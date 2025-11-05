Igazi simlis kemény nők: Minden fair ezeknek a kegyetlen ügyvédeknek

A határokat nem ismerik, az igazság mindig az ő oldalukon van, és bármit megtesznek a sikerért. Ilyenek a jó ügyvédek – de a Minden fair főszereplői még ennél is tovább mennek. A kizárólag nőkből álló ügyvédi iroda legjobb jogászai bármikor térdre kényszerítik deres halántékú, nagyhatalmú férfi kollégáikat, ha a tét a győzelem. Ryan Murphy, az Amerikai Horror Story alkotója legújabb szériája ma debütált a Disney+ kínálatában, olyan világsztárokkal, mint Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Glenn Close és Sarah Paulson. Összegyűjtöttük, kiket alakítanak, és mire számíthattok – kemény nők érkeznek, akik nem ismernek kegyelmet!

Minden Fair ezeknek a nőknek (Fotó: Disney+)

Minden fair: Kim Kardashian ismét színészkedik

Kim Kardashian – Allura Grant

A sorozat főhősnője egy ambíciózus, eltökélt válóperes ügyvédnő, aki saját, női vezetésű irodát alapít, miután kilép a férfiak uralta céges világból.

Kardashian és Murphy korábban is dolgoztak együtt – az Amerikai Horror Story: Delicate forgatásán annyira jól kijöttek, hogy a producer-író-rendező kifejezetten neki írta meg a Minden fair koncepcióját és Allura karakterét.

Naomi Watts – Liberty Ronson

Liberty régi motoros a szakmában, az iroda egyik alapító partnere. Allurához hasonlóan ő is menekül a férfiközpontú irodai világból, hogy megvalósíthassa saját, női energiával működő cégét. Az 57 éves Watts az utóbbi években Ryan Murphy állandó alkotótársa: legutóbb a Viszály (Feud) című sorozatban dolgoztak együtt, korábban pedig a Megfigyelő (The Watcher) című thrillert készítették közösen.

Mindhárom szupersztár dolgozott már Ryan Murphy-vel (Fotó: Disney+)

Niecy Nash-Betts – Emerald Greene

Emerald korábban Los Angeles-i rendőrnő volt, ám most új terepre téved: az ügyvédi iroda nyomozójaként minden ügyfél piszkos kis titkának utánajár – miközben fél szemét a kollégáin is rajta tartja. Nash-Betts Murphy régi felfedezettje: először a 2015-ös Scream Queens – Gyilkos történet című sorozatban dolgoztak együtt, azóta állandó tagja a Murphy-univerzumnak.

Sarah Paulson – Carrington „Carr” Lane

Sarah Paulson a legtöbb Ryan Murphy sorozatban játszik (Fotó: Disney+)

Carrington igazi versengő típus: nemcsak kolléga, de időnként rivális is a csapatban. Kimagasló intellektussal, kemény stílussal és szinte kíméletlen ambícióval dolgozik – emiatt gyakran háttérbe szorulnak az emberi kapcsolatai, miközben saját démonaival is küzd. Paulson több mint tizenöt éve Murphy egyik leggyakoribb alkotótársa, számtalan közös produkcióban (pl. American Horror Story, Ratched, The People v. O.J. Simpson) szerepelt már.