Magyarországra jön hercegnősködni Anne Hathaway?

Tavaly októberben óriási bombaként robbant a hír, hogy két évtized után trilógiává bővülnek a Neveletlen hercegnő-filmek. Az Anne Hathawayt Hollywood térképre felhelyező Disney-alkotás első felvonása még 2001-ben jelent meg, mely egy átlagos tinilány sztoriját meséli el, akinek mindennapi élete egyik pillanatról a másikra borul a feje tetejére, amikor is váratlanul szembesül a ténnyel, hogy ő valójában egy fiktív európai ország, Genovia trónörököse. Az összes tinédzserkorú lány álmát megélő Hathaway kisasszony hercegnőmeséje három évvel később folytatást is kapott, most pedig már javában zajlanak az ugyancsak megkésve érkező záróakkord forgatási előmunkálatai.

A Disney hercegnősztorijának folytatása bővítheti a Magyarországon forgatott filmek listáját (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Magyarországon foroghat a Disney népszerű hercegnősztorija?

A harmadik fejezetét több mint húsz év után megkapó Neveletlen hercegnő-franchise alkotói már gőzerővel keresik a harmadik film forgatási helyszínét. Az első két rész jeleneteit többnyire kaliforniai stúdióban vették fel, de egyes képkockákat az angliai Longford kastélyban is rögzítettek. A harmadik epizód sztorija viszont nagy eséllyel másik helyszínt követel, mert a döntéshozók Kelet-Közép-Európa felé vették az irányt, egy belső forrás szerint „kastélyvásárt” tartanak, így nem elképzelhetetlen, hogy a nyártól irtózó Anne Hathaway hazánkban talál majd új uralkodói rezidenciát. A végtelen választási lehetőséget kínáló, számtalan gyönyörű várunk és kastélyunk mellett további kedvező forgatási feltételek, illetve elsőrangú stúdiók is várnák hazánkban Adele Lim (Kőgazdag ázsiaiak) rendezőt és stábját, ezért nem lenne meglepő, ha végül Magyarországot választanák a produkció kreátorai.

Julie Andews és Anne Hathaway párosa még a Disney-filmekhez képest is extrán tündérinek számít (Fotó: KPA Honorar & Belege)

A versenybe viszont Csehország is beszállt, mely szintúgy filmfellegvárnak számít a kontinensen. Legutóbb például Lily-Rose Depp és Bill Skarsgård modern horrorba csomagolt vámpírromantikája, a Nosferatu készült ott. A Disney elöljáróinak viszont gyorsan döntenie kell, hova viszik a projektet, mert a fanatikusok már most türelmetlenül várják a folytatást, de őket megnyugtatva, a forgatókönyv már készen hever az asztalon, és az Anne Hathawayt és Julie Andrewst is a soraiban tudó mozi forgatási munkálatait minden bizonnyal már idén nyáron el fogják kezdeni.