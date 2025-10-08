True Detective visszatérés: újra akcióban az első évad legendás párosa

Matthew McConaughey bejelentése megörvendeztette a True Detective sorozat rajongóit. A színész nemrég arra utalgatott, hogy ha a széria írója, Nic Pizzolatto megkeresné egy újabb True Detective projekt lehetőségével, gondolkodás nélkül rábólintana az ajánlatra. Kollégája, és a sorozatbeli partnerét alakító Woody Harrelson is ezen az állásponton van.
A True Detective első évadában alkotott briliáns párost Matthew McConaughey és Woody Harrelson. A sorozat keményvonalas rajongói szerint az első évad sikerült a legjobban a későbbiekhez képest is, ehhez pedig nagyban hozzájárult McConaughey és Harrelson párosa is. A sorozat 2014-ben debütált és 11.2 milliós nézettséget hozott, ezzel letaszította a dobogó legfelső fokáról Az elit alakulat szériát, ami egészen addig a legnézettebb első évadot produkálta az HBO-n. A stúdió eredetileg egy egyévados miniszériának szánta a True Detective-et, azonban a csúcsnézettségen felbuzdulva kibővítették a sorozatot, amit a mai napig minden idők egyik legjobb értékeléseket kapott szériájaként tartanak számon.
A történet szerint Rust Cohle (Matthew McConaughey) és Marty Hart (Woody Harrelson) detektíveknek újból össze kell dolgozniuk a jelenben egy korábbi, 1989-es ügyük kapcsán. A munka során azonban nemcsak az egykori tanúk újbóli kihallgatására és a bizonyítékok ismételt vizsgálatára kerül sor, hanem régi sebek és konfliktusok is a felszínre törnek. McConaughey annyira bele akarta élni magát a szerepébe, hogy készített egy 450 oldalas elemzést, melynek a “Rust Cohle négy fázisa” címet adta. Fontosnak tartotta, hogy az epizódok során a lehető legmélyebb érzékenységgel tudja bemutatni Rust karakterfejlődésének stációit, ezért volt szüksége a terjedelmes “pszichoanalízisre”. Matthew McConaughey egy interjúban nyilatkozott a lehetséges visszatérésről:
„Ha Nic [Pizzollato] papírra vetne valamit, amiről Woodyval mindketten azt gondolnánk, hogy elég jó, ott nem is lenne több kérdés. Megnéznénk és már csinálnánk is.”
A széria kiötlője és írója, Nic Pizzollato is azt mondta, hogy egy ideje már gondolkodik egy újabb True Detective sztorin, ami felélesztené a McConaughey-Harrelson duót.
Beszéltünk már róla, hogy újból össze kellene jönni és csinálni valamit, szerintem a fiúk nyitottak lennének rá.
