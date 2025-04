Kiderül, folytatódik-e A Grace Klinika! Ezek a kedvenc sorozataink térnek vissza idén

Ugyan még javában mennek az új epizódok, néhány közkedvelt sorozat jövője már most megpecsételődött. Az ABC legfrissebb hírei szerint 2025/2026-ban biztos visszatér A Grace Klinika a 22. évadával. A hírek szerint a több mint két évtizede futó kórházi széria három főszereplője, a szexjelenetét végig zokogó Ellen Pompeo, Chandra Wilson és James Pickens Jr. továbbra is a maradnak 442 epizód után is. Több másik sorozatuk sorsa is eldőlni látszik, lesznek amik folytatódnak, és amiket elkaszálnak.

A Grace Klinika szereplői világsztárok lettek: Ellen Pompeo és Patrick Dempsey (Fotó: ABC)

Folytatódik A Grace Klinika: Mik térnek vissza?

A hírek szerint a kórházi széria mellett kedvenc lökött tanáraink is visszatérnek, 2025 őszén érkezik az Abbott Általános Iskola ötödik évada. Ugyanez igaz a nemrég debütált, de máris bombasztikus számokat hozó, A szellem ereje című sorozatra, aminek a második évadát már forgatják.

A Will Trent című ugyan még nem kapott zöld utat, de a bennfentes pletykák szerint újabb évadot kaphat, ugyanis jól teljesít a széria, ahogy 9-1-1 is, ami már a 9 évadát fogja jövőre nyitni az Oscar-díjas Angela Bassett főszereplésével.

Két produkciót kaszálhatnak le: az American Horror Story atyja, Ryan Murphy új szériája, a Dawson és a haverokból ismert Joshua Jackson főszereplésével készült Doctor Odyssey nagy eséllyel az első évadával véget ér. A hírek szerint nem hozott rossz számokat, azonban a gyártási költségei igen magasak, így az ABC/FX szinte biztos, hogy nem rendel új részeket. Hasonló sors várhat a Tim Allen nevével fémjelezett Család-restaurátorok című sitcomra, bár itt még folynak a tárgyalások, ugyanis a széria előállítása lényegesen olcsóbb, mint a fentieké.