Donald Trump dörömböl a stúdió ajtaján: Az amerikai elnök feltámaszthatja Jackie Chan akcióvígjátékát

Az úgynevezett buddy cop, azaz a rendőrpárosokról szóló akcióvígjátékokkal már-már Dunát lehetne rekeszteni, a zsáner viszont igazi közönségkedvenc az olyan alkotásoknak hála, mint a Halálos fegyver, a Bad Boys vagy Jump Street-filmek. No, meg persze Jackie Chan és Chris Tucker duójával a főszerepben bemutatott Csúcsformában-franchise-nak is köszönhetően, mely 1998-as debütálása óta két további fejezettel, illetve méretes rajongótáborral gazdagodott. A fanokat legutóbb 18 éve, 2007-ben örvendeztették meg új felvonással, a Csúcsformában 4. pedig azóta is terítéken van Hollywoodban. Ám valahogy mégsem készült el azóta sem, pedig a Pókembert is tréningelő Chan már a 70-en is túl van. Ennyi idő után sokan többen teljesen lemondtak a produkció visszatéréséről, ám most váratlan helyről, a Fehér Házból érkezhet segítség. Ugyanis Donald Trump is óriási fanja a franchise-nak.

A Jackie Chan-filmek közkedvelt darabja, a Csúcsformában Donald Trump miatt gazdagodhat egy újabb epizóddal (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Donald Trump megint csúcsformába akar lendülni

Ki mondta, hogy a világvezetőknek nem lehet kedvenc filmjük? Nemrégiben XIV. Leó pápa is megosztotta a maga listáját, de Donald Trumpnak is megvan a maga válogatottja, ha számára kedves mozikról van szó. Ezek között szerepel például A Keresztapa, az Elfújta a szél, a Nagymenők, Jean-Claude Van Damme ’88-as akciózása, a Véres játék és a már említett Csúcsformában-filmek. Utóbbi ráadásul annyira közel áll az amerikai elnök szívéhez, hogy őt sem hagyja nyugodni a franchise lassan két évtizede tartó téli álma.

A Semafor értesülései szerint Trump most a kezébe is vette a filmszéria sorsát, és személyesen kerete fel a Warner Bros. megvásárlására készülő Paramount fejesét, Larry Ellisont, hogy adjon zöld lámpát az előző három epizódot jegyző, ám a MeToo-mozgalom által parkolópályára tett direktor, Brett Ratner tervének.

A Csúcsformában 4. részének elkészültét egyébként Donald Trump előtt már maguk a főszereplők is szorgalmazták, Jackie Chan például úgy fogalmazott egy interjúban, hogy:

Nem tudom, mikor kezditek el készíteni, de Chris Tuckerrel lassan 100 évesek leszünk!