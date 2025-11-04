Nyolcvanan sétáltak ki az elhunyt filmcsillag, Diane Ladd filmjéről

Tegnap érkezett a szomorú hír, elhunyt Diane Ladd Oscar-jelölt színésznő, Laura Dern édesanyja. A színésznő november 29-én töltötte volna 90. életévét. A hírt lánya, Laura Dern osztotta meg a The Hollywood Riporternek adott közleményben. A halál oka egyelőre nem ismert.

Diane Ladd színésznő és lánya, Laura Dern több filmben is játszottak együtt (Fotó: Kathy Hutchins)

Az én igazi hősöm és legnagyobb ajándékom, édesanyám, Diane Ladd ma reggel ojai-i otthonában a karjaim közt elhunyt. A legcsodásabb gyermek, édesanya, nagymama, színész és művész volt, valódi együttérző lélek, akit csak álmodni lehetett.

Diane Ladd élete és filmjei

Diane Ladd már egészen fiatalon az előadóművészet felé fordult. A világot jelentő deszkákon debütált alig 17 évesen, másodunokatestvére, a drámaíró Tennessee Williams Orpheus alászáll című darabjában, később pedig a Copacabana nevű klubban is fellépett táncosnőként. Eleinte televíziós sorozatokban kapott kisebb-nagyobb epizódszerepeket.

Nagyjátékfilmes karrierjét olyan sztárok mellett kezdte, mint Nancy Sinatra és Henry Fonda, akikkel A vad angyalok című filmben dolgozott együtt. A vad angyalokban Bruce Dern alakította Joe “Loser” Kern szerepét, aki Diane Ladd férje volt és a filmben is házaspárként szerepeltek. A valódi áttörést 1973-ban az Olcsó Whiskey című film hozta el számára, amiben már lányával, Laura Dern-nel játszott. Diane Ladd és Laura Dern összesen 4 filmben és egy sorozatban szerepelt együtt, és kivétel nélkül anya-lánya párost alakítottak.

A Roman Polanski rendezésében készült Kínai negyed hatalmas szakmai siker volt, azonban karrierje csúcsa a Martin Scorsese rendezte Alice már nem lakik itt volt, amiért Oscar-díjra is jelölték. A jelölést nem tudta díjra váltani, azonban így is egy BAFTA és egy Golden Globe boldog tulajdonosa lehetett Flo szerepéért.

Diane Ladd a Veszett a világ színészeivel (Fotó: ANGELI-RINDOFF / BESTIMAGE)

David Lynch is felismerte Diane Ladd és Laura Dern tehetségét

A szintén idén elhunyt rendező David Lynch Veszett a világ (Wild at heart) című mozija 1990-ben készült el. A két színésznő több szálon is kötődik Lynch alkotásához, a film gondolatvilága erősen rímel Diane Ladd unokatestvére, Tennessee Williams Stairs to the Roof drámájára, melynek alcíme “A prayer to the wild at heart, trapped in cages.” Sőt, a Nicolas Cage karaktere által viselt kígyóbőr dzseki is tisztelgés a drámaíró előtt, akinek Orpheus alászáll című alkotásából Marlon Brando főszereplésével készült filmes adaptáció 1960-ban. A filmben Brando hasonló dzsekit visel.