Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Réka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A rémálmok a bőröd alá férkőznek: hátborzongató thriller érkezik a Disney+-ra – Látnod kell, hogy borzonghass!

premier
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 14:45
ThrillerDisney+remake
Sokan emlékeznek a kilencvenes évek egyik legidegfeszítőbb thrillerére, A kéz, amely a bölcsőt ringatja dermesztő fordulataira. Most modern, húsbavágó rendezésben tér vissza a történet, amely az alaphelyzetet a családi mindennapok szorongásaival ütközteti. Az új film november 19-én érkezik a Disney+ felületére.
Bors
A szerző cikkei

A Disney+ legújabb nagy dobása, A kéz, amely a bölcsőt ringatja egy feszült és lebilincselő pszichológiai thriller, mely a 1992-ben megjelent, azonos című klasszikus nyomán készült. Az új, Michelle Garza Cervera által rendezett változat hátborzongató precizitással bontja le a békés családi otthon illúzióját: filmjében egy jómódú külvárosi anya (Mary Elizabeth Winstead) új bébiszittert (Maika Monroe) vesz fel, akiről kiderül, nem az, akinek mondja magát. A gondosan felépített, napfényes felszín alatt titkok, múltbeli sebek és láthatatlan hatalmi játszmák törnek felszínre – a tét a család épsége és a józan ész.

Disney+ THE HAND THAT ROCKS THE CRADLE
Nemsokára A kéz, amely a bölcsőt ringatja című klasszikus remake-je is megtalálható lesz a Disney+-filmek és sorozatok között (Fotó: 20th Century Studios)

Biztos, hogy otthon vagy leginkább biztonságban? A Disney+-on megkapod a választ

A Kim Kardashianból is sorozatszínésznőt faragó Disney+ új projektje nem egy egyszerű remake: kortárs és „kísértetiesen modern”, amely a családideálhoz tapadó elvárásokat vizsgálja. A történet a két női főszereplő bonyolult, morális szempontból szürke zónába csúszó kapcsolatára kerül. A rendező a mindennapi élet kegyetlenségét helyezi előtérbe: nincs erdő mélyén lapuló szörny, csak a lakás melege, a konyha fémes felületei, a csecsemőmonitor halk zúgása – és a kérdés, mennyire vagyunk biztonságban ott, ahol a leginkább annak hisszük magunkat. A film új hangsúlyokat is ad: egy régi traumával összeköti a két nő sorsát, a társadalmi elvárások és a női szerepek szorításában pedig a bosszú, a bűntudat és az önvédelem vékony határvonalait vizsgálja. A feszültség alattomosan fokozódik, apró, hétköznapi gesztusokban jelenik meg; a legfontosabb kérdés pedig, amit fel kell tennünk az, hogy kinek lehet hinni?

THE HAND THAT ROCKS THE CRADLE
Egy Disney+-előfizetésért cserébe határtalan borzongásban lehet részünk (Fotó: Suzanne Tenner)

Apróságok, amelyektől kiráz a hideg

Az új filmmel előálló Predator-franchise-t is forgalmazó 20th Century Studios produkcióját a mexikói Michelle Garza Cervera rendezte. Érdekesség, hogy az alkotás során szándékosan mellőzte, hogy újranézze az 1992-es változatot: saját hangján, a mai közönség reflexeire építve akart mesélni. A forgatókönyvet a BAFTA-jelölt hangmérnökből lett író, Micah Bloomberg készítette Amanda Silver eredeti történetének alapjaira támaszkodva. A cél nem a nosztalgia, hanem a „realista horror” hagyományának feltámasztása: pszichológiai eszközökkel, a hétköznapi tér dramaturgiájával és a hangok intenzív használatával. A képi világ a szereplők belső vibrálását tükrözi, amelyet a díszlet tovább erősít: a külvárosi, napfényes enteriőrök apránként fenyegető labirintussá alakulnak.

Az alkotók nem fekete-fehér mesét ígérnek: a jó és rossz fogalmai megkérdőjeleződnek, a döntések súlyát pedig a szereplők múltja és félelmei mérik. A végeredmény egy hipnotikus, fokozatosan szorító pszichothriller, amely egyszerre tiszteleg a kilencvenes évek klasszikusa előtt és határozottan a jelen idegfeszültségeire hangol.

A kéz, amely a bölcsőt ringatja 2025. november 19-én debütál a Disney+ streaming felületén, a film előzetesét viszont már most megtekintheted:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu