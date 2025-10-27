Tudtad, hogy ez a film mentette meg Robert Downey Jr.-t? Már 20 éves a Val Kilmerrel közös ámokfutás

Hollywood legnagyobb visszatérése volt a Durr, durr és csók. 2005-ben Robert Downey Jr. a drog-és alkoholfüggősége miatt már szinte sehol sem kapott munkát, de Shane Balck és az idén áprilisban elhunyt, néhai Val Kilmer adott egy esélyt a színésznek. A neonoir alkotás kultfilm lett, és Robert újra belépőt kapott az A-ligába. A sztori szerint a piti tolvaj Harry egy félresikerült betörés miatt egy színészmeghallgatáson köt ki, ahol megkapja egy detektív szerepét. A hitelesség kedvéért egy magánhekust, Gay Perry-t fogad fel a stúdió, hogy segítse a tolvaj/színész munkáját. Azonban egy hisztis színésznő rendesen megkavarja az eseményeket, és egyre több hulla kövezi a két férfi vicces és veszélyes útját. A következő 10 érdekességet még a legnagyobb rajongók sem tudják a Durr, durr és csók forgatásáról.
