Donald Trump dörömböl a stúdió ajtaján: Az amerikai elnök feltámaszthatja Jackie Chan akcióvígjátékát

Az úgynevezett buddy cop, azaz a rendőrpárosokról szóló akcióvígjátékokkal már-már Dunát lehetne rekeszteni, a zsáner viszont igazi közönségkedvenc az olyan alkotásoknak hála, mint a Halálos fegyver, a Bad Boys vagy Jump Street-filmek. No, meg persze Jackie Chan és Chris Tucker duójával a főszerepben bemutatott Csúcsformában-franchise-nak is köszönhetően, mely 1998-as debütálása óta két további fejezettel, illetve méretes rajongótáborral gazdagodott. A fanokat legutóbb 18 éve, 2007-ben örvendeztették meg új felvonással, a Csúcsformában 4. pedig azóta is terítéken van Hollywoodban. Ám valahogy mégsem készült el azóta sem, pedig a Pókembert is tréningelő Chan már a 70-en is túl van. Ennyi idő után sokan többen teljesen lemondtak a produkció visszatéréséről, ám most váratlan helyről, a Fehér Házból érkezhet segítség. Ugyanis Donald Trump is óriási fanja a franchise-nak.
Ki mondta, hogy a világvezetőknek nem lehet kedvenc filmjük? Nemrégiben XIV. Leó pápa is megosztotta a maga listáját, de Donald Trumpnak is megvan a maga válogatottja, ha számára kedves mozikról van szó. Ezek között szerepel például A Keresztapa, az Elfújta a szél, a Nagymenők, Jean-Claude Van Damme ’88-as akciózása, a Véres játék és a már említett Csúcsformában-filmek. Utóbbi ráadásul annyira közel áll az amerikai elnök szívéhez, hogy őt sem hagyja nyugodni a franchise lassan két évtizede tartó téli álma.
A Semafor értesülései szerint Trump most a kezébe is vette a filmszéria sorsát, és személyesen kerete fel a Warner Bros. megvásárlására készülő Paramount fejesét, Larry Ellisont, hogy adjon zöld lámpát az előző három epizódot jegyző, ám a MeToo-mozgalom által parkolópályára tett direktor, Brett Ratner tervének.
A Csúcsformában 4. részének elkészültét egyébként Donald Trump előtt már maguk a főszereplők is szorgalmazták, Jackie Chan például úgy fogalmazott egy interjúban, hogy:
Nem tudom, mikor kezditek el készíteni, de Chris Tuckerrel lassan 100 évesek leszünk!
Az Egyesült Államok 45. és 47. elnökének azért is szívügye, hogy Jackie Chanék ismét páros lábbal rúgják be a mozik ajtajait, mert hiányolja klasszikus akciófilmeket Hollywood jelenlegi repertoárjából. Amennyiben pedig tényleg beteljesül a Csúcsformában-tetralógia, úgy az sem elképzelhetetlen, hogy a hathatós közreműködésért cserébe a pár héttel ezelőtt Orbán Viktorral tárgyaló Donald Trump helyet kap a film kreatív csapatában, vagy egy cameószereppel jutalmazzák meg.
Utóbbi nem is állna annyira távol az amerikai elnöktől, aki korábban több filmben és sorozatban is felbukkant, elég csak az aranyos családi titkot felfedő Macaulay Culkinnal való közös jelenetére gondolni a Reszkessetek, betörők! 2-ből, de eszünkbe juthat még a Szex és New Yorkban vagy Zoolanderben történt vendégszereplése is.
