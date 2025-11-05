Eszüket vesztik a rajongók: folytatódik a Netflix imádott romantikus sorozata!

Amióta William Shakespeare cirka 1597-ben megírta a sorssal szembeszálló, fiatal veronai szerelmespár sztoriját, Rómeó és Júlia története azóta millió meg egy filmkészítőt ihletett meg, emiatt pedig nehéz is újszerűen tálalni ezt az alapszituációt. A Netflixen tavaly azonban ezt mégis sikerült megugrani a Erin Fosternek, akinek sorozata, a Bármit, csak ezt ne is két, teljesen más közegből érkező fiatal, a szexbloggerként tevékenykedő Joanne, valamint az ifjú rabbi, Noah különös kapcsolatának meséjét regéli el, miközben kiválóan lavíroz a komédia, a romantika és a dráma háromszögén belül. A szériát hamar be is habzsolták a fanok, idén októberben érkezett is repeta, és a Netflix úgy döntött, itt még mindig nincs vége.

A Bármit, csak ezt ne, azaz a Nobody wants this 2. évadának megjelenése után pár héttel a Netflix már be is jelenette a következő felvonás érkezését (Fotó: IMDb)

Jön a Bármit, csak ezt ne 3. évada!

Bizony, még nem kell elköszönni senkinek sem a különc szerelmespártól. A Netflix ugyanis egy Instagram-videóban jelentette be, hogy jövőre is lesz Bármit, csak ezt ne. Természetesen a széria sztárjai, a karakteréhez hasonlóan igen szabadelvű Kristen Bell és Adam Brody is visszatérnek a 3. évadban, mely minden bizonnyal ott folytatja, ahol a 2. fejezet véget ért, azaz Joanne a szerelmet választja az elvei helyett, szakít ateista világnézeteivel és felveszi a zsidó vallást.

Egy év alatt a Bármit, csak ezt ne a legnézettebb Netflix-sorozatok egyikévé nőtteki magát (Fotó: IMDb)

A 2. évadban egyébként Seth Rogen személyében már egy igaz sztár is vendégszerepelt a showban, így kíváncsian várjuk, a következő szezonban kivel örvendeztetnek meg minket az alkotók.

A Netflix ezúttal megkegyelmezett

Erin Foster igazán szerencsésnek érezheti magát, hiszen az utóbbi években az a tendencia alakult ki a Netflix háza táján, hogy egy széria pályáján az első vagy a második évad már rögtön a végállomást jelenti, elég csak Jeff Goldblum-féle Kaos vagy a Megzsarolva című műsorokra gondolni. De erről az az Arnold Schwarzenegger is tudna mesélni, akinek Fubarját úgy kaszálta el mindössze két felvonás után a streamingóriás, hogy a történet klasszikus cliffhangerrel ért véget, ez pedig jelezte a filmkészítőknek, hogy senki sincs biztonságban. Ezért is örülhetnek különösen a Bármit, csak ezt ne fanjai, akiknek sokat nem kell várni az új évadra, mely 2026-ban fut be a Netflix platformjára.