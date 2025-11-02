Kristen Bell nyitott házasságban él a férjével? „Nem érdekel, ha megcsal. Házasok vagyunk, nem halottak”

Kristen Bell, az állandóan mosolygós, nagy részben kedves szerepeket játszó színésznő nyíltan beszélt fiatalkori problémáiról, a házasságáról, és azt is bevallotta, hogy bizony a gyermekei cikinek tartják.
Kristen Bell ma már egészen másként beszél a szerelemről és hűségről, mint ahogy azt a Disney jéghercegnőjeként, Annaként tőle elvárnánk. A 45 éves színésznő elárulta: ha a férje, Dax Shepard valaha is megcsalná, az sem rengetné meg a kapcsolatukat. „Őszintén? Kit érdekelne? Tudom, hogy emberek vagyunk, ösztönlények. Mindketten vonzódunk másokhoz – házasok vagyunk, nem halottak. Nem biztos, hogy mindenki megengedheti magának azt a fajta bizalmat, ami köztünk van” – jelentette ki.
Kristen, aki a Veronica Mars című sorozattal vált ismertté, ma már saját erkölcsi iránytűjét követi.
Azt nézem, hogy mi tesz boldoggá, és mi nem árt másnak. Ha a húszas éveimben egy baráti társaságban valaki elővesz egy kis füvet, miközben még nincs családom – nem tragédia. A kérdés számomra mindig az, hogy okozok-e ezzel szenvedést valakinek. Ha két ember kölcsönösen beleegyezik valamibe, és senkinek nem fáj, akkor az rendben van.
A színésznő nyíltan beszélt fiatalkori kalandjairól és drogélményeiről is: „Sokat füveztem az egyetemen, kipróbáltam a gombát is, bár az valójában nem is volt igazi. Egyszer valaki extasyt szerzett, kipróbáltam, de nem vagyok benne biztos, hogy nem csak egy Tic Tac volt – idézte a sztárt a The Sun.
A Netflix sikersorozatában, a Bármit, csak ezt ne-ben Kristen egy szókimondó, szexuális témákkal foglalkozó műsorvezetőt alakít, aki beleszeret egy rabbiba, akit Adam Brody alakít. A nézők imádják a kettejük közti kémiát, a kritikusok pedig dicsérik Kristen természetességét. A színésznő akkor kezdte érezni, hogy a sorozat igazán nagyot megy, amikor férfi nézők – köztük apák – kezdték ajánlani a gyerekeiknek.
Otthon azonban egészen más szerepben látják őt: lányai, a tizenkét éves Lincoln és a tízéves Delta ugyanis cikinek tartják. „Ez az a korszak, amikor már anyának lenni nem menő – a gyerekeim szerint minden, amit csinálok, kicsit gáz” – nevetett Kristen, aki a Mom’s Car podcastban beszélt arról is, hogy a depressziója gyakran akkor tör elő, amikor mindenki a kedvére próbál tenni, és mindig mosolygós akar maradni.
A színésznő őszintén vállalja, hogy évek óta küzd a depresszióval, és gyógyszert is szedett rá.
Nem akarom, hogy a fiatal lányok azt higgyék, az életem tökéletes. A boldogság nálam döntés kérdése. Minden nap el lehet dönteni, hogy meglátjuk-e a jót.
Elmondása szerint, amikor a félelmei elhatalmasodnak, szigorúan beszél magával. „Amikor terhes voltam, rettegtem, de azt mondtam magamnak: nem te vagy az első nő, aki gyereket vár. Milliárdok mentek már ezen keresztül, tehát lehetséges.”
Kristen Detroitban nőtt fel, szigorú katolikus családban. Szülei korán elváltak, az anyja, Lorelei Jo egyedül nevelte fel. A színpad volt az a hely, ahol először otthon érezte magát: „Amikor zenéltem vagy színházban játszottam, minden más megszűnt. Nem gondoltam a problémákra – csak béke volt bennem.” A színiiskolát már New Yorkban végezte, ahol elmondása szerint „nem lázadt, inkább kivirágzott” – kipróbálta magát, és rálelt arra, ami őt boldoggá teszi.
Ma már az egyik legjobban fizetett hollywoodi színésznő, férjével 2019-ben 3,2 millió fontért vásárolták meg Los Angeles-i otthonukat. Mégis, Kristen úgy érzi, szerencséjét alázattal kell viselnie.
Nem érdemlem meg jobban, mint bárki más. Sokan aggódnak a számláik miatt – nekem meg az a munkám, hogy szépnek lássanak. Ezért igyekszem visszaadni valamit.
„Születetten kedvesnek tartom magam” – mondja mosolyogva. „Ha az ember jól tud olvasni a sorok között és másokra figyel, az meghozza a sikert. De mindebből szeretnék visszaadni. Nem érzem igazságosnak, hogy ennyit keresek. Egy ponton túl már nem kell több tükör a házadban – inkább másokra kell gondolni.” Hiába a csillogás és a sorozatsiker, Kristen sosem látja magát igazi díva típusnak. „Lehet, hogy ki tudnak engem sminkelni és szépen felöltöztetni, de a lelkem mélyén mindig egy kicsit fura, játékos lány maradok” – vallotta be.
