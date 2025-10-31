Döbbenetes: Ugyanannyi idősen távozott Angela Lansbury, mint legendás magyar hangja Kassai Ilona

Családi trauma miatt lett színésznő, a háború vitte Amerikába, nem jött rá a férje nagy titkára, és stílszerűen egy krimiben búcsúzott el a nézőktől. 100 éve született a csodás Angela Lansbury, aki három évvel ezelőtt hunyt el, a legendás magyar hangja pedig a napokban, szintén 97 éves korában elhunyt Kassai Ilona volt. Az angol színésznő a Gázláng, A kristálytükör meghasadt, a Halál a Níluson, A mandzsúriai jelölt és a Gyilkos sorok Jessica Fletcherjeként vonult be a filmtörténelemben.
A színésznő Londonban jött világra 1925. október 16-án, Angela Brigid Lansbury néven. Az édesapja angol politikus, az édesanyja ír színésznő volt. Utóbbival később két filmben is játszottak együtt, az 1945-ös Dorian Gray arcképében, és az 1951-es Kedves hölgyben.
Kilencéves korában súlyos trauma érte: az édesapja váratlan gyorsasággal elhunyt gyomorrák következtében. A gyászfolyamat részeként kezdett el a kislány Angela Lansbury különböző karakterek bőrébe bújni, így menekülve a szomorú valóság elől.
Anglia második világháborús bombázása elől menekülve költözött édesanyjával és testvéreivel az Egyesült Államokba, ahol a tehetségét látva a kor egyik legnevesebb filmstúdiója, az MGM már 17 éves korában szerződtette. Élete első filmszerepét a George Cukor-Ingrid Bergman-féle Gázlángban kapta, és rögtön Oscarra is jelölték az alakításáért.
A karrierje a kezdeti sikerek után kissé megfeneklett, és inkább B-kategóriás filmekben foglalkoztatták, amíg egy váltással újra a csúcsra került. Színésznőktől merőben szokatlan módon már a harmincas évei második felében elkezdett idősebb nőket, jellemzően anyafigurákat játszani. A mandzsúriai jelölt újabb Oscar-jelölést hozó alakítása esetében például csak három évvel volt idősebb Laurence Harvey-nál, akinek az anyját alakította.
A kristálytükör meghasadt filmváltozatában eljátszotta az írónő egyik leghíresebb karakterét, Miss Marple-t, de előtt a Halál a Níluson sztárgárdájában is helyet kapott. Utóbbiban együtt szerepelt a filmvásznon Peter Ustinovval, aki pedig Agatha Christie másik híres nyomozóját, Poirot-t játszotta – és akinek Lansbury a sógornője is volt a nővére révén.
Kétszer ment férjhez, ellentétes végeredménnyel. Az első, rövid életű házasságát mindössze 20 évesen kötötte a hollywoodi sztár Richard Cromwell-lel, akiről saját bevallása szerint csak évekkel később tudta meg, hogy titokban a férfiakat szereti. A második férje Peter Shaw színészügynök-producer volt, akivel 54 éven át, a férfi haláláig tartott a házasságuk.
1970-ben az egész családját átköltöztette az anyai óhazának számító Írországba. Azért szánta el magát erre a radikális lépésre, mert ki akarta szakítani a gyerekeit az addigi környezetükből, ahol komoly zűrökbe keveredtek: a fia drogozni a kezdett, a lánya pedig kapcsolatba került Charles Manson gyilkos szektájával. A húzása bevált, a gyerekei később távol maradtak a hasonló bajoktól, Lansbury pedig a brit és amerikai állampolgársága mellé az írt is megkapta.
A magyar nézők közül a legtöbben talán a Gyilkos sorok című tévésorozatból ismerik Angela Lansburyt, amiben bűnügyeket megoldó krimiírót játszott. A széria 12 évadon át futott, ezzel minden idők egyik leghosszabb krimisorozata lett, és a színésznő egy idő után már a férjével közös produkciós cég révén az egyik tulajdonosának is tudhatta magát. A magyar változatban a pár nappal ezelőtt, 97 éves korában elhunyt Kassai Ilona adta Mrs. Fletcher hangját.
Összesen 18-szor jelölték (ebből 12-szer a Gyilkos sorokért) a legrangosabb tévés elismerés Primetime Emmyre, és egyszer sem kapta meg a díjat, ezzel máig csúcstartó. Persze egy ilyen rangos díj esetében már a jelölés is siker, és ezen kívül Lansbury bezsebelt számos Tony, Golden Globe és BAFTA díjat, sőt egy Grammy-t is. Az Oscart hagyományos módon sohasem nyerte el, de 2014-ben az Amerikai Filmakadémia egy tiszteletbeli életműdíjjal jutalmazta.
Élete utolsó szerepét egy krimiben, a 2022-es Tőrbe ejtve – Az üveghagyma egyik aprócska jelenetében kapta, amiben önmagát játszotta. A COVID világjárvány idején forgatott filmben a főhős Benoit Blanc egyik online játékpartnerét alakította videóhíváson keresztül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.