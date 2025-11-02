Kristen Bell nyitott házasságban él a férjével? „Nem érdekel, ha megcsal. Házasok vagyunk, nem halottak”

Kristen Bell, az állandóan mosolygós, nagy részben kedves szerepeket játszó színésznő nyíltan beszélt fiatalkori problémáiról, a házasságáról, és azt is bevallotta, hogy bizony a gyermekei cikinek tartják.

Kristen Bell és férje, a szintén színész Dax Shepard Fotó: AFP

Kristen Bellt nem zavarja a hűtlenség

Kristen Bell ma már egészen másként beszél a szerelemről és hűségről, mint ahogy azt a Disney jéghercegnőjeként, Annaként tőle elvárnánk. A 45 éves színésznő elárulta: ha a férje, Dax Shepard valaha is megcsalná, az sem rengetné meg a kapcsolatukat. „Őszintén? Kit érdekelne? Tudom, hogy emberek vagyunk, ösztönlények. Mindketten vonzódunk másokhoz – házasok vagyunk, nem halottak. Nem biztos, hogy mindenki megengedheti magának azt a fajta bizalmat, ami köztünk van” – jelentette ki.

Kristen, aki a Veronica Mars című sorozattal vált ismertté, ma már saját erkölcsi iránytűjét követi.

Azt nézem, hogy mi tesz boldoggá, és mi nem árt másnak. Ha a húszas éveimben egy baráti társaságban valaki elővesz egy kis füvet, miközben még nincs családom – nem tragédia. A kérdés számomra mindig az, hogy okozok-e ezzel szenvedést valakinek. Ha két ember kölcsönösen beleegyezik valamibe, és senkinek nem fáj, akkor az rendben van.

A színésznő nyíltan beszélt fiatalkori kalandjairól és drogélményeiről is: „Sokat füveztem az egyetemen, kipróbáltam a gombát is, bár az valójában nem is volt igazi. Egyszer valaki extasyt szerzett, kipróbáltam, de nem vagyok benne biztos, hogy nem csak egy Tic Tac volt – idézte a sztárt a The Sun.

A Netflix sikersorozatában, a Bármit, csak ezt ne-ben Kristen egy szókimondó, szexuális témákkal foglalkozó műsorvezetőt alakít, aki beleszeret egy rabbiba, akit Adam Brody alakít. A nézők imádják a kettejük közti kémiát, a kritikusok pedig dicsérik Kristen természetességét. A színésznő akkor kezdte érezni, hogy a sorozat igazán nagyot megy, amikor férfi nézők – köztük apák – kezdték ajánlani a gyerekeiknek.

Otthon azonban egészen más szerepben látják őt: lányai, a tizenkét éves Lincoln és a tízéves Delta ugyanis cikinek tartják. „Ez az a korszak, amikor már anyának lenni nem menő – a gyerekeim szerint minden, amit csinálok, kicsit gáz” – nevetett Kristen, aki a Mom’s Car podcastban beszélt arról is, hogy a depressziója gyakran akkor tör elő, amikor mindenki a kedvére próbál tenni, és mindig mosolygós akar maradni.