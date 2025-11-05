Igazi simlis kemény nők: Minden fair ezeknek a kegyetlen ügyvédeknek

A határokat nem ismerik, az igazság mindig az ő oldalukon van, és bármit megtesznek a sikerért. Ilyenek a jó ügyvédek – de a Minden fair főszereplői még ennél is tovább mennek. A kizárólag nőkből álló ügyvédi iroda legjobb jogászai bármikor térdre kényszerítik deres halántékú, nagyhatalmú férfi kollégáikat, ha a tét a győzelem. Ryan Murphy, az Amerikai Horror Story alkotója legújabb szériája ma debütált a Disney+ kínálatában, olyan világsztárokkal, mint Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Glenn Close és Sarah Paulson. Összegyűjtöttük, kiket alakítanak, és mire számíthattok – kemény nők érkeznek, akik nem ismernek kegyelmet!
A sorozat főhősnője egy ambíciózus, eltökélt válóperes ügyvédnő, aki saját, női vezetésű irodát alapít, miután kilép a férfiak uralta céges világból.
Kardashian és Murphy korábban is dolgoztak együtt – az Amerikai Horror Story: Delicate forgatásán annyira jól kijöttek, hogy a producer-író-rendező kifejezetten neki írta meg a Minden fair koncepcióját és Allura karakterét.
Liberty régi motoros a szakmában, az iroda egyik alapító partnere. Allurához hasonlóan ő is menekül a férfiközpontú irodai világból, hogy megvalósíthassa saját, női energiával működő cégét. Az 57 éves Watts az utóbbi években Ryan Murphy állandó alkotótársa: legutóbb a Viszály (Feud) című sorozatban dolgoztak együtt, korábban pedig a Megfigyelő (The Watcher) című thrillert készítették közösen.
Emerald korábban Los Angeles-i rendőrnő volt, ám most új terepre téved: az ügyvédi iroda nyomozójaként minden ügyfél piszkos kis titkának utánajár – miközben fél szemét a kollégáin is rajta tartja. Nash-Betts Murphy régi felfedezettje: először a 2015-ös Scream Queens – Gyilkos történet című sorozatban dolgoztak együtt, azóta állandó tagja a Murphy-univerzumnak.
Carrington igazi versengő típus: nemcsak kolléga, de időnként rivális is a csapatban. Kimagasló intellektussal, kemény stílussal és szinte kíméletlen ambícióval dolgozik – emiatt gyakran háttérbe szorulnak az emberi kapcsolatai, miközben saját démonaival is küzd. Paulson több mint tizenöt éve Murphy egyik leggyakoribb alkotótársa, számtalan közös produkcióban (pl. American Horror Story, Ratched, The People v. O.J. Simpson) szerepelt már.
A veterán Dina mentor-szerepben tűnik fel: egyszerre tisztelik a tudását és a kapcsolatait, ugyanakkor rettegnek tőle. A nyolcszoros Oscar-jelölt Glenn Close most először dolgozik Ryan Murphy-vel, de máris szuperlatívuszokban beszélnek a közös munkáról – és a 78 éves színésznő lehengerlő alakításáról. Close mellett még az Egyik csata a másik után sztárja, Teyana Taylor is feltűnik Milan szerepében, de az ő karaktere eddig nem tisztázott, annyit tudunk a figuráról, hogy az iroda legfiatalabb tagja. Taylor szerepét lehetséges, hogy utólag duzzasztották fel, ugyanis a Leonardo DiCaprio nevével fémjelzett filmmel komoly Oscar-esélyes lett a színésznő.
A Minden fair a Disney+ kínálatában: hetente érkeznek az új epizódok.
