Tudtad, hogy ez a film mentette meg Robert Downey Jr.-t? Már 20 éves a Val Kilmerrel közös ámokfutás

Hollywood legnagyobb visszatérése volt a Durr, durr és csók. 2005-ben Robert Downey Jr. a drog-és alkoholfüggősége miatt már szinte sehol sem kapott munkát, de Shane Balck és az idén áprilisban elhunyt, néhai Val Kilmer adott egy esélyt a színésznek. A neonoir alkotás kultfilm lett, és Robert újra belépőt kapott az A-ligába. A sztori szerint a piti tolvaj Harry egy félresikerült betörés miatt egy színészmeghallgatáson köt ki, ahol megkapja egy detektív szerepét. A hitelesség kedvéért egy magánhekust, Gay Perry-t fogad fel a stúdió, hogy segítse a tolvaj/színész munkáját. Azonban egy hisztis színésznő rendesen megkavarja az eseményeket, és egyre több hulla kövezi a két férfi vicces és veszélyes útját. A következő 10 érdekességet még a legnagyobb rajongók sem tudják a Durr, durr és csók forgatásáról.

Val Kilmer halála Robert Downey Jr.-t is megrázta (Fotó: MPP / Bestimage)

Val Kilmer legnagyobb sikere Robert Downey Jr.-al készült

Shane Black első rendezése volt a film. Azóta a Vasember 3-at és a Predator- A ragadozó filmet is ő jegyzi direktorként.

A történet alapját egy 1941-es elbeszélés, a Bodies Are Where You Find Them adta.

adta. A Durr, durr és csók 2004 februárja és májusa között készült.

A karakterek neveit a klasszikus noir-krimik alapművének számító, Raymond Chandler-sztorik inspirálták.

Kultfilm lett a Durr, durr és csók (Fotó: MPP / Bestimage)

Fun fact: Val Kilmer cipője egy Louis Vuitton darab. A kellékesek nem spóroltak a részleteken.

cipője egy darab. A kellékesek nem spóroltak a részleteken. Az ujjmegevős részben a színész kutya tényleg megevett egy ujjat, igaz az virsliből volt.

Robert Downey Jr. kedvence a saját filmjei közül.

Val Kilmer támogatta Robertet a leszokásban (Fotó: MPP / Bestimage)