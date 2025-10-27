BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Tudtad, hogy ez a film mentette meg Robert Downey Jr.-t? Már 20 éves a Val Kilmerrel közös ámokfutás

Robert Downey Jr
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 11:41
HollywoodDurr , durr és csókShane BlackVal Kilmer
Két évtized alatt kultfilm lett Shane Black krimivígjátéka, hála különleges hangulatának és cool dumáinak. A főszerepet a néhai Val Kilmer és a drogelvonóról frissen rehabilitált Robert Downey Jr. alakították, párosuk a filmtörténet egyik legjobbja lett.
Hollywood legnagyobb visszatérése volt a Durr, durr és csók. 2005-ben Robert Downey Jr. a drog-és alkoholfüggősége miatt már szinte sehol sem kapott munkát, de Shane Balck és az idén áprilisban elhunyt, néhai Val Kilmer adott egy esélyt a színésznek. A neonoir alkotás kultfilm lett, és Robert újra belépőt kapott az A-ligába. A sztori szerint a piti tolvaj Harry egy félresikerült betörés miatt egy színészmeghallgatáson köt ki, ahol megkapja egy detektív szerepét. A hitelesség kedvéért egy magánhekust, Gay Perry-t fogad fel a stúdió, hogy segítse a tolvaj/színész munkáját. Azonban egy hisztis színésznő rendesen megkavarja az eseményeket, és egyre több hulla kövezi a két férfi vicces és veszélyes útját. A következő 10 érdekességet még a legnagyobb rajongók sem tudják a Durr, durr és csók forgatásáról. 

Archive - Val Kilmer
Val Kilmer halála Robert Downey Jr.-t is megrázta (Fotó: MPP / Bestimage)

Val Kilmer legnagyobb sikere Robert Downey Jr.-al készült

  • Shane Black első rendezése volt a film. Azóta a Vasember 3-at és a Predator- A ragadozó filmet is ő jegyzi direktorként.
  • A történet alapját egy 1941-es elbeszélés, a Bodies Are Where You Find Them adta. 
  • A Durr, durr és csók 2004 februárja és májusa között készült. 
  • A karakterek neveit a klasszikus noir-krimik alapművének számító, Raymond Chandler-sztorik inspirálták.
Archive - Val Kilmer
Kultfilm lett a Durr, durr és csók (Fotó: MPP / Bestimage)
  • Fun fact: Val Kilmer cipője egy Louis Vuitton darab. A kellékesek nem spóroltak a részleteken. 
  • Az ujjmegevős részben a színész kutya tényleg megevett egy ujjat, igaz az virsliből volt. 
  • Robert Downey Jr. kedvence a saját filmjei közül. 
Archive - Val Kilmer
Val Kilmer támogatta Robertet a leszokásban (Fotó: MPP / Bestimage)
  • Val Kilmer nem csak partnere, de barátja és mentora lett Robert Downey Jr.-nak. A néhai színész támogatta a barátját abban, hogy ne essen vissza az alkohol - és drogfüggőségébe. 
  • A két színész annyira összebarátkozott, hogy sok beszólásukat improvizálták a forgatás alatt. 
  • A film 15 millió dollárból készült és csak 15,8 milliót hozott. A kritikusok imádták, sőt igazi kultfilm lett az elmúlt 20 évben. 

 

 

