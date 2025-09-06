Ilyen nincs! Megint TikTok őrületet csinált a Wednesday tánc: naná, hogy Lady Gaga is itt van

Lady Gaga nem új a Wednesday sorozatban, hisz nem is olyan rég a Bloody Mary című zenéjére több millióan táncoltak a TikTokon. Ez ugyanakkor egy elég váratlan dolog volt, hisz ez a dal soha nem tűnik fel a sorozatban, csak a rajongók táncolhatóbbnak gondolhatták. Ugyanakkor Jenna Ortega mellett bőven van helye a sorozatban az olyan szerethető furaságoknak, mint a modern világ egyik legnagyobb popdívája, így nem annyira meglepő, hogy a második évadban ő is megjelenik egy röpke szerepben. Sőt, egy igazán ritka együttműködés keretében Tim Burtonnel a sorozaton kívül is együttműködtek egy zenei klip erejéig.

Lady Gaga Wednesday táncát utánozhatják a jövőben (Forrás: YT/Lady Gaga)

A Lady Gaga dalok között is kiemelkedő az új Wednesday-hangulatú sláger

A dívára mindig jellemző volt a zenei skáláján belüli széleskörű mozgás. Zenéiben a pop mainstream dübörgése az szinte állandó (Poker Face, Born this Way), de ezen kívül hallunk rockos fennhangokat (Judas), de olykor akár jazz lazaságot is (The Lady is a Tramp, amit Tony Bennettel adott elő). A The Dead Dance látványában és zeneiségben is Michael Jackson — Thriller című számához hasonló, sötét funky diszkózenét hallhatunk.

Gaga pedig láthatóan élvezi a szerepét, ahogy marionett bábuként táncol akadozó mozgást imitálva.

A zene pedig ennél fülbemászóbb nem is lehet. Igaz, hogy lemaradt a fesztiválszezon dömpingjéről, de a Wednesday aktualitása biztos, hogy hetekig trendivé fogja tenni Lady Gaga zseniális zenéjét. Jóeséllyel a videóban látható koreográfiát is viszont láthatjuk majd egy TikTok trend keretében, a YouTube táncoktatóitól már láthatjuk, hogyan is tanulhatjuk be Lady Gaga mesteri vonaglását. Ha akarjuk, akár ki is próbálhatjuk:

Gagától egyébként nem áll távol a színjáték, korábban a Csillag születikben Bradley Cooper mellett láthattuk és hallhattuk megkapó alakítását, díjáztak az American Horror Storyban való feltűnéséért, Al Pacino és Adam Driver mellett törtetett a Gucci ház moziban, illetve a Sin City második részében is feltűnt egy kósza pillanatra. A sztár most rövid, de annál érdekesebb szerepet kapott a Wednesday második évadában. A Graveyard Gala-n arról beszélt, hogy sokat jelentett neki a lehetőség:

Nagyon szerettem a Wednesday második évadán dolgozni, még ha csak egy kis részében is. Imádtam dolgozni Tim Burtonnel, Jennával és mindenkinek, hihetetlen volt. Köszönöm!

— mondta Gaga.

A Wednesday teljes első és második évada elérhető a Netflixen!



