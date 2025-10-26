10 dolog, amit nem tudtál Katy Perry-ről: 41 éves lett az énekesnő – galéria

Íme tíz dolog, amit nem tudtál Katy Perry-ről:
Az énekesnő Santa Barbarán született, Kaliforniában Mary Perry és Keith Hudson gyermekeként. Keresztény neveltetésben részesült és gyerekkora nagy részét egy templomi kórusban töltötte, ahol egyből beleszeretett az éneklésbe.
Több interjúban is elmesélte, hogy fiatalabb korában szegény körülmények között éltek, és előfordult, hogy ételbankból kellett enniük.
Mondanunk sem kell, a keresztény szülők nem voltak boldogok, mikor kijött Katy első nagy slágere, azt beszélik, hosszú ideig nem is beszéltek egymással. Hogy mi történt pontosan, azt nem tudni, az viszont biztos, hogy időközben rendeződött kapcsolata szüleivel és mai napig rengeteg időt tölt velük.
Az eredetileg sötétszőke hajú énekesnő sminkmániás, és a tetoválásokat is nagyon kedveli. Ő maga is büszkélkedhet kettővel, az egyik egy eper, a másik egy Jézus felirat, mellyel Katy a bőrén is a vallásosságát hirdeti.
Katy – sokak szerint az anyaság miatt – leszokott a dohányzásról is, és igyekszik egészségesebben táplálkozni. Elmondása szerint ez nem esik nehezére, hisz legszívesebben a kínai, az indiai és a japán konyha fogásai közül választ.
A Last Friday Night (T.G.I.F.) című dalával sikerült megtörnie Michael Jackson 19 éves rekordját. A Teenage Dream albumról kijött ötödik kislemez is listavezető lett a California Gurls, a Teenage Dream, a Firework és az E.T. után. Ezzel ő lett a zenetörténelmében az első női előadó, akinek ez sikerült.
Többször is elismerte, hogy hisz a földönkívüliek létezésében. Saját bevallása szerint spirituális lencsén keresztül látja a világot, és követi az asztrológiát.
Ő volt Törpilla szinkronhangja a Hupikék törpikék és a Hupikék törpikék 2 című filmekben.
California Dreams világturnéján volt, amikor a koncert előtt egy órával SMS-t kapott akkori férjétől, Russell Brandtől, aki üzenetben értesítette arról, hogy el akar válni tőle. Katy fél óráig sírt az öltözőjében, majd percekkel később színpadra állt és élete egyik legjobb alakítását nyújtotta a két órás koncerten. A szakításról dalok is születtek, a Part Of Me-t és a Wide Awake-et. Azóta viszont újra rátalált a szerelem.
2025. április 14-én részt vett a Blue Origin New Shepard rakétájának NS-31-es küldetésében, amely az első teljesen női űrrepülés volt 1963 óta. A repülés mindössze 11 percig tartott, és a rakéta elérte a Földtől mintegy 105 km-es magasságot, ahol a résztvevők rövid időre tapasztalhatták meg a súlytalanságot. A repülés során Katy Perry a súlytalanságban a „What a Wonderful World” című dalt énekelte, miközben egy margarétát tartott a kezében, ezzel is kifejezve szeretetét lánya iránt. Miután visszatértek, az énekesnő megcsókolta a földet.
Katy Perry 15 év után ismét koncertet ad Magyarországon. Október 27-én lép fel a budapesti MVM Dome-ban, a The Lifetimes Tour keretében.
