"Egyszerűen idegesítő!" – Jennifer Lawrence megőrült? Kegyetlenül nekiment Hollywood krémjének

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 18:45
A 35 éves színésznő a testpozitvitás és a terhes meztelen jelenete után a rendezőknek ugrott neki. A szülési szabadságáról visszatért Jennifer Lawrence a férfi direktoroknak szólt be.
A 35 éves sztár visszatérése kapacsán napról napra meglepőbb interjúkat ad. Jennifer Lawrence filmje, a Die, My Love "Dögölj meg, szerelmem" miatti sajtótúrnén már számos érdekes interjút adott, de a legutóbb gyakorlatilag kiherélte pár mondattal Hollywoodot.

Jennifer Lawrence, invitée de l'émission "The Tonight Show with Jimmy Fallon"
Jennifer Lawrence irányba rakta Hollywoodot (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Jennifer Lawrence Oscar helyett változást akar

A színésznő - aki bátran vállalt szexjelenet terhesen az új filmjében Robert Pattinson mellett - igazán válogató a szerepet illetve a nyilatkozatait tekintve. Jennifer Lawrence gyerekei miatt gondolja úgy, hogy innentől jobban meg kell válogatnia a szerepeit, hogy kikkel és mennyit dolgozik a jövőben, ugyanis már nem csak önmagára és a karrierjé kell fókuszálnia. Ezért is érzete úgy, hogy két év után egy ilyen erős, az anyaság nehézségeit bemutató történettel kell visszatérnie, amit Lynne Ramsey rendezőnő készített. 

JLaw imádta a közös munkát Ramsey-vel (Fotó: KGC-158)

A kedvező kritikák után JLaw elárulta, hogy  a férfi direktorok túlrendezik a filmjeiket.

Munkám során találtam egy közös vonást a női rendezőkben, mégpedig azt, hogy nem csinálnak túlrendezett dolgokat a filmjeikben...voltak olyan esetek, amikor férfi rendezőkkel dolgoztam, és folyamatosan úgy kellett éreznem, mintha ők "nagyon" rendeznék a filmet. És még csak nem is igazán történt semmi. Egyszerűen idegesítő! Amikor szerzőként gondolkodom, az agyam elkalandozik az irányításban, és… mi is ez a szó? Neurotikus!

osztotta meg a sarkalatos véleményét az Oscar-díjas sztár a Vulture magazinnak.

Jennifer Lawrence, invitée de l'émission "The Tonight Show with Jimmy Fallon"
Díjesélyes lehet Lawrence legújabb alakítása (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Hogy ezután Jennifer Lawrence a férfi direktorok kedvence lesz-e, az a jövő zenéje, mindenesetre a következő filmjét a legendás Martin Scorsese-val készíti, partnere pedig Leonardo DiCaprio lesz a What Happens at Night című pszichothrillerben, amit a jövő év elején kezdenek forgatni.

A Dögölj meg szerelmem 2026. február 12 -én érkezik a magyar mozikba. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
