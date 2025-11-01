Demi Moore bevallotta: esküvője előtti este megcsalta férjét

Demi Moore újra a figyelem középpontjába került, de ezúttal nem filmjei miatt, hanem személyes történetével.
A 62 éves színésznő hosszú karrierje során folyamatosan formálta a hollywoodi sztárság képét, és mára az önelfogadás, a rugalmasság és a nyitottság egyik szimbólumává is vált.
Moore elmesélte, hogyan találta meg belső békéjét: napi meditációval, az idahói otthonában töltött idővel, és kis csivavájával, Pilaffal, aki mindig mellette van.
Mindent figyelembe véve, amin keresztülmentem, nem cserélném el azt, ahol ma vagyok. Ma már megvan a szabadságom és eltudom fogadni, hogy nem kell mindig tudnom a választ.
Bár nyugodtnak tűnik, Moore múltja rendkívüli őszinteségről és növésről tanúskodik, különösen a kapcsolatai és szexualitása kapcsán. 2019-ben, Inside Out című memoárjában a színésznő beismerte, hogy első házassága előtt, 1981-ben, egy olyan döntést hozott, amely sokáig kísértette - írja a UniLad.
Az esküvőnk előtti este ahelyett, hogy a fogadalmamon dolgoztam volna, felhívtam egy férfit, akivel egy filmforgatáson ismerkedtem meg. Kiosontam a saját leánybúcsúmról, és elmentem hozzá. Miért? Mert úgy éreztem, nem kérdőjelezhetem meg, amit már elindítottam. Nem tudtam kilépni a házasságból, de szabotálhattam volna.
Moore őszintesége 2020-ban a Dirty Diana című erotikus hangjátékban is megjelent, amely a nők szexuális fantáziáit tárja fel. A Vanity Fair-nek adott interjúban így fogalmazott:
Vannak pillanatok, amikor a régi beidegződések legyőznek, és kényelmetlenül érzem magam. De aztán megállok, átgondolom, és azt mondom: Miért? Miért érzem így? Nincs ezzel semmi baj.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.