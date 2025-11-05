Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Imre névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eszüket vesztik a rajongók: folytatódik a Netflix imádott romantikus sorozata!

Netflix
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 19:35
romantikus vígjátéksorozat
21. századi Rómeó és Júlia-történet hódít a népszerű streamingszolgáltatón. A Bármit, csak ezt ne című romantikus komédia idén már a második évaddal jelentkezett, a Netflix pedig nem sokat teketóriázott, rögtön be is jelentette a 3. felvonást.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Amióta William Shakespeare cirka 1597-ben megírta a sorssal szembeszálló, fiatal veronai szerelmespár sztoriját, Rómeó és Júlia története azóta millió meg egy filmkészítőt ihletett meg, emiatt pedig nehéz is újszerűen tálalni ezt az alapszituációt. A Netflixen tavaly azonban ezt mégis sikerült megugrani a Erin Fosternek, akinek sorozata, a Bármit, csak ezt ne is két, teljesen más közegből érkező fiatal, a szexbloggerként tevékenykedő Joanne, valamint az ifjú rabbi, Noah különös kapcsolatának meséjét regéli el, miközben kiválóan lavíroz a komédia, a romantika és a dráma háromszögén belül. A szériát hamar be is habzsolták a fanok, idén októberben érkezett is repeta, és a Netflix úgy döntött, itt még mindig nincs vége.

Netflix Nobody wants this
A Bármit, csak ezt ne, azaz a Nobody wants this 2. évadának megjelenése után pár héttel a Netflix már be is jelenette a következő felvonás érkezését (Fotó: IMDb)

Jön a Bármit, csak ezt ne 3. évada!

Bizony, még nem kell elköszönni senkinek sem a különc szerelmespártól. A Netflix ugyanis egy Instagram-videóban jelentette be, hogy jövőre is lesz Bármit, csak ezt ne. Természetesen a széria sztárjai, a karakteréhez hasonlóan igen szabadelvű Kristen Bell és Adam Brody is visszatérnek a 3. évadban, mely minden bizonnyal ott folytatja, ahol a 2. fejezet véget ért, azaz Joanne a szerelmet választja az elvei helyett, szakít ateista világnézeteivel és felveszi a zsidó vallást.

Egy év alatt a Bármit, csak ezt ne a legnézettebb Netflix-sorozatok egyikévé nőtteki magát (Fotó: IMDb)

A 2. évadban egyébként Seth Rogen személyében már egy igaz sztár is vendégszerepelt a showban, így kíváncsian várjuk, a következő szezonban kivel örvendeztetnek meg minket az alkotók.

A Netflix ezúttal megkegyelmezett

Erin Foster igazán szerencsésnek érezheti magát, hiszen az utóbbi években az a tendencia alakult ki a Netflix háza táján, hogy egy széria pályáján az első vagy a második évad már rögtön a végállomást jelenti, elég csak Jeff Goldblum-féle Kaos vagy a Megzsarolva című műsorokra gondolni. De erről az az Arnold Schwarzenegger is tudna mesélni, akinek Fubarját úgy kaszálta el mindössze két felvonás után a streamingóriás, hogy a történet klasszikus cliffhangerrel ért véget, ez pedig jelezte a filmkészítőknek, hogy senki sincs biztonságban. Ezért is örülhetnek különösen a Bármit, csak ezt ne fanjai, akiknek sokat nem kell várni az új évadra, mely 2026-ban fut be a Netflix platformjára.

A Bármit, csak ezt ne eddigi két évadának összes epizódja elérhető a Netflix kínálatában.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu