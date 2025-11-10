A rémálmok a bőröd alá férkőznek: hátborzongató thriller érkezik a Disney+-ra – Látnod kell, hogy borzonghass!

A Disney+ legújabb nagy dobása, A kéz, amely a bölcsőt ringatja egy feszült és lebilincselő pszichológiai thriller, mely a 1992-ben megjelent, azonos című klasszikus nyomán készült. Az új, Michelle Garza Cervera által rendezett változat hátborzongató precizitással bontja le a békés családi otthon illúzióját: filmjében egy jómódú külvárosi anya (Mary Elizabeth Winstead) új bébiszittert (Maika Monroe) vesz fel, akiről kiderül, nem az, akinek mondja magát. A gondosan felépített, napfényes felszín alatt titkok, múltbeli sebek és láthatatlan hatalmi játszmák törnek felszínre – a tét a család épsége és a józan ész.

Nemsokára A kéz, amely a bölcsőt ringatja című klasszikus remake-je is megtalálható lesz a Disney+-filmek és sorozatok között (Fotó: 20th Century Studios)

Biztos, hogy otthon vagy leginkább biztonságban? A Disney+-on megkapod a választ

A Kim Kardashianból is sorozatszínésznőt faragó Disney+ új projektje nem egy egyszerű remake: kortárs és „kísértetiesen modern”, amely a családideálhoz tapadó elvárásokat vizsgálja. A történet a két női főszereplő bonyolult, morális szempontból szürke zónába csúszó kapcsolatára kerül. A rendező a mindennapi élet kegyetlenségét helyezi előtérbe: nincs erdő mélyén lapuló szörny, csak a lakás melege, a konyha fémes felületei, a csecsemőmonitor halk zúgása – és a kérdés, mennyire vagyunk biztonságban ott, ahol a leginkább annak hisszük magunkat. A film új hangsúlyokat is ad: egy régi traumával összeköti a két nő sorsát, a társadalmi elvárások és a női szerepek szorításában pedig a bosszú, a bűntudat és az önvédelem vékony határvonalait vizsgálja. A feszültség alattomosan fokozódik, apró, hétköznapi gesztusokban jelenik meg; a legfontosabb kérdés pedig, amit fel kell tennünk az, hogy kinek lehet hinni?

Egy Disney+-előfizetésért cserébe határtalan borzongásban lehet részünk (Fotó: Suzanne Tenner)

Apróságok, amelyektől kiráz a hideg

Az új filmmel előálló Predator-franchise-t is forgalmazó 20th Century Studios produkcióját a mexikói Michelle Garza Cervera rendezte. Érdekesség, hogy az alkotás során szándékosan mellőzte, hogy újranézze az 1992-es változatot: saját hangján, a mai közönség reflexeire építve akart mesélni. A forgatókönyvet a BAFTA-jelölt hangmérnökből lett író, Micah Bloomberg készítette Amanda Silver eredeti történetének alapjaira támaszkodva. A cél nem a nosztalgia, hanem a „realista horror” hagyományának feltámasztása: pszichológiai eszközökkel, a hétköznapi tér dramaturgiájával és a hangok intenzív használatával. A képi világ a szereplők belső vibrálását tükrözi, amelyet a díszlet tovább erősít: a külvárosi, napfényes enteriőrök apránként fenyegető labirintussá alakulnak.