Botrányperbe fulladt a bohóc horror! Órákon át, meztelenül lógatták fejjel lefelé a színésznőt

Az elmúlt tíz évben több gyilkos bohóc is ránk hozta frászt, elég csak például az HBO Maxon most külön sorozat kapó Pennywise-ra gondolni, de mind közül kiemelkedik a B-filmes horrorok koronázatlan királyának kikiáltott Art, a Terrifier-mozik főszereplője. A gagyisága ellenére rajongók millióit elhódító franchise még 2016-ban mutatta be első egész estés moziját, azóta pedig hollywoodi gigaprodukciókat megszégyenítő összegeket tudott felhalmozni. A filmek különös kegyetlenséggel gyilkoló főhőse, a David Howard Thornton által alakított Art pedig már-már egy szintre került a slasher műfajának más képviselőivel, a Sikollyal, Freddy Kruegerrel vagy Jason Voorhees-szel. A filmszéria sikerét azonban most egy korábbi szereplő, Catherine Corcoran árnyékolhatja be, aki súlyos vádakkal illette a Terrifier alkotóit.

A Terrifier-filmek elképesztő népszerűségre tettek szert, ám most egy korábbi szereplő sarazhatja be a franchise hírnevét (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

Terrifier jól tejelt, de az alkotók mégsem fizetnek

A szőke szépség, Catherine Corcoran még az első részben tűnt fel, és a rajongók sokasága szerint hozzá köthető az egész franchise legemlékezetesebb haláljelenete, pedig abból jócskán akad a magyarországi mozikba, de még a metrókba (!) is ellátogató Terrifierben. Ez azonban aligha vigasztalja Corcoran kisasszonyt, aki múlt vasárnap pert nyújtott be a rendező, Damien Leone, valamint a filmek producerei ellen.

A színésznő szerint ugyanis a felek által kötött szerződést több pontján sem tartották be a kreátorok. Még 10 évvel ezelőtt, mielőtt elkezdték volna az első felvonás forgatási munkálatait, a színészek szakszervezete (SAG) által meghatározott bérminimumban, azaz napi 100 dollárban állapodtak meg, azonban a szerződésben szerepelt egy bónusz, miszerint Corcorant illeti a bevétel 1%-a. Ez minden befolyó összegre, tehát jegyeladásból és merchandise-ból származó bevételre is vonatkozott, és nemcsak az első rész, hanem az azt az azt követő folytatások esetében is.

Az első Terrifier színésznője, Catherine Corcoran beperelte a franchise alkotóit (Fotó: Olivia Wong / GettyImages)

A tavalyi évben, botrányok közepette megjelent 3. fejezet, a Joaquin Phoenix-féle Joker 2-t is lepipáló Bohócrém karácsonya után pedig ez a bevételi szám már a 100 milliót is meghaladta, így Catherine Corcoran markát legalább egymilliónak kellett volna eddig ütnie, ám 2024 nyara óta egy árva fityinget nem kapott, a jogdíjakból pedig eddig csupán 1800 dollár csurrant-cseppent neki az évek alatt.