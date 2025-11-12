XIV. Leó pápa elárulta: Ezek a kedvenc filmjei

Noha Vatikán és Hollywood légvonalban több mint 10 ezer kilométerre vannak egymástól, XIV. Leó pápa most mégis közelebb hozhatja egymáshoz a két helyet, még ha csak képletesen is. Az egyházfő ugyanis a fejébe vette, hogy november 15-én meginvitálja az Apostoli Palotába a kaliforniai álomgyár neves képviselőit, úgymint Cate Blanchett, Viggo Mortensent, Monica Belluccit vagy Spike Lee-t. A Vatikán vezetője pedig abból a célból teszi ezt, hogy megvitassa az imént említett színészekkel és rendezőkkel, hogyan lehetne elmélyíteni a kapcsolatot az egyház és a filmvilág között az emberi értékek népszerűsítése érdekében. Leó pápa egyébként elődjéhez, Ferenc pápához hasonlóan igazi filmesztéta hírében áll, a nagy találkozó bejelentésének alkalmával egyik újságíró meg is kérdezte tőle, mely filmek állnak közel a szívéhez, amire ő készséggel válaszolt is.

XIV. Leó pápa beszédes listát osztott meg, mely kedvenc filmjeit tartalmazta (Fotó: Maria Grazia Picciarella)

Íme, XIV. Leó pápa kedvenc filmjei:

Az élet csodaszép

Noha mára már talán kissé kikopott a klasszikus karácsonyi kínálatból, a legendás Frank Capra drámája nélkül hosszú évtizedeken keresztül elképzelhetetlen volt az ünnepi szezon. Minden bizonnyal így lett Leó pápa egyik kedvenc mozija is Az élet csoda szép, mely egy mély depresszióval küzdő kisvárosi takarékpénztár vezetőjéről szól, akinek megmentésére egy angyalt küldenek a Mennyországból, hogy megmutassa neki azt, ami a film címében is szerepel: Az élet csodaszép.

Az élet csodaszép 1946-os megjelenésekor éppen csak nem volt anyagi bukás, de mégis kultfilm vált belőle (Fotó: ZUMA Press)

A muzsika hangja

Megjelenése 60. évfordulóját az idén ünneplő zenés filmdrámának is bérelt helye van az egyházfő listáján, Leó pápa külön kiemelte a főszerepet játszó Julie Andrews-t is, akit noha Mary Poppinskét talán többen ismernek, A muzsika hangja nélkül biztosan nem lett volna belőle a múlt század Hollywoodjának egyik legnagyobb sztárja. A nácik elől menekülő marcona kapitány és a fiatal apáca különös szerelmi sztorija nem kevesebb mint öt Oscart zsebelt be, és nem mellékesen beénekelte magát mindenki szívébe.

A muzsika hangjának eme ikonikus képkockája a popkultúrába is beépült (Fotó: FOX Broadcasting)

Átlagemberek

XIV. Leó pápa lelke minden bizonnyal beton szilárdságú, mivel a szeptemberben elhunyt zseniális színész-rendező, Robert Redford által dirigált Átlagemberek sem tartozik a könnyen emészthető művek közé. A Donald Sutherland, Timothy Hutton és Judd Hirsch neveivel fémjelzett kőkemény dráma egy öngyilkossági kísérletből lábadozó fiatal fiú sztoriját meséli el, aki semmiben és senkiben sem talál örömre, egészen addig, amíg meg nem ismer egy ifjú hölgyet.