Nincs egyedül az új Hófehérke, az internet népe más sztárokat is gyűlöl

Bella Ramsey inkább törölte magát

A The Last of Us 2. évada bár többségében pozitív visszajelzéseket kapott, nem véletlenül kap hamarosan folytatást is a sorozat, az HBO sikerszériája kapcsán már az első felvonástól kezdve visszatérő topik az Ellie-t alakító Bella Ramsey megosztó személye. A castingot eleve kétkedve fogadták a fanok, a rajongói aggályok pedig azóta is kitartanak, a második fejezet alatt is sűrűn figurázták ki alakításait TikTokon. Az internetes szekálás és határtalan gyűlölködésnek egyébként meg is lett az eredménye, miután a színész végül arra a döntésre jutott, hogy inkább törli magát a közösségi médiából, mintsem tovább olvasson, hogyan kívánják a halálát számára ismertelen emberek.

A The Last of Us 3. évadában is visszatérő Bella Ramsey az őt ért gyűlölet hatására törölte magát az online térből (Fotó: Christopher Khoury)

Rachel Zegler, az utálatos Hófehérke

Rachel Zegler jó eséllyel versenyez Bella Ramseyvel a 2025 leggyűlöltebb színésze címért. A kasszáknál hatalmasat hasaló Hófehérke-remake főszereplője már kiválasztásakor sok negatív visszajelzést kapott a bőrszíne miatt, megítélésén pedig az sem javított, hogy rendszeresen bírálta nyilatkozataiban az eredeti Hófehérke történetét. Így érkezett el a Disney újabb felesleges újraalkotásának premierje, ahol az a kevés néző nem kapott mást a mozijegye áráért cserébe, csak egy összecsapott történetet, kontextusba nem illő woke-monológokat, förtelmes képi világot és pocsék színészi játékot mind Zeglertől, mind a TikTokon kigúnyolt Gal Gadot-tól. A fiatal színésznőt a produkció fiaskója, valamint az őt ért támadások egyébként annyira megviselték, hogy csak pszichiáter segítségével tudta átvészelni ezt a nehéz időszakot.