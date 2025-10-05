2025 a szakítások éve eddig! Nem csak Nicole Kidmanék házassága ment tönkre idén – Mutatjuk, kik váltak szét

Szökőhullámként tarolta le a világot az Oscar-díjas színésznő és a Grammy-díjjal többszörösen kitüntetett countryénekes megrázó bejelentése, miszerint közel a 20 éves házasságukat már nem tudták megmenteni. A munkamániás Nicole Kidman és a már most mással randizó Keith Urban különválását azonban már több olyan szakítás is megelőzte idén, melyek alapjaiban rázták meg a kaliforniai álomgyár világát. Cikkünkben ezeket összegyűjtöttük össze.
A tavaszi nagytakarítást Hollywoodban Rami Malek és A Korona, valamint a Nosferatu sztárja, Emma Corrin kezdték. A nemrég még Magyarországon forgató Oscar-díjas színész és exkedvese még 2023-ban jöttek össze, és amennyire büszkén és boldogan pózoltak egymás mellett a vörös szőnyegen, alig két évvel később pont olyan nagy csöndben, már-már fű alatt köszöntek el egymástól, miután elég hamar kihunyt köztük a láng.
Kevés sztárról cikkeztek annyit a világsajtóban idén, mint a hamarosan 3. évadával beköszönő Eufória szőke bombázójáról. Sydney Sweeney szappanbotránya mellett a szerelmi élete miatt is gyakorta került címlapokra, főleg azután, hogy szakított vőlegényével, Jonathan Davinóval. A fiatal pár 2018 óta volt együtt, 2022-ben pedig már az eljegyzés is megtörtént, az viszont árulkodó volt, hogy az esküvőt folyamatosan elnapolták, majd végül Sydney kisasszony le is fújta a várva várt eseményt. Ekkor már biztos volt, hogy véget ért a nagy szerelem, a bombázót azóta pedig már mással kapták le kéz a kézben andalogva.
A Többesélyes szerelem színésznője idén maximum az elmúló szerelmet tapasztalhatta meg a való életben, romantikából csak a vásznon jutott ki neki, ugyanis 8 év után véget ért kapcsolata a Coldplay frontemberével, Chris Martinnal. A Zürichi Filmfesztiválon meztelenkedő Dakota Johnson és partnere között számos nézeteltérés volt, melyek éket vertek közéjük. Nem egyeztek elképzeléseik a házasságot, illetve a gyerekvállalást illetően sem, ez pedig végzetesnek bizonyult a kapcsolatuk számára.
A popdíva és A Karib tenger-kalózai szépfiújának különválása már egy 2017-es összeállításban is elfért volna, hiszen Katy Perry és Orlando Bloom szakításának első felvonása akkor történt, de utána mégis újra összejöttek. 2019-ben Bloom el is jegyezte kedvesét, de az esküvői terveket keresztülhúzta a világjárvány. Örök hűséget azóta sem fogadtak, sőt épp ellenkezőleg, teljesen elhidegültek egymástól, nyáron pedig felrobbantották az internetet újbóli szakításuk hírével. Az egykori sztárpár tagjai másképp dolgozzák fel a szinglilétet: az októberben Budapesten koncertező Katy Perry masszív bulizásokba kezdett, Olando Bloom pedig alaposan kipattintotta magát.
A Taxi-filmek szépsége még az év elején talán nem is gondolta, hogy az 50. születésnapját szeptemberben már egyedül fogja ünnepelni. Marion Cotillard Guillame Canet-val való, több mint 18 éves kapcsolata viszont idén júniusban zátonyra futott, a két színész 2003 óta ismerte egymást, 2007 óta alkottak egy párt, és még két közös gyermekük is született. A tengerkék szemű színésznő és expasija egyébként békével köszöntek el egymástól, de kétségkívül a komplett európai filmipart meglepte a szakításuk.
2023 bombameglepetése volt, mikor a szexikon és a bogaras direktor bejelentették, hogy egy párt alkotnak. Monica Belluccit és Tim Burtont külön-külön is imádták a rajongók, de együtt látva mindenki cukorként olvadt el tőlük, és sokáig úgy is tűnt, ők is pont ennyire élnek-halnak egymásért. A láv viszont nem sokáig dúlt, idén szeptemberben ismét nagy bejelentéssel szolgáltak a nagyérdemű felé, ám ezúttal kevésbé örömteli apropóból: Burton és Belluci szakítottak. Hollywood furcsa párosa között azonban egyáltalán nincs harag, a baráti viszony megmaradt közöttük és talán a közös forgatástól sem zárkóznak el a jövőben.
