Botrányperbe fulladt a bohóc horror! Órákon át, meztelenül lógatták fejjel lefelé a színésznőt

Az elmúlt tíz évben több gyilkos bohóc is ránk hozta frászt, elég csak például az HBO Maxon most külön sorozat kapó Pennywise-ra gondolni, de mind közül kiemelkedik a B-filmes horrorok koronázatlan királyának kikiáltott Art, a Terrifier-mozik főszereplője. A gagyisága ellenére rajongók millióit elhódító franchise még 2016-ban mutatta be első egész estés moziját, azóta pedig hollywoodi gigaprodukciókat megszégyenítő összegeket tudott felhalmozni. A filmek különös kegyetlenséggel gyilkoló főhőse, a David Howard Thornton által alakított Art pedig már-már egy szintre került a slasher műfajának más képviselőivel, a Sikollyal, Freddy Kruegerrel vagy Jason Voorhees-szel. A filmszéria sikerét azonban most egy korábbi szereplő, Catherine Corcoran árnyékolhatja be, aki súlyos vádakkal illette a Terrifier alkotóit.
A szőke szépség, Catherine Corcoran még az első részben tűnt fel, és a rajongók sokasága szerint hozzá köthető az egész franchise legemlékezetesebb haláljelenete, pedig abból jócskán akad a magyarországi mozikba, de még a metrókba (!) is ellátogató Terrifierben. Ez azonban aligha vigasztalja Corcoran kisasszonyt, aki múlt vasárnap pert nyújtott be a rendező, Damien Leone, valamint a filmek producerei ellen.
A színésznő szerint ugyanis a felek által kötött szerződést több pontján sem tartották be a kreátorok. Még 10 évvel ezelőtt, mielőtt elkezdték volna az első felvonás forgatási munkálatait, a színészek szakszervezete (SAG) által meghatározott bérminimumban, azaz napi 100 dollárban állapodtak meg, azonban a szerződésben szerepelt egy bónusz, miszerint Corcorant illeti a bevétel 1%-a. Ez minden befolyó összegre, tehát jegyeladásból és merchandise-ból származó bevételre is vonatkozott, és nemcsak az első rész, hanem az azt az azt követő folytatások esetében is.
A tavalyi évben, botrányok közepette megjelent 3. fejezet, a Joaquin Phoenix-féle Joker 2-t is lepipáló Bohócrém karácsonya után pedig ez a bevételi szám már a 100 milliót is meghaladta, így Catherine Corcoran markát legalább egymilliónak kellett volna eddig ütnie, ám 2024 nyara óta egy árva fityinget nem kapott, a jogdíjakból pedig eddig csupán 1800 dollár csurrant-cseppent neki az évek alatt.
A fizetési elmaradásokon felül akadtak más problémái is a színésznőnek a tíz évvel ezelőtti forgatással kapcsolatban. A már korábban is említett, hírhedten véres „kivégzésének” elkészítése például maga volt a rémálom, hiszen nem kevesebb mint 10 órán keresztül, fagypont alatti hőmérsékletben, ráadásul meztelenül lógatták őt fejjel lefelé. Forgatási szünetekben pedig csak egy takarót kapott, ami viszont már annyira átázott a forgatás során használt, töméntelen mennyiségű művértől, hogy semmit sem segített a dermesztő zimankóval szemben.
Corcoran állatásai szerint ráadásul a szakszervezeti szabályokkal teljesen szembemenve, Damien Leone és csapata nem is jelezték neki előre írásban, hogy ilyen körülmények között, bájait teljesen felfedve, a zord természeti körülményeknek kiszolgáltatva kell forgatnia haláljelenetét.
A franchise készítői eddig egyébként nem válaszoltak az őket ért vádakra, pedig a rajongókat biztosan érdekelné, milyen hatással lehet egy esetleges, hosszan tartó pereskedés a jövő évben már mozikba szánt Terrifier 4-re, melynek munkálatai javában zajlanak, és Leone állítása szerint ez lesz a filmszéria „legizgalmasabb, legérzelmesebb és legkielégítőbb” fejezete.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.