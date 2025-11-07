Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Rezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egy szerencsejátékos vallomása – Colin Farrell mindent beismer

Tilda Swinton
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 21:15
Colin Farrellkonklávé
Már megtekinthető a Netflixen Edward Berger új filmje, ami az Oscar-díjig repítheti Colin Farrellt. Egy szerencsejátékos vallomása kritikánkat itt olvashatod.
Párkányi Boriska
A szerző cikkei

Felkerült a Netflix műsorára Edward Berger rendezése, az Egy szerencsejátékos vallomása. A Collin Farrel főszereplésével készült mozi rögtön a top 10-es lista második helyére ugrott, nem is véletlenül.

Colin Farrell esélyes lehet egy Oscar-díjra az Egy szerencsejátékos vallomása főszerepéért (Fotó: Netflix)
Colin Farrell esélyes lehet egy Oscar-díjra az Egy szerencsejátékos vallomása főszerepéért (Fotó: Netflix)

Egy szerencsejátékos vallomása: Colin Farrell ismét nagyot alakít 

Colin Farrell már számos filmjében bizonyította, hogy színészi képességei rendkívül széles skálán mozognak. Volt hősszerelmes a Téli mesében, és problémás szerelmes az idén debütált Mágikus, merész, meseszép utazásban, de az olyan mélylélektani alakítások sem állnak távol tőle, mint A sziget szellemei vagy A homár. Ezúttal ismét az elme és a lélek legmélyebb bugyraiba süllyed Edward Berger filmjében, az Egy szerencsejátékos vallomásában, melyben egy szélhámos szerencsejáték-függőt alakít. A film Lawrence Osborne író azonos című regénye alapján készült. Főszereplőnk, Lord Doyle angol nemesnek kiadva magát Makaón bujkál és minden estéjét a kaszinóban tölti, elkártyázva utolsó pár fityingjét is. Azonban a feje felett kezdenek összecsapni a hullámok, amikor adósságai felfoghatatlan mértéket öltenek és egy utána küldött magánnyomozó, Cynthia Blithe (Tilda Swinton) is a sarkában van. Doyle élete örökre megváltozik, amikor egy elsőre átlagosnak induló estén megismerkedik egy Dao Ming (Fala Chen) nevű kaszinói dolgozóval, aki a megváltást jelentheti szorult helyzetében.

Edward Berger rendező sajátos látásmódja lenyűgöző képeket eredményez (Fotó: Netflix)
Edward Berger rendező sajátos látásmódja lenyűgöző képeket eredményez (Fotó: Netflix)

Edward Berger rendező már bizonyította, hogy érdemes észben tartani a nevét. Olyan sikeres filmeket jegyez, mint a Konklávé és a Nyugaton a helyzet változatlan, utóbbiért Oscar-díjra is jelölték. Az Egy szerencsejátékos vallomása is kiemelkedő rendezései sorát gazdagíthatja, sőt, nem kizárt, hogy ismét kinézhet egy Oscar-jelölés. James Friend operatőrrel karöltve lenyűgöző képi világgal ajándékoznak meg minket. A neonfényes makaói metropolisz nyomornegyedei és a kaszinók fényűző világa közötti kontraszt szinte tapinthatóvá válik. A kameramozgásokkal és a Nick Emersonnak köszönhető vágásokkal izgalmas képi megoldásoknak lehetünk szemtanúi. A filmzene is külön megér egy misét. Volker Bertelmann zeneszerző művei mellett a nagy klasszikus O Fortuna is felcsendül, természetesen a legjobb pillanatban elhelyezve.

Colin Farrell tökéletesen hozza az archetipikus, de közben mégis komplex Lord Doyle karakterét. Játékával a szemünk elé tárul a kapzsiság, a félelem, az arrogancia, a bűntudat és még sorolhatnánk, mennyi mindent képes arca egyetlen apró kis rándulásával érzékeltetni. De a finom, jelzésértékű mimikák és mozdulatok mellett a csúcspontok felfokozott drámai pillanatait is a végletekig ki tudja játszani.

Colin Farrell tehetsége megérdemelné végre a méltó elismerést (Fotó: AD)
Colin Farrell tehetsége megérdemelné végre a méltó elismerést (Fotó: AD)

Ha rákeresünk Lawrence Osborne regényére az interneten, akkor láthatjuk, hogy a pszichológiai fikció műfajába sorolódik. Ez a kategorizálás a film esetében is abszolút helytálló, ebben akkor leszünk igazán biztosak, amikor a film zárlatához közeledve fény derül a nagy csattanóra. Talán az egyetlen negatív kritika, amit meg lehet fogalmazni az Egy szerencsejátékos vallomásával kapcsolatban, hogy erre a bizonyos csattanóra hamar rá lehet jönni, és ha ez megtörténik, onnantól kezdve kiszámíthatóvá válik a történet, azonban a film élvezeti értékéből ez cseppet sem vesz el.

Az Egy szerencsejátékos vallomása megtekinthető a Netflixen

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu