XIV. Leó pápa elárulta: Ezek a kedvenc filmjei

Noha Vatikán és Hollywood légvonalban több mint 10 ezer kilométerre vannak egymástól, XIV. Leó pápa most mégis közelebb hozhatja egymáshoz a két helyet, még ha csak képletesen is. Az egyházfő ugyanis a fejébe vette, hogy november 15-én meginvitálja az Apostoli Palotába a kaliforniai álomgyár neves képviselőit, úgymint Cate Blanchett, Viggo Mortensent, Monica Belluccit vagy Spike Lee-t. A Vatikán vezetője pedig abból a célból teszi ezt, hogy megvitassa az imént említett színészekkel és rendezőkkel, hogyan lehetne elmélyíteni a kapcsolatot az egyház és a filmvilág között az emberi értékek népszerűsítése érdekében. Leó pápa egyébként elődjéhez, Ferenc pápához hasonlóan igazi filmesztéta hírében áll, a nagy találkozó bejelentésének alkalmával egyik újságíró meg is kérdezte tőle, mely filmek állnak közel a szívéhez, amire ő készséggel válaszolt is.
Noha mára már talán kissé kikopott a klasszikus karácsonyi kínálatból, a legendás Frank Capra drámája nélkül hosszú évtizedeken keresztül elképzelhetetlen volt az ünnepi szezon. Minden bizonnyal így lett Leó pápa egyik kedvenc mozija is Az élet csoda szép, mely egy mély depresszióval küzdő kisvárosi takarékpénztár vezetőjéről szól, akinek megmentésére egy angyalt küldenek a Mennyországból, hogy megmutassa neki azt, ami a film címében is szerepel: Az élet csodaszép.
Megjelenése 60. évfordulóját az idén ünneplő zenés filmdrámának is bérelt helye van az egyházfő listáján, Leó pápa külön kiemelte a főszerepet játszó Julie Andrews-t is, akit noha Mary Poppinskét talán többen ismernek, A muzsika hangja nélkül biztosan nem lett volna belőle a múlt század Hollywoodjának egyik legnagyobb sztárja. A nácik elől menekülő marcona kapitány és a fiatal apáca különös szerelmi sztorija nem kevesebb mint öt Oscart zsebelt be, és nem mellékesen beénekelte magát mindenki szívébe.
XIV. Leó pápa lelke minden bizonnyal beton szilárdságú, mivel a szeptemberben elhunyt zseniális színész-rendező, Robert Redford által dirigált Átlagemberek sem tartozik a könnyen emészthető művek közé. A Donald Sutherland, Timothy Hutton és Judd Hirsch neveivel fémjelzett kőkemény dráma egy öngyilkossági kísérletből lábadozó fiatal fiú sztoriját meséli el, aki semmiben és senkiben sem talál örömre, egészen addig, amíg meg nem ismer egy ifjú hölgyet.
Roberto Begnini háborús holokausztfilmje bármily kegyetlenséget is vázol fel a nézőknek, története, karakterei, no meg persze a főszereplő humora mégis igazi gyógyírként hatnak a lelkünkre. A családjával együtt haláltáborba kerülő Guido, hogy megkímélje kisfiát a kegyetlen igazságtól, mindent megtesz azért, hogy egy álomvilág látszatát fenntartsa. Az élet szép megjelenése óta a fél világot megsiratta, nem is csoda, hogy nem XIV. Leó az első egyházfő, akinek tetszését elnyerte az Oscar-díjas olasz színész-komikus alkotása, hiszen II. János Pál pápa kedvence is volt.
