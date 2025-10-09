„Nem Ed Gein a szörnyeteg, hanem a nézők” – Kifakadt a kritikusokra az új Szörnyeteg-sorozat sztárja

Jeffrey Dahmer és a Menendez testvérek után a Netflix újból egy förtelmes elme legsötétebb bugyraiba kalauzol el bennünket. A népszerű széria 3. évada a Kemény motorosokból és a Huligánokból ismert Charlie Hunnam főszereplésével Ed Gein, az ’50-es évek Amerikájának rettegett sorozatgyilkosának és sírrablójának gyomorforgató történetét meséli el, ám sokan úgy vélik, a streaming-szolgálató műsora előszeretettel ferdíti el a valóságot.

A Szörnyeteg 3. évada az október 3-i premierje óta élen jár a legnézettebb Netflix-sorozatok listáján (Fotó: YouTube)

Miután nem egy dokusorozatról van szó, nem meglepő, hogy a Szörnyeteg 3. fejezetében akadnak fiktív elemek, viszont több rajongó és kritikus is úgy véli, a Netflix túltolta a biciklit, és olcsó húzásokkal egy hamisítatlan szenzációhajhász, a földtől merőben elrugaszkodott műsort tákolt össze. A negatív visszajelzések pedig csak idő kérdése volt, mikor érnek el az alkotókhoz, valamint a főszereplőhöz, közülük pedig most utóbbi válaszolt a show háza elejét érő rosszalló szavakra.

Charlie Hunnam szerint a Netflix nem vitte túlzásba

A nem kevés fikcióval tarkított és extra idősíkokkal, történetszálakkal megtoldott Szörnyeteg 3. felvonásának főszereplője, Charlie Hunnam egyáltalán nem érzi úgy, hogy a sorozatot szapulóknak igaza lenne, a The Hollywood Reporternek el is árulta a széria készítése óta rémálmokkal küzdő színész, hogy pont azt tartották a legfontosabbnak a forgatás során, hogy a sorozat őszinte tudjon maradni:

Egy pillanatig sem éreztem úgy, hogy szenzációhajhász módon állnánk hozzá a műsorhoz. A forgatáson sosem volt olyan érzésem, hogy bármit is öncélúan vagy csakis a sokkolás kedvéért csináltunk volna. Mindent csupán azért tettünk, hogy a lehető legőszintébben mesélhessük el ezt a történetet

− nyilatkozta a lapnak Hunnam, aki azt is hozzátette, örül, hogy ennyi emberhez eljutott Ed Gein sztorija, mert annál többen tudnak gondolkodni a történet mondanivalóján.

Charlie Hunnam szerint nem estek túlzásba a Szörnyeteg 3. évadának készítése során (Fotó: Jason Mendez / GettyImages)

Sőt, a szőke sármőr még azt is pedzegette, hogy talán mindenki félreérti az egész Ed Gein-sztorit, és a sorozat címében szereplő szörnyeteg valójában nem is az áldozatai bőréből bútort gyártó gyilkos, hanem maguk a nézők, akik a rémmese minden apró, hányingerkeltő részletére epekedve figyelnek oda:

Tényleg Ed Gein a szörnye ennek a műsornak? Vagy inkább Hitchcock? Vagy talán azok, akik nézik ezt a sorozatot?

− szögezte a kérdést cinikusan a kritikusok felé a színész.