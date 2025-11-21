60 éves lett a leghíresebb izlandi, aki egy hattyúval a nyakában jelent meg az Oscar-gálán

Kerek születésnapját ünnepli Björk, aki az első albumán még izlandi népdalokat énekelt, hogy aztán a punk és a pop felől érkezzen meg a maga teljesen egyedi stílusához, amit aztán nem csak a zenében, de filmen és a divatban is megvillantott. A jeles alkalomból összegyűjtöttük az énekesnőről a legérdekesebb tudnivalókat.
Ha mindig is furdalt volna a kíváncsiság, hogy mi lehet az izlandi énekesnő igazi neve, és miből lett a Björk művésznév, akkor most megtudhatod. Az utóbbi kevéssé izgalmas sztori: a művészneve egyszerűen a keresztneve, ugyanis Björk Guðmundsdóttir néven anyakönyvezték, és aztán a zenei karrierje beindulásakor hagyta el a minden más nyelv betűkészletével leírhatatlan és nehézkes kiejtésű vezetéknevét.
Munkásosztálybeli családba született 1965. november 21-én az izlandi főváros Reykjavíkban. A szülei kétéves korában elváltak, ezután az édesanyja egy hippi kommunához csatlakozott, és ott nevelte a nyolc gyerekét.
Felnőttként már az egyik védjegye és szexepilje lett a szemei különleges formája, de ez kisgyerekként még inkább szenvedést hozott a számára. Az iskolában kiközösítették a különleges külseje miatt, és „kínai lánynak” csúfolták.
A nevelőapja együttesben gitározott, így Björk is hamar kedvet kapott a zenéléshez. Ötéves korától kezdve klasszikus képzésben részesült zongorán és fuvolán, az első albuma pedig mindössze 11 éves korában jelent meg. Ekkor még nyoma sem volt a későbbi zenei stílusának: izlandi népdalokat énekelt a lemezen.
Tinédzserként főleg punkegyüttesekben zenélt, majd a Sugarcubes nevű pop-rock bandával már nemzetközi sikereket is elért. A Sugarcubes feloszlása után kezdett szólókarrierbe, és a teljesen egyedi zenei világával és személyiségével a kilencvenes évek közepére már világsztár vált belőle.
A dán kultrendező, Lars von Trier az egyik videoklipje (It’s Oh So Quiet) láttán figyelt fel rá, majd a teljes színész rutintalansága ellenére neki adta a Táncos a sötétben című rendhagyó musical főszerepét. Björk alakítása óriási sikert aratott, díjak sorát söpörte be érte, de érzelmileg olyan megterhelést jelentett számára a színészkedés és ez a nehéz szerep, hogy kijelentette: az első után több filmben már nem játszik.
A 2001-es Oscar-gála vörös szőnyegén, majd színpadán bebizonyította, hogy nem véletlenül tartják az egyik legexcentrikusabb öltözködésű sztárnak: egy olyan ruhában jelent meg, ami egy nyakában lógó hattyút formázott, és amit azóta is a díj történetének leghíresebb divatpillanatai között emlegetnek. Ráadásul a hattyúruha úgy volt megtervezve, hogy tojást is rakott!
Egy őrült rajongója olyannyira az énekesnő megszállottja lett, hogy nem csak mindenhova követte, levelekkel és telefonokkal zaklatta, de egy idő után az életére is tört. Azt akarta megbosszulni, hogy Björk másik férfit választott helyette, és egy olyan könyvet küldött neki postán, ami felrobbanva savat fröcskölt volna az énekesnő arcára, elcsúfítva vagy akár meg is ölve őt. Szerencsére a rendőrség ekkor már figyelte a merénylőt, és még időben lekapcsolták a küldeményét.
A Sugarcubes megalakulásának napján, mindössze 20 évesen szülte meg az első gyerekét, Björk férje pedig a zenekar gitárosa, Þór Eldon volt. A házasságuk mindössze egy évig tartott, de a zenekarban később is maradtak mindketten – a fiukból pedig azóta szintén apa lett, így az előadó már nagymamának számít.
2024 októberében jelentették be a tudományos közvéleménynek, hogy egy frissen felfedezett észak-amerikai lepkefaj a Pterourus bjorkae latin nevet kapja az énekesnő előtt tisztelegve. A fecskefarkú lepkék közé tartozó faj átlagos szárfesztávja 8,5 centiméter, az élénksárga szárnyait pedig sötét minta és narancsszínű foltok díszítik.
