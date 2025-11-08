James Franco 15 éve szorult egy szikla alá: 127 óra és a legjobb egy helyen játszódó mozik

Hihetetlen, de már 15 éve, hogy bemutatták a Trainspotting és a 28 nappal később direktorának, Danny Boyle-nak a 127 óra című filmjét, amely bebizonyította, hogy egyetlen helyszínen is lehet körömrágós izgalmakat teremteni. A mozi James Franco alakításával, a zseniális vágással és a feszes rendezéssel olyan intenzív élményt nyújt, mintha csak egy akciófilmet néznénk, pedig a főhős végig mozdulatlan, miután egy kanyon fogságába esett. A 127 óra viszont közel sem az egyetlen alkotás, amely a bezártságot erénnyé formálta, íme hát néhány emlékezetes film, ami bizonyítja, hogy néha egyetlen szoba, vagy még egy annál is szűkebb tér is elég egy másfél-kétórás mozihoz. A klausztrofóbiások inkább ne olvassák tovább!

A 127 óra a legjobb James Franco-filmek és a legjobb egy helyen játszódó filmek listáján is egyaránt szerepel (Fotó: UPI Photo / eyevine)

Nem James Franco a négy fal közötti feszültségteremtés egyetlen mestere:

A fülke

Egy arrogáns és öncélú PR-ügynök egy telefonfülkébe szorul, ahol váratlan hívást kap: azt kell tennie, amit a vonal túlsó végén lévő mesterlövész mond, különben... A Batman-filmeket mélypontra juttató Joel Schumacher itt már elemében van, hiszen filmje pörgős, klausztrofób és szatirikus. Kicsit thriller is, kicsit görbe tükör is a mozi, mely húsba tépő morális kérdéseket boncolgat, ráadásul Colin Farrell élete egyik legjobb alakítását nyújtja benne.

Élve eltemetve

Ryan Reynolds-nak nem az volt élete legrosszabb napja, mikor elvállalta a Zöld lámpás főszerepét, hanem amikor egy koporsóban ébredt, mélyen a föld alatt, egyetlen telefonnal a kezében. Mindenki balhés Deadpooljának ez a 2010-es filmje igazi pszichológiai horror, ahol a sötétség és a fullasztó klausztrofóbia a legnagyobb ellenségek. Az Élve eltemetve elképesztően kreatívan használja a teret, 90 percen át egyetlen helyszínen tart, mégis végig lélegzetvisszafojtva nézzük, eszünkben sincs közben a TikTokunkat bújni, nem úgy, mint egy-két mai Netflix-gyártmány közben.

Az Élve eltemetve nézése közben valószínűleg nem a telefonunkat bújjuk (Fotó: g90)

Hátsó ablak

A nemrég a legnézettebb Netflix-sorozatok egyikének számító Szörnyeteg 3. évadában is felbukkanó Alfred Hitchcock klasszikusában James Stewart egy törött lábú fotós, aki az ablakából kukkolja a szomszédjait, míg egy nap gyanút nem fog, hogy talán gyilkosság történhetett. A Hátsó ablak nemcsak egy holmi krimi, hanem a megszállottság, a leskelődés és a filmes megfigyelés kiváló ötvözete is, ahol minden egyes pillanatban tovább nő a feszültség és egyre csak bonyolódik a sztori.