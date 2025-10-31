Döbbenetes: Ugyanannyi idősen távozott Angela Lansbury, mint legendás magyar hangja Kassai Ilona

Családi trauma miatt lett színésznő, a háború vitte Amerikába, nem jött rá a férje nagy titkára, és stílszerűen egy krimiben búcsúzott el a nézőktől. 100 éve született a csodás Angela Lansbury, aki három évvel ezelőtt hunyt el, a legendás magyar hangja pedig a napokban, szintén 97 éves korában elhunyt Kassai Ilona volt. Az angol színésznő a Gázláng, A kristálytükör meghasadt, a Halál a Níluson, A mandzsúriai jelölt és a Gyilkos sorok Jessica Fletcherjeként vonult be a filmtörténelemben.

Angela Lansbury 18 évesen lett sztár, később Kassai Ilona szinkronizálta több alkalommal is / Fotó: SNAP

Az édesanyjával együtt is láthatod mozifilmben

A színésznő Londonban jött világra 1925. október 16-án, Angela Brigid Lansbury néven. Az édesapja angol politikus, az édesanyja ír színésznő volt. Utóbbival később két filmben is játszottak együtt, az 1945-ös Dorian Gray arcképében, és az 1951-es Kedves hölgyben.

Családi trauma miatt lett színésznő

Kilencéves korában súlyos trauma érte: az édesapja váratlan gyorsasággal elhunyt gyomorrák következtében. A gyászfolyamat részeként kezdett el a kislány Angela Lansbury különböző karakterek bőrébe bújni, így menekülve a szomorú valóság elől.

Második férjével 54 évig élt együtt / Fotó: Universal Archive/Universal Images Group

A háború vitte Amerikába

Anglia második világháborús bombázása elől menekülve költözött édesanyjával és testvéreivel az Egyesült Államokba, ahol a tehetségét látva a kor egyik legnevesebb filmstúdiója, az MGM már 17 éves korában szerződtette. Élete első filmszerepét a George Cukor-Ingrid Bergman-féle Gázlángban kapta, és rögtön Oscarra is jelölték az alakításáért.

Fiatalon kezdett anyákat játszani

A karrierje a kezdeti sikerek után kissé megfeneklett, és inkább B-kategóriás filmekben foglalkoztatták, amíg egy váltással újra a csúcsra került. Színésznőktől merőben szokatlan módon már a harmincas évei második felében elkezdett idősebb nőket, jellemzően anyafigurákat játszani. A mandzsúriai jelölt újabb Oscar-jelölést hozó alakítása esetében például csak három évvel volt idősebb Laurence Harvey-nál, akinek az anyját alakította.

Különleges kapcsolat fűzte Agatha Christie-hez

A kristálytükör meghasadt filmváltozatában eljátszotta az írónő egyik leghíresebb karakterét, Miss Marple-t, de előtt a Halál a Níluson sztárgárdájában is helyet kapott. Utóbbiban együtt szerepelt a filmvásznon Peter Ustinovval, aki pedig Agatha Christie másik híres nyomozóját, Poirot-t játszotta – és akinek Lansbury a sógornője is volt a nővére révén.