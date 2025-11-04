Nyolcvanan sétáltak ki az elhunyt filmcsillag, Diane Ladd filmjéről

Tegnap érkezett a szomorú hír, elhunyt Diane Ladd Oscar-jelölt színésznő, Laura Dern édesanyja. A színésznő november 29-én töltötte volna 90. életévét. A hírt lánya, Laura Dern osztotta meg a The Hollywood Riporternek adott közleményben. A halál oka egyelőre nem ismert.
Az én igazi hősöm és legnagyobb ajándékom, édesanyám, Diane Ladd ma reggel ojai-i otthonában a karjaim közt elhunyt. A legcsodásabb gyermek, édesanya, nagymama, színész és művész volt, valódi együttérző lélek, akit csak álmodni lehetett.
Diane Ladd már egészen fiatalon az előadóművészet felé fordult. A világot jelentő deszkákon debütált alig 17 évesen, másodunokatestvére, a drámaíró Tennessee Williams Orpheus alászáll című darabjában, később pedig a Copacabana nevű klubban is fellépett táncosnőként. Eleinte televíziós sorozatokban kapott kisebb-nagyobb epizódszerepeket.
Nagyjátékfilmes karrierjét olyan sztárok mellett kezdte, mint Nancy Sinatra és Henry Fonda, akikkel A vad angyalok című filmben dolgozott együtt. A vad angyalokban Bruce Dern alakította Joe “Loser” Kern szerepét, aki Diane Ladd férje volt és a filmben is házaspárként szerepeltek. A valódi áttörést 1973-ban az Olcsó Whiskey című film hozta el számára, amiben már lányával, Laura Dern-nel játszott. Diane Ladd és Laura Dern összesen 4 filmben és egy sorozatban szerepelt együtt, és kivétel nélkül anya-lánya párost alakítottak.
A Roman Polanski rendezésében készült Kínai negyed hatalmas szakmai siker volt, azonban karrierje csúcsa a Martin Scorsese rendezte Alice már nem lakik itt volt, amiért Oscar-díjra is jelölték. A jelölést nem tudta díjra váltani, azonban így is egy BAFTA és egy Golden Globe boldog tulajdonosa lehetett Flo szerepéért.
A szintén idén elhunyt rendező David Lynch Veszett a világ (Wild at heart) című mozija 1990-ben készült el. A két színésznő több szálon is kötődik Lynch alkotásához, a film gondolatvilága erősen rímel Diane Ladd unokatestvére, Tennessee Williams Stairs to the Roof drámájára, melynek alcíme “A prayer to the wild at heart, trapped in cages.” Sőt, a Nicolas Cage karaktere által viselt kígyóbőr dzseki is tisztelgés a drámaíró előtt, akinek Orpheus alászáll című alkotásából Marlon Brando főszereplésével készült filmes adaptáció 1960-ban. A filmben Brando hasonló dzsekit visel.
A legendák szerint Laura Dern fia, Ellery Harper azt mondta David Lynch-nek, hogy szeretné látni az összes filmet, amiben a rendező és édesanyja együtt dolgoztak. Lynch erre azt válaszolta neki, hogy a Veszett a világot csak akkor nézze meg, ha már betöltötte a 30-at, de nem az édesanyja, hanem a nagymamája, Diane Ladd alakítása miatt.
A Veszett a világ Lynch életművének egyik leginkább alulértékelt darabja, állítólag az első tesztvetítésekről a rendező számításai szerint nagyjából 80 ember sétált ki. A film az imdb-n 7,2-es értékelésen áll jelenleg, a Rotten Tomatoes-on pedig 65%-on. Diane Ladd egy pénzéhes és számító nőt alakít, aki minden áron meg akarja akadályozni, hogy lánya, Lula (Laura Dern) és Sailor (Nicolas Cage) együtt lehessenek. A film sikertelensége ellenére Diane Ladd alakítása felejthetetlen élményt nyújt, nem is véletlen, hogy az 1991-es Oscar-gálán jelölést is kapott érte a legjobb női mellékszereplő kategóriában.
