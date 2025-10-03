Soha nem békél meg... Keményen beleállt a Vaják írója a sorozatba és a videójátékba

Elég különös véleménnyel állt elő a lengyel Andrej Sapkowski, a Vaják történetek írója... akkor is, ha részben igaza van.

Liam Hemsworth nehézkesen lépett Henry Cavill nyomdokaiba a Vaják sorozatban (Fotó: Netflix)

A Vaják könyvek írója talán soha nem békél meg a történetének feldolgozásaival

Az író kapcsolata a Vaják regények adaptációjával eléggé keserédes. Az Andrej Sapkowski könyvekből először videójáték készült 2007-ben, amikor a lengyel CD Projekt Red a címnek a felhasználásához kért jogot az írótól. Sapkowski annyira nem bízott az adaptáció sikerében, hogy egy egyszeri jogdíjban megállapodott a stúdióval ֫— magyarul nem eladások utáni jutalékokért. Meglepetésére viszont a később trilógiává kinövő Witcher videójáték hatalmas siker lett, amiért utólag Sapkowski további díjat követelt a nyereségből, melyet pereskedés révén meg is szerzett 2019-ben. Történetesen ugyanebben az évben indult el a Vaják Netflixes adaptációja is, mely megosztotta az embereket, de az első évad még egész rendben volt.

Legutóbb az Orbit Books kiadó író-olvasó találkozóján beszélt az író a regényének adaptációiról, így a sorozatáról is mely — bár eldöcög önmagában is — soha nem fog felérni az irodalomhoz:

Az eredeti megáll a lábán és minden adaptáció megáll a lábán. Nem tudsz szavakat képre fordítani anélkül, hogy valamiről lemondj és emiatt nem lehet semmilyen kapcsolódás közöttük. Hovatovább, az adaptációk nagyrésze vizualizáció, ami azt jelenti, hogy az írott szót alakítják képekké és teljesen világos, hogy az írott szó értékesebb, mint a képek. Ez egyértelmű.

Az író szakmájából adódóan némileg elfogult és egyoldalúan közelíti meg szerepét a Vaják sztorikat illetően, amit különös és erősen vitatható logikával támaszt alá. Ettől függetlenül Henry Cavill távozásával a sorozat minőségében valóban érzékelhető némi lejtmenet, ami miatt a különösen költséges negyedik évad felé is kevés bizalmunk van, így részben mégis igaza lehet a harcos varázsló kalandjait megíró Sapkowskinak.

Az erős vélemények ellenére valamennyire őt is meg lehet érteni. Hiába indította útnak a sorozatot, az emberek nagyrésze azt se tudja, hogy kicsoda ő. A lengyel olvasóközönség mindenesetre elismeri őt, sőt Lengyelország Kulturális és Nemzeti Örökség Minisztériuma érdemrenddel is díjazta a lengyel kultúra népszerűsítése révén.