2025 a szakítások éve eddig! Nem csak Nicole Kidmanék házassága ment tönkre idén – Mutatjuk, kik váltak szét

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 18:45
Egy újabb sztárpár válása sokkolta Hollywoodot a héten. Nicole Kidman és Keith Urban 19 év együttlét után jelentették be válásukat, azonban nem az övék volt a filmvilág első botrányos szakítása az idei évben.
Örökös-Tóth Lajos
Szökőhullámként tarolta le a világot az Oscar-díjas színésznő és a Grammy-díjjal többszörösen kitüntetett countryénekes megrázó bejelentése, miszerint közel a 20 éves házasságukat már nem tudták megmenteni. A munkamániás Nicole Kidman és a már most mással randizó Keith Urban különválását azonban már több olyan szakítás is megelőzte idén, melyek alapjaiban rázták meg a kaliforniai álomgyár világát. Cikkünkben ezeket összegyűjtöttük össze.

Nicole Kidman szakítások 2025 hollywood
Nicole Kidman válása mellett több más szakítás is történt idén Hollywoodban, például Tim Burton és Monica Bellucci zátonyra futott kapcsolata is nagyot szólt (Fotó: Francesco Luciano)

Nicole Kidman és Keith Urban válása csak hab volt az idei szakítástortán

Emma Corrin és Rami Malek

A tavaszi nagytakarítást Hollywoodban Rami Malek és A Korona, valamint a Nosferatu sztárja, Emma Corrin kezdték. A nemrég még Magyarországon forgató Oscar-díjas színész és exkedvese még 2023-ban jöttek össze, és amennyire büszkén és boldogan pózoltak egymás mellett a vörös szőnyegen, alig két évvel később pont olyan nagy csöndben, már-már fű alatt köszöntek el egymástól, miután elég hamar kihunyt köztük a láng.

Sydney Sweeney és Jonathan Davino

Kevés sztárról cikkeztek annyit a világsajtóban idén, mint a hamarosan 3. évadával beköszönő Eufória szőke bombázójáról. Sydney Sweeney szappanbotránya mellett a szerelmi élete miatt is gyakorta került címlapokra, főleg azután, hogy szakított vőlegényével, Jonathan Davinóval. A fiatal pár 2018 óta volt együtt, 2022-ben pedig már az eljegyzés is megtörtént, az viszont árulkodó volt, hogy az esküvőt folyamatosan elnapolták, majd végül Sydney kisasszony le is fújta a várva várt eseményt. Ekkor már biztos volt, hogy véget ért a nagy szerelem, a bombázót azóta pedig már mással kapták le kéz a kézben andalogva.

Sydney Sweeney botrányt botrányra halmoz idén, tavasszal még vőlegényét is faképnél hagyta (Fotó: TheImageDirect.com)

Dakota Johnson és Chris Martin

A Többesélyes szerelem színésznője idén maximum az elmúló szerelmet tapasztalhatta meg a való életben, romantikából csak a vásznon jutott ki neki, ugyanis 8 év után véget ért kapcsolata a Coldplay frontemberével, Chris Martinnal. A Zürichi Filmfesztiválon meztelenkedő Dakota Johnson és partnere között számos nézeteltérés volt, melyek éket vertek közéjük. Nem egyeztek elképzeléseik a házasságot, illetve a gyerekvállalást illetően sem, ez pedig végzetesnek bizonyult a kapcsolatuk számára.

Katy Perry és Orlando Bloom

A popdíva és A Karib tenger-kalózai szépfiújának különválása már egy 2017-es összeállításban is elfért volna, hiszen Katy Perry és Orlando Bloom szakításának első felvonása akkor történt, de utána mégis újra összejöttek. 2019-ben Bloom el is jegyezte kedvesét, de az esküvői terveket keresztülhúzta a világjárvány. Örök hűséget azóta sem fogadtak, sőt épp ellenkezőleg, teljesen elhidegültek egymástól, nyáron pedig felrobbantották az internetet újbóli szakításuk hírével. Az egykori sztárpár tagjai másképp dolgozzák fel a szinglilétet: az októberben Budapesten koncertező Katy Perry masszív bulizásokba kezdett, Olando Bloom pedig alaposan kipattintotta magát.

Katy Perry budapesti koncertjére már Orlando Bloom nélkül fog megérkezni (Fotó: CraSH)

Marion Cotillard és Guillame Canet

A Taxi-filmek szépsége még az év elején talán nem is gondolta, hogy az 50. születésnapját szeptemberben már egyedül fogja ünnepelni. Marion Cotillard Guillame Canet-val való, több mint 18 éves kapcsolata viszont idén júniusban zátonyra futott, a két színész 2003 óta ismerte egymást, 2007 óta alkottak egy párt, és még két közös gyermekük is született. A tengerkék szemű színésznő és expasija egyébként békével köszöntek el egymástól, de kétségkívül a komplett európai filmipart meglepte a szakításuk.

Monica Bellucci és Tim Burton

2023 bombameglepetése volt, mikor a szexikon és a bogaras direktor bejelentették, hogy egy párt alkotnak. Monica Belluccit és Tim Burtont külön-külön is imádták a rajongók, de együtt látva mindenki cukorként olvadt el tőlük, és sokáig úgy is tűnt, ők is pont ennyire élnek-halnak egymásért. A láv viszont nem sokáig dúlt, idén szeptemberben ismét nagy bejelentéssel szolgáltak a nagyérdemű felé, ám ezúttal kevésbé örömteli apropóból: Burton és Belluci szakítottak. Hollywood furcsa párosa között azonban egyáltalán nincs harag, a baráti viszony megmaradt közöttük és talán a közös forgatástól sem zárkóznak el a jövőben.

@life.hu_official

Nicole Kidman válik a férjétől 19 év házasság után elválik egymástól Nicole Kidman és Keith Urban. #life #NicoleKidman #KeithUrban #házasság #válás

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

 

