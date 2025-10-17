Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
„A nosztalgiához túl korai, az aktualitással elkésett” – 10 érdekesség a Hair-ről

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 18:15
HairMilos Forman
Milos Forman filmjét a saját idejében nem értékelte a kritika, mára azonban valóságos kultdarabbá vált. Íme 10 érdekesség a Hair című filmről.

1967-ben ezen a napon mutatták be először Galt MacDermot Hair című musicaljét a new york-i Public Theater-ben. A musical alapján 1979-ben Milos Forman rendező készítette el az azonos című filmet, ami igazi klasszikussá vált.

A Hair a '60-as évek Amerikájának esszenciáját őrzi (Fotó: CIP Filmproduktion GmbH)

Hair: egy generáció története  

Ugyan a film Galt MacDermot zeneszerző, és a Gerome Ragni-James Rado szerzőpáros darabján alapszik, a cselekmény, a dalok sorrendje és a szereplők is változtatásokon estek át. A történet a ‘60-as évek Amerikájában játszódik a vietnami háború, a szexuális forradalom és a pszichedelikus kábítószerek háromszögében. Ez az egyik fő ok, hogy a filmet a mai napi éltetik a kritikusok és a közönség. Milos Forman rendező, akinek az idén jubiláló Száll a kakukk fészkére című klasszikust köszönhetjük, kiváló érzékkel ragadta meg a korszak esszenciáját, és mutatta meg azt a miliőt, ami a ‘60-as években az Egyesült Államokban uralkodott. A látszólag könnyed, zenés felszín alatt sokkal drámaibb konfliktusok húzódnak. A fiatal generáció egyre növekvő ellenérzése és tiltakozása a háborúval kapcsolatban, a színesbőrűek hátrányos megkülönböztetése, és a különböző társadalmi rétegek közötti ellentétek kiéleződése mind kifejezésre jutnak. A John Savage által alakított Claude Bukowski New York-ba megy, ahol megismerkedik egy csapat hippivel, akiket a Treat Williams által alakított Berger vezet, és belekóstol az igazi new york-i szabadságba. Közben beleszeret Sheila-ba, akit Beverly D’Angelo játszik. Sheila gazdag család gyermeke, így kapcsolatuk szinte a kezdetektől fogva halálra van ítélve, főleg, hogy Bukowskinak be kell vonulnia a seregbe. A film egyik leghíresebb jelenete, amikor Berger és a többiek elmennek Sheila házához, hogy bemutassák a lányt Bukowskinak. A lány szülei éppen egy fényűző partit tartanak, ami Berger asztalon táncolásával káoszba fullad.  

Milos Forman rendező már évekkel korábban megkörnyékezte a darab szerzőit a megfilmesítési jogokért (Fotó: UNITED ARTISTS / Album)

10 érdekesség a Hair-ről 

  1. Gerome Ragni és James Rado, akik az eredeti musicalt írták, rendkívül elégedetlenek voltak a filmes adaptációval. Szerintük a hippik ábrázolása meg sem közelítette az eredeti koncepciót, és “aberrált különcökként” mutatta be őket, akiknek alig volt közük a békemozgalomhoz.  
  2. A Hair az 1979-es Cannes-i Filmfesztivál nyitófilmje volt, de csak versenyen kívül vetítették.  
  3. Saját korában meglehetősen rossz kritikai visszhangot kapott, amire Milos Forman így reagált: “A nosztalgiához még túl korai, az aktualitással elkésett.”  
  4. 1980-ban a Hair volt a legtöbb bevételt termelő film Magyarországon.  
  5. A New York Times “minden idők 1000 legjobb filmje” közé választotta a filmet.  
  6. A záró dalban, amit Berger énekel, a vokalisták a háttérben Shakespeare Rómeó és Júliájából származó szövegeket énekelnek, és a Hamlet utolsó mondata is elhangzik.  
  7. Treat Williams megszámlálhatatlan alkalommal jelentkezett Berger szerepére, amit Jim Ragni bitorolt, mert a színpadi darabban is ő alakította. Milos Forman túl öregnek találta Ragnit Berger szerepére, de a színész hajthatatlan volt, egészen addig, amíg Treat Williams bedühödött és majdnem megtámadta Ragnit, mintha meg akart volna verekedni vele a szerepért. Forman ekkor ott helyben Williams-nek adta Berger karakterét.  
  8. Még a ‘70-es évek elején felajánlották George Lucas-nak a Hair rendezői székét, ám ő visszautasította a lehetőséget, mert éppen az American Graffiti című filmjén dolgozott. 
  9. Madonna és Bruce Springsteen is szerettek volna szerepet kapni a filmben, még meghallgatáson is voltak.  
  10. A Hair volt az első film, amit a legendás Twyla Tharp koreografált, és egy kisebb szerepet is kapott a musicalben. 

 

