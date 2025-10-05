2025 a szakítások éve eddig! Nem csak Nicole Kidmanék házassága ment tönkre idén – Mutatjuk, kik váltak szét

Szökőhullámként tarolta le a világot az Oscar-díjas színésznő és a Grammy-díjjal többszörösen kitüntetett countryénekes megrázó bejelentése, miszerint közel a 20 éves házasságukat már nem tudták megmenteni. A munkamániás Nicole Kidman és a már most mással randizó Keith Urban különválását azonban már több olyan szakítás is megelőzte idén, melyek alapjaiban rázták meg a kaliforniai álomgyár világát. Cikkünkben ezeket összegyűjtöttük össze.

Nicole Kidman válása mellett több más szakítás is történt idén Hollywoodban, például Tim Burton és Monica Bellucci zátonyra futott kapcsolata is nagyot szólt (Fotó: Francesco Luciano)

Nicole Kidman és Keith Urban válása csak hab volt az idei szakítástortán

Emma Corrin és Rami Malek

A tavaszi nagytakarítást Hollywoodban Rami Malek és A Korona, valamint a Nosferatu sztárja, Emma Corrin kezdték. A nemrég még Magyarországon forgató Oscar-díjas színész és exkedvese még 2023-ban jöttek össze, és amennyire büszkén és boldogan pózoltak egymás mellett a vörös szőnyegen, alig két évvel később pont olyan nagy csöndben, már-már fű alatt köszöntek el egymástól, miután elég hamar kihunyt köztük a láng.

Sydney Sweeney és Jonathan Davino

Kevés sztárról cikkeztek annyit a világsajtóban idén, mint a hamarosan 3. évadával beköszönő Eufória szőke bombázójáról. Sydney Sweeney szappanbotránya mellett a szerelmi élete miatt is gyakorta került címlapokra, főleg azután, hogy szakított vőlegényével, Jonathan Davinóval. A fiatal pár 2018 óta volt együtt, 2022-ben pedig már az eljegyzés is megtörtént, az viszont árulkodó volt, hogy az esküvőt folyamatosan elnapolták, majd végül Sydney kisasszony le is fújta a várva várt eseményt. Ekkor már biztos volt, hogy véget ért a nagy szerelem, a bombázót azóta pedig már mással kapták le kéz a kézben andalogva.

Sydney Sweeney botrányt botrányra halmoz idén, tavasszal még vőlegényét is faképnél hagyta (Fotó: TheImageDirect.com)

Dakota Johnson és Chris Martin

A Többesélyes szerelem színésznője idén maximum az elmúló szerelmet tapasztalhatta meg a való életben, romantikából csak a vásznon jutott ki neki, ugyanis 8 év után véget ért kapcsolata a Coldplay frontemberével, Chris Martinnal. A Zürichi Filmfesztiválon meztelenkedő Dakota Johnson és partnere között számos nézeteltérés volt, melyek éket vertek közéjük. Nem egyeztek elképzeléseik a házasságot, illetve a gyerekvállalást illetően sem, ez pedig végzetesnek bizonyult a kapcsolatuk számára.