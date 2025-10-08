75 év után végre kiderült a Psycho világsztárjának féltve őrzött titka

Hollywoodban nem ritka, hogy a sztárok hazudnak az életkorukról, az azonban nem túl gyakori, hogy öregítik magukat. A Psycho sztárjáról, Vera Miles-ról a közelmúltban derült ki, hogy valójában fiatalabb, mint hittük. A színésznő a híres zuhanyzósjelenet áldozatának, Marion Crane testvérét, Lila Crane-t alakította. A visszavonultan élő színésznő valódi életkorát most eláruljuk.
A sztárról eddig mindenki úgy tudta, hogy 1929-ben született, egészen pontosan augusztus 23-án. Voltak pletykák arról, hogy 1927-ben látta meg a napvilágot, de a hivatalos adat nem volt, mostanáig. A legendás színésznő valamilyen oknál fogva öregítette magát, ugyanis 96 szál gyertya helyett idén csak 95 volt a szülinapi tortáján, mivel valójában 1930-ban érkezett meg erre a világra. A téves információ közel 75 év után tisztázódott, a sztár ugyanis 1950-ben kezdte a karrierjét. A színésznő kisebb szerepekkel indult a pályán, ám az ötvenes évek második felében Alfred Hitchcock vette a szárnyai alá. Először Henry Fonda partnere volt A tévedés áldozata című 1957-es, a legendás rendező kevésbé sikeres filmjében. Miles azonban a múzsája lett, és rögtön neki ajánlotta fel a Szédülés című film női főszerepét.
A színésznő ekkoriban várandós volt, és a pletykák szerint a rendező azt akarta, hogy vetesse el a gyerekét, és forgassa le a filmet, ami a világsztárok közé emeli. Vera azonban a család mellett döntött, így kapta meg a szerepet a már önmaga csúf karikatúrájának ható Kim Novak. Miles miután visszatért a szülési szabadságról, nagy nehezen megkapta a kevésbé hangsúlyos Lila Crane szerepét a Psychoban, mivel Hitchcock igen kevés pénzből kellett, hogy leforgassa a klasszikust.
A készítés alatt a rendező azonban folyamatosan verbálisan zargatta a színésznőt, ugyanis csalódott benne, amiért hátat fordított Hollywoodnak. A Psycho sikere után Miles-nak többet nem volt ilyen volumenű szerepe, rendszeresen vállalt munkákat az 1995-ös visszavonulásáig, sőt még az 1982-es Psycho II-ben is újra eljátszotta Lila szerepét Anthony Perkins mellett.
Mindenesetre Miles mindig előkelő helyen volt a sikolykirálynők listáján, gondoljunk csak a Psycho legendás utolsó jelenetére, ahol kiderült az igazság Norman Bates anyukájáról!
