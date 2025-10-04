Orbitálisat bukott a magyar botrányfilm: ezt még Mucsi Zoltán sem menthette meg

Magyarországon a művészfilmeknek valószínűleg csak akkor van esélyük a szélesebb közönséghez is eljutni, ha botrányt botrányra halmozva kívánnak a csúcsra törni. A 2001-es Nexxt legalábbis ezt az utat szerette volna bejárni. Az első igazi magyar botrányfilmként hirdették, amely nem tartotta vissza magát az erőszak, a provokáció és a nézők megbotránkoztatása terén. De már a koncepció is halva született ötlet volt, hiszen miért is akarna egy művészfilm mainstream lenni? A műfaj lényege éppen a kísérletezés, a határfeszegetés és a mélyebb gondolatok közvetítése. Ha azonban a cél eleve a sokkolás volt, akkor a mondanivaló háttérbe szorul, és a végeredmény nem lesz több mint üres hírverés. Schilling Árpád filmje esetében pontosan erről van szó, egy színházban még működő koncepció áterőszakolása a mozivászonra, amiben még Udvaros Dorottya és Mucsi Zoltán is élvezhetetlenek voltak.
A film történetének középpontjában egy extrém tévéshow, a Nexxt áll, amelynek karizmatikus műsorvezetője, az Udvaros Dorottya által alakított Frau Plastic Chicken a képernyőn akarja kigyomlálni a nézőkből a gonoszt. Ehhez két vendéget hív meg segítségül, a felismerhetetlenségig lenyugtatott Mucsi Zoltán képében megjelenő Kicsi Alexet, aki egykor még egy erőszakos fiatal volt, mára már azonban jó útra tért, és a Bodó Viktor jóvoltából megjelenő Rex Madisont, egy modern sorozatgyilkost, akit a műsor készítői élő adásban kívánnak letartóztatni. A koncepció tehát két külön korszak klasszikus rosszfiújának összeugrasztására épül, egy rendhagyó tévéműsor körítésébe csomagolva.
Egyébként nem véletlen, hogy a figurák ismerősen csengenek, hiszen a készítők Kicsi Alexet Anthony Burgess Gépnarancsából csenték el, Rex Madison pedig Bret Easton Ellis Amerikai pszichóját idézi. Ráadásul a Nexxt éppen egy időben került a magyar mozikba a hamarosan a remake-elés sorsára jutó, Christian Bale-féle Patrick Bateman-sztori adaptációjával. Schilling filmje viszont nem kezeli ezeket a legendás karaktereket súlyukhoz méltóan. Ahelyett, hogy kibontaná e művek morális dilemmáit, itt inkább csak amolyan biodíszletként hatnak egy kétségkívül groteszk showműsorban. A cselekmény hamar szétcsúszik és a történet minden tanulság nélkül süllyed el az öncélú provokációban.
A színészi alakítások sem emelnek a Nexxt színvonalán. Udvaros Dorottya műsorvezetőjében ugyan van potenciál, ő már inkább egy karikatúra, mintsem igazi filmkarakter. Túlzó, és ettől lesz egy idő után rettenetesen fárasztó. A 68. életévét nemrégiben betöltő Mucsi Zoltán sem hozza a tőle megszokott energiát, az ő figurája üres utánérzés, Stanley Kubrick klasszikusához képest már-már paródiába hajlik, kicsit sárgább, kicsit savanyúbb. Bodó Viktor sorozatgyilkosa szintén inkább ripacs, mintsem félelmetes, a rántotta sütős jelenet megtekintése pedig már súrolja a fizikai fájdalom határát. A mellékszereplőknek pedig sok babér itt nem terem, pedig olyan nevek fordulnak meg a képernyőn mint Csányi Sándor, Péterfy Bori vagy Pokorny Lia, de ők sem tudják emelni a színvonalat. Az egész produkción érezni, hogy nem tudta levetkőzni magáról a színházi múltját, a színészek túlzó gesztusai és furcsa hanglejtései itt egyáltalán nem működnek.
Schilling Árpád a hírhedt Krétakör Színház tagjaként és a színház világában jártas emberként jó ötletnek gondolta vászonra vinni Tasnádi István darabját, ám a honi alkotásokban ritkán látott, extra mennyiségű erőszakkal meghintett, botrányosnak szánt filmadaptáció azt bizonyítja, hogy ami a színpadon működik, az nem feltétlenül él meg a mozivásznon is. A filmet ráadásul eredetileg annyira öncélúan erőszakosnak vélte a Filmszemle közönsége, hogy az alkotók inkább újravágták, és hónapokkal később egy kurtított verzió került vissza a mozikba, így a Nexxt még botrányfilm mivoltához sem volt képes tartani magát.
Összességében a Nexxt a 2000-es évek elejének egyik legnagyobb filmes mellényúlása volt hazai fronton. A színházban talán hatásos volt a média és az erőszak kapcsolatának boncolgatása, a vásznon viszont felszínes provokáció, üres ígéret maradt. A korabeli nagyérdemű sem tudott mit kezdeni vele, egyesek túl erőszakosnak, mások szimplán semmitmondónak ítélték. A reklámkampány ugyan megpróbálta az első magyar botrányfilmként eladni, amit „már a premierje előtt támadások értek”, de a végeredmény inkább a szegény ember Mechanikus narancsa lett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.