Éljen az őrület! Guy Ritchie és Jason Statham újra akcióban

Guy Ritchie
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 19:45
Viva La Madness, vagyis szó szerint fordítva Éljen az őrület címmel érkezik a kedvenc brit duónk új filmje. Guy Ritchie és Jason Statham ismét egy pörgős akciófilmmel rúgják rá az ajtót az új évre.

Végre itt van a várva-várt újabb Guy Ritchie - Jason Statham kollaboráció! A Variety magazin exkluzív értesülései szerint Guy Ritchie rendező ismét Jason Stathammel forgatja új filmjét, a Viva La Madnesst. De mit tudunk eddig? 

Guy Ritchie ismét nagy dobásra készül (Fotó: ZUMAPRESS.com)
Guy Ritchie és Jason Statham újra akcióban 

A rendező A ravasz, az agy és két füstölgő puskacsővel és a Blöffel rúgta rá az ajtót Hollywoodra a ‘90-es évek végén. Jason Stathamet ő maga fedezte fel, és a két debütfilmben már főszerepet adott neki. Statham filmes karrierje előtt a brit műugrócsapatban tevékenykedett, de szerencsére az éleslátású rendező meglátott benne valamit, a többi pedig már történelem. A Viva La Madness szám szerint a 6. közös munkájuk lesz, és ha a korábbi filmjeikből indulunk ki, valószínűleg ez is egy igazán véres kalandnak ígérkezik. A cselekmény részleteit egyelőre hét lakat alatt őrzik, de annyi bizonyos, hogy J. J. Connelly író regényén alapszik a történet. A regény az író egy korábbi alkotása, a Torta folytatása, melyet Matthew Vaughn vitt vászonra 2004-ben a legutóbbi James Bond, Daniel Craig főszereplésével. Hollywoodban nincsenek véletlenek. Matthew Vaughn volt az egyik, aki producerként volt jelen A ravasz, az agy és két füstölgő puskacsőben, és a Torta volt az első rendezése is. Most, hogy a J. J. Connelly regény folytatásából Guy Ritchie rendez filmet, a kör be is zárul. 

Guy Ritchie fedezte fel Jason Statham-et (Fotó: Entertainment Pictures)
Viva La Madness: Éljen az őrület! 

Ritchie annyit elárult, hogy a készülő Viva La Madness önálló műként is megállja a helyét, tehát a regényektől eltérően nem folytatásként kezelendő. Jason Statham és a Londoni bandák sztárja, Thomas Benski álltak elő a film ötletével. Többek mellett Statham producerként is kiveszi a részét a projektből. Egyelőre Jason Statham az egyetlen színész, aki hivatalosan csatlakozott a stábhoz, Guy Ritchie-t pedig a forgatókönyvírónak és rendezőnek kérte fel kollégája. A munkálatok 2026 januárjában kezdődnek.  

A Viva La Madness főszereplője egy titokzatos londoni drogdíler, akire csak X-ként hivatkozik a regény. A történet alapján szexből, piszkos pénzből, drogokból és átverésekből biztosan nem lesz hiány. Pont úgy hangzik, mint az a közeg, amiben Guy Ritchie kellően otthonosan mozog majd. A rendező az utóbbi években egyébként is visszatért az angol bűnbandák világához olyan alkotásokkal, mint az Úriemberek vagy a Netflixen azonos címmel futó spin-off széria.  

 

