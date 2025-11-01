Demi Moore bevallotta: esküvője előtti este megcsalta férjét

Demi Moore újra a figyelem középpontjába került, de ezúttal nem filmjei miatt, hanem személyes történetével.

Demi Moore megcsalta férjét

Fotó: CraSH / Northfoto

A 62 éves színésznő hosszú karrierje során folyamatosan formálta a hollywoodi sztárság képét, és mára az önelfogadás, a rugalmasság és a nyitottság egyik szimbólumává is vált.

Moore elmesélte, hogyan találta meg belső békéjét: napi meditációval, az idahói otthonában töltött idővel, és kis csivavájával, Pilaffal, aki mindig mellette van.

Mindent figyelembe véve, amin keresztülmentem, nem cserélném el azt, ahol ma vagyok. Ma már megvan a szabadságom és eltudom fogadni, hogy nem kell mindig tudnom a választ.

Bár nyugodtnak tűnik, Moore múltja rendkívüli őszinteségről és növésről tanúskodik, különösen a kapcsolatai és szexualitása kapcsán. 2019-ben, Inside Out című memoárjában a színésznő beismerte, hogy első házassága előtt, 1981-ben, egy olyan döntést hozott, amely sokáig kísértette - írja a UniLad.

Demi Moore hihetetlen dolgot tett

Az esküvőnk előtti este ahelyett, hogy a fogadalmamon dolgoztam volna, felhívtam egy férfit, akivel egy filmforgatáson ismerkedtem meg. Kiosontam a saját leánybúcsúmról, és elmentem hozzá. Miért? Mert úgy éreztem, nem kérdőjelezhetem meg, amit már elindítottam. Nem tudtam kilépni a házasságból, de szabotálhattam volna.

Moore őszintesége 2020-ban a Dirty Diana című erotikus hangjátékban is megjelent, amely a nők szexuális fantáziáit tárja fel. A Vanity Fair-nek adott interjúban így fogalmazott: