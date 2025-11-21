60 éves lett a leghíresebb izlandi, aki egy hattyúval a nyakában jelent meg az Oscar-gálán

Kerek születésnapját ünnepli Björk, aki az első albumán még izlandi népdalokat énekelt, hogy aztán a punk és a pop felől érkezzen meg a maga teljesen egyedi stílusához, amit aztán nem csak a zenében, de filmen és a divatban is megvillantott. A jeles alkalomból összegyűjtöttük az énekesnőről a legérdekesebb tudnivalókat.

A Björk dalok hihetetlen skálán mozognak: az izlandi népdalokól a punkig mindent megtalálunk (Fotó: Mike Slaughter)

Björk vagy nem? Nem az eredeti nevén futott be

Ha mindig is furdalt volna a kíváncsiság, hogy mi lehet az izlandi énekesnő igazi neve, és miből lett a Björk művésznév, akkor most megtudhatod. Az utóbbi kevéssé izgalmas sztori: a művészneve egyszerűen a keresztneve, ugyanis Björk Guðmundsdóttir néven anyakönyvezték, és aztán a zenei karrierje beindulásakor hagyta el a minden más nyelv betűkészletével leírhatatlan és nehézkes kiejtésű vezetéknevét.

Egy kommunában nőtt fel

Munkásosztálybeli családba született 1965. november 21-én az izlandi főváros Reykjavíkban. A szülei kétéves korában elváltak, ezután az édesanyja egy hippi kommunához csatlakozott, és ott nevelte a nyolc gyerekét.

Kínainak csúfolták

Felnőttként már az egyik védjegye és szexepilje lett a szemei különleges formája, de ez kisgyerekként még inkább szenvedést hozott a számára. Az iskolában kiközösítették a különleges külseje miatt, és „kínai lánynak” csúfolták.

11 évesen adta ki az első albumát

A nevelőapja együttesben gitározott, így Björk is hamar kedvet kapott a zenéléshez. Ötéves korától kezdve klasszikus képzésben részesült zongorán és fuvolán, az első albuma pedig mindössze 11 éves korában jelent meg. Ekkor még nyoma sem volt a későbbi zenei stílusának: izlandi népdalokat énekelt a lemezen.

Sok műfajt kipróbált

Tinédzserként főleg punkegyüttesekben zenélt, majd a Sugarcubes nevű pop-rock bandával már nemzetközi sikereket is elért. A Sugarcubes feloszlása után kezdett szólókarrierbe, és a teljesen egyedi zenei világával és személyiségével a kilencvenes évek közepére már világsztár vált belőle.

Egyetlen film után visszavonult

A dán kultrendező, Lars von Trier az egyik videoklipje (It’s Oh So Quiet) láttán figyelt fel rá, majd a teljes színész rutintalansága ellenére neki adta a Táncos a sötétben című rendhagyó musical főszerepét. Björk alakítása óriási sikert aratott, díjak sorát söpörte be érte, de érzelmileg olyan megterhelést jelentett számára a színészkedés és ez a nehéz szerep, hogy kijelentette: az első után több filmben már nem játszik.