„A nosztalgiához túl korai, az aktualitással elkésett” – 10 érdekesség a Hair-ről

1967-ben ezen a napon mutatták be először Galt MacDermot Hair című musicaljét a new york-i Public Theater-ben. A musical alapján 1979-ben Milos Forman rendező készítette el az azonos című filmet, ami igazi klasszikussá vált.

A Hair a '60-as évek Amerikájának esszenciáját őrzi (Fotó: CIP Filmproduktion GmbH)

Hair: egy generáció története

Ugyan a film Galt MacDermot zeneszerző, és a Gerome Ragni-James Rado szerzőpáros darabján alapszik, a cselekmény, a dalok sorrendje és a szereplők is változtatásokon estek át. A történet a ‘60-as évek Amerikájában játszódik a vietnami háború, a szexuális forradalom és a pszichedelikus kábítószerek háromszögében. Ez az egyik fő ok, hogy a filmet a mai napi éltetik a kritikusok és a közönség. Milos Forman rendező, akinek az idén jubiláló Száll a kakukk fészkére című klasszikust köszönhetjük, kiváló érzékkel ragadta meg a korszak esszenciáját, és mutatta meg azt a miliőt, ami a ‘60-as években az Egyesült Államokban uralkodott. A látszólag könnyed, zenés felszín alatt sokkal drámaibb konfliktusok húzódnak. A fiatal generáció egyre növekvő ellenérzése és tiltakozása a háborúval kapcsolatban, a színesbőrűek hátrányos megkülönböztetése, és a különböző társadalmi rétegek közötti ellentétek kiéleződése mind kifejezésre jutnak. A John Savage által alakított Claude Bukowski New York-ba megy, ahol megismerkedik egy csapat hippivel, akiket a Treat Williams által alakított Berger vezet, és belekóstol az igazi new york-i szabadságba. Közben beleszeret Sheila-ba, akit Beverly D’Angelo játszik. Sheila gazdag család gyermeke, így kapcsolatuk szinte a kezdetektől fogva halálra van ítélve, főleg, hogy Bukowskinak be kell vonulnia a seregbe. A film egyik leghíresebb jelenete, amikor Berger és a többiek elmennek Sheila házához, hogy bemutassák a lányt Bukowskinak. A lány szülei éppen egy fényűző partit tartanak, ami Berger asztalon táncolásával káoszba fullad.

Milos Forman rendező már évekkel korábban megkörnyékezte a darab szerzőit a megfilmesítési jogokért (Fotó: UNITED ARTISTS / Album)

10 érdekesség a Hair-ről