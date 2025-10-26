10 dolog, amit nem tudtál Katy Perry-ről: 41 éves lett az énekesnő – galéria

Íme tíz dolog, amit nem tudtál Katy Perry-ről:

Katy Perry 41 éves lett (Fotó: PA/Northfoto)

Megdöbbentő tények Katy Perry születésnapja kapcsán

1. Santa Barbarán született

Az énekesnő Santa Barbarán született, Kaliforniában Mary Perry és Keith Hudson gyermekeként. Keresztény neveltetésben részesült és gyerekkora nagy részét egy templomi kórusban töltötte, ahol egyből beleszeretett az éneklésbe.

2.Nagyon szegények voltak

Több interjúban is elmesélte, hogy fiatalabb korában szegény körülmények között éltek, és előfordult, hogy ételbankból kellett enniük.

3. Szülei kitagadták az I Kissed a Girl után

Mondanunk sem kell, a keresztény szülők nem voltak boldogok, mikor kijött Katy első nagy slágere, azt beszélik, hosszú ideig nem is beszéltek egymással. Hogy mi történt pontosan, azt nem tudni, az viszont biztos, hogy időközben rendeződött kapcsolata szüleivel és mai napig rengeteg időt tölt velük.

4. Eredetileg szőke a haja és odavan a tetkókért

Az eredetileg sötétszőke hajú énekesnő sminkmániás, és a tetoválásokat is nagyon kedveli. Ő maga is büszkélkedhet kettővel, az egyik egy eper, a másik egy Jézus felirat, mellyel Katy a bőrén is a vallásosságát hirdeti.

5. Leszokott a dohányzásról

Katy – sokak szerint az anyaság miatt – leszokott a dohányzásról is, és igyekszik egészségesebben táplálkozni. Elmondása szerint ez nem esik nehezére, hisz legszívesebben a kínai, az indiai és a japán konyha fogásai közül választ.

6. Új rekordokat állított fel

A Last Friday Night (T.G.I.F.) című dalával sikerült megtörnie Michael Jackson 19 éves rekordját. A Teenage Dream albumról kijött ötödik kislemez is listavezető lett a California Gurls, a Teenage Dream, a Firework és az E.T. után. Ezzel ő lett a zenetörténelmében az első női előadó, akinek ez sikerült.

7. Hisz a földönkívüliekben és a szellemekben

Többször is elismerte, hogy hisz a földönkívüliek létezésében. Saját bevallása szerint spirituális lencsén keresztül látja a világot, és követi az asztrológiát.

8. Hangot kölcsönzött a Hupikék törpikék című filmben

Ő volt Törpilla szinkronhangja a Hupikék törpikék és a Hupikék törpikék 2 című filmekben.