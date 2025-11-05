Óriási botrány: pszichológus mentette meg a szuperhősfilm forgatását

Komoly nehézségekbe ütközött az idén 20 éves szuperhősfilm forgatása. A Fantasztikus négyes szereposztásának oszlopos tagját, a kőtestű Ben Grimm – vagyis a Lény – figuráját számítógépes trükkök nélkül keltették életre. Az őt alakító Michael Chiklis-t azonban a többórás smink és a napi 10–12 órás forgatás komolyan megviselte testileg és az idegileg. Az eset odáig fajult, hogy a színész képtelen volt dolgozni, így a producerek – a botrány és a drasztikusan megemelkedő költségek elkerülése érdekében – más megoldást kerestek.

Fantasztikus szenvedés a Fantasztikus négyes forgatásán

A színész egész testét beborító „kőruha” egy latex-, szilikon- és műanyagpáncél volt. A próbák alatt még minden rendben ment, de a napi, többórás smink után Michael Chiklis-nek egyre nehezebb lett a munka: többször le kellett állítani a forgatást, ugyanis súlyos szorongásos tünetei voltak, úgymint klausztrofóbia, légszomj és irreális hőségérzet. A színész vissza akarta mondani a szerepet, de a produkció végül egy pszichológust alkalmazott, hogy segítsen őt stabilizálni a hónapokig tartó forgatások idejére.

A színész interjúját legutóbb a Variety szemlézte, amelyben a megdöbbentő esetről beszélt:

A pszichológus mutatott nekem különböző trükköket, hogy kizárjam a fejemben levő gondolatokat, és arra koncentráljak, ami a dolgom. Volt két alkalom is, amikor ki kellett szabadítaniuk a ruhából. Ki kell jutnom! – mondtam a stábtagoknak, akik mindent levettek rólam, és órákig állt a munka

– mesélte a színész, aki szerint minden forgatáson fontos lenne a megfelelő mentálhigiénés támogatás biztosítása a színészek számára.

A Fantasztikus négyes 2005-ös forgatása amúgy sem volt zökkenőmentes: a színészek alig találkoztak egymással, Jessica Alba majdnem meghalt és ez sajnos a végeredményen is meglátszott. Az első rész szolid sikere ellenére a kritikusok lehúzták. Majd kapott egy még rémesebb folytatást, aztán egy rebootot, ami még rosszabb lett. A Fantasztikus négyes 2025-ben újabb esélyt kapott a Marveltől Pedro Pascal főszereplésével.