Csak a legnagyobb filmes arcok tudnak mindent Marlon Brandóról – Te közéjük tartozol?

Marlon Brando nemcsak Hollywood aranykorának ikonikus alakja volt, hanem a modern színjátszás egyik úttörője is. A módszeres színjátszás mestereként formabontó alakításaival forradalmasította az ipart, miközben többször megbotránkoztatta a világot. A Keresztapában megformált karakterétől kezdve az Apokalipszis most című filmben nyújtott alakításáig olyan szerepeket vállalt el, amelyek ma is legendásak. Te vajon mennyire ismered a színészóriás életét, karrierjét, botrányait, és legendás szerepeit? Kvízünkből most kiderül!

Marlon Brando ma 21 éve halt meg Fotó: John Kobal Foundation / GettyImages

Valóban annyira jól ismered az amerikai filmes szakma legendáját, mint azt gondolod? Most tesztelheted tudásod! Csak a legfanatikusabb filmesek érik el a hibátlan eredményt!

Marlon Brando kvíz: 10 kérdés, amire csak az igazi filmrajongók tudják a választ!