachtenberg merész koncepciója szakított a megszokott sablonokkal, és bár nem egy klasszikus értelemben vett Predator-film lett, új megközelítésével többé-kevésbé elnyerte a rajongók és a kritikusok tetszését is. A kérdés most már csak az: Merre tovább?

A Halálbolygó a Predator-filmektől eltérő megközelítést alkalmazott, hőst csinált a ragadozóból (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

A Ragadozó ismét Prédát visel

Érdekesség, hogy a Halálbolygó eredetileg egészen más, már-már a női lábfejekért vakulásig rajongó Quentin Tarantino filmjeire emlékeztető irányt vett volna, hiszen a tervek szerint a második világháború idején, náci katonák és ragadozók összecsapását nézhettük volna végig az első sorból. Ebből végül ugyan nem lett semmi, de bőven akadt még ötlet a tarsolyában Dan Trachtenbergnek, aki elmondása szerint három különböző történet akar vászonra vinni, ezek közül kettő pedig már meg is történt: A Predator: Gyilkosok gyilkosa, a Halálbolygó és egy harmadik, titokzatos projekt, ami minden jel szerint nem más, mint a Préda 2.

A szégyenszemre csakis Hulun, illetve Disney+-on bemutatott Préda 2022-ben valóságos meglepetéssiker lett. A 18. századi amerikai őslakos amazon története nemcsak látványos és feszült, de érzelmileg is sokkal telítettebb volt, mint amit egy akcióhorrortól várni lehetett. A folytatás pedig már úton van, márciusban megerősítették a Disney részéről, és minden bizonnyal visszatérünk majd a vadnyugati tájakra. A főszerepet játszó Amber Midthunder visszatéréséről már folynak a tárgyalások, de nem biztos, hogy ő lesz az egyetlen ismerős arc.

A Préda megadta a lehetőséget a nőknek is, hogy szembeszálljanak az univerzum rettegett vadászával (Fotó: Entertainment Pictures)

Visszatér a franchise alfája és ómegája?

Sok fanatikus azt vallja, hogy Arnold Schwarzenegger nélkül nem is beszélhetünk igazi Predator-filmről, és rajongók ezrei várnak arra évtizedek óta, hogy a 78 éves színész egyszer még visszatérjen a szerephez, és lehet, hogy most közelebb vagyunk ehhez mint valaha.