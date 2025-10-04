Orbitálisat bukott a magyar botrányfilm: ezt még Mucsi Zoltán sem menthette meg

Magyarországon a művészfilmeknek valószínűleg csak akkor van esélyük a szélesebb közönséghez is eljutni, ha botrányt botrányra halmozva kívánnak a csúcsra törni. A 2001-es Nexxt legalábbis ezt az utat szerette volna bejárni. Az első igazi magyar botrányfilmként hirdették, amely nem tartotta vissza magát az erőszak, a provokáció és a nézők megbotránkoztatása terén. De már a koncepció is halva született ötlet volt, hiszen miért is akarna egy művészfilm mainstream lenni? A műfaj lényege éppen a kísérletezés, a határfeszegetés és a mélyebb gondolatok közvetítése. Ha azonban a cél eleve a sokkolás volt, akkor a mondanivaló háttérbe szorul, és a végeredmény nem lesz több mint üres hírverés. Schilling Árpád filmje esetében pontosan erről van szó, egy színházban még működő koncepció áterőszakolása a mozivászonra, amiben még Udvaros Dorottya és Mucsi Zoltán is élvezhetetlenek voltak.

A Mucsi Zoltán-filmek 2001-es darabja, a Nexxt valóban felér egy kínzással, és joggal foglal helyet a legrosszabb magyar filmek listáján (Fotó: YouTube)

Nexxt, kérjük a következőt! Ennél csak jobb lehet...

A film történetének középpontjában egy extrém tévéshow, a Nexxt áll, amelynek karizmatikus műsorvezetője, az Udvaros Dorottya által alakított Frau Plastic Chicken a képernyőn akarja kigyomlálni a nézőkből a gonoszt. Ehhez két vendéget hív meg segítségül, a felismerhetetlenségig lenyugtatott Mucsi Zoltán képében megjelenő Kicsi Alexet, aki egykor még egy erőszakos fiatal volt, mára már azonban jó útra tért, és a Bodó Viktor jóvoltából megjelenő Rex Madisont, egy modern sorozatgyilkost, akit a műsor készítői élő adásban kívánnak letartóztatni. A koncepció tehát két külön korszak klasszikus rosszfiújának összeugrasztására épül, egy rendhagyó tévéműsor körítésébe csomagolva.

Udvaros Dorottya volt az erőszakos showműsor robotikus házigazdája (Fotó: YouTube)

Egyébként nem véletlen, hogy a figurák ismerősen csengenek, hiszen a készítők Kicsi Alexet Anthony Burgess Gépnarancsából csenték el, Rex Madison pedig Bret Easton Ellis Amerikai pszichóját idézi. Ráadásul a Nexxt éppen egy időben került a magyar mozikba a hamarosan a remake-elés sorsára jutó, Christian Bale-féle Patrick Bateman-sztori adaptációjával. Schilling filmje viszont nem kezeli ezeket a legendás karaktereket súlyukhoz méltóan. Ahelyett, hogy kibontaná e művek morális dilemmáit, itt inkább csak amolyan biodíszletként hatnak egy kétségkívül groteszk showműsorban. A cselekmény hamar szétcsúszik és a történet minden tanulság nélkül süllyed el az öncélú provokációban.