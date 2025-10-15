Megtört a jég — Stephen King imádta az új Menekülő ember adaptációt!

A menekülő ember idén már a második Stephen King átdolgozás, amit láthat a nagyközönség. Az éhezők viadala adaptációkat rendező Francis Lawrence film, A hosszú menetelés már lenyűgözte a nézőket kifejezetten pozitív, 87%-os szakmai és 85%-os közönség értékeléssel a Rotten Tomatoes-on. A filmet King nem véleményezte nyilvánosan, pedig nem jellemző, hogy magában tartja a véleményét, ami a műveiből készült filmeket illeti.

Stephen King imádta a Menekülő embert

Nemsokára a hazai közönség is láthatja A menekülő ember című Stephen King filmadaptációt, mely november 6-án érkezik a magyar mozikba. A történet egy olyan világban játszódik, ahol egy kegyetlen valóságshow keretében követ az emberiség egyetlen embert, akit profi bérgyilkosok igyekeznek levadászni. Ebben vesz részt Ben Richards (Glen Powell), aki a beteg lányát kívánja megmenteni és ezért csatlakozik a szadista tévéműsorba. A film igazi sztárparádé lesz Josh Brolin, William H. Macy, Michael Cera, Lee Pace és Emilia Jones szereplésével.

A film rendezője, Edgar Wright, a Haláli hullák hajnala, a Vaskabátok, a Világvége és a Baby Driver alkotója nagy rajongója volt Stephen King regényének. A rendező nem titkolt célja az volt, hogy hű maradjon az eredeti sztorihoz, melyet a forgatások előtt Kinggel is jóváhagyatott. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy az 1982-es könyv írója abszolút elismerését közölte a közösségi médiában, Bruce Willis filmjéhez hasonlítva a projektet.

Én már láttam és fantasztikus. Ez a film a mostani idők Die Hard-ja. Egy pártatlan és izgalmas alkotás!

https://t.co/wDID7MRClJ

New trailer: RUNNING MAN.

BTW: I've seen it and it's fantastic. DIE HARD for our time.

A bipartisan thrill ride. — Stephen King (@StephenKing) October 13, 2025

A poszt többeknek jó hír lehet, akik várták a filmet, hiszen ez fontos visszajelzés az adaptáció hűségét és úgy általában a film minőségét illetően. Jóllehet, vannak esetek, amikor a mester is tévedhet.

Stephen King nem minden adaptációval volt megelégedve

Stanley Kubrick munkásságának egyik ékköve a Stephen King regényét feldolgozó Ragyogás Jack Nicholson és Shelley Duvall főszereplésével. A közönség 1980 óta imádja és mind Kubrick film, mind Stephen King adaptációként az elsők között szokott szerepelni a toplistákon. Sajátos módon viszont, pont hogy Stephen King nem szerette a feldolgozást, ahogy ezt egy korábbi interjújában említette.