Ilyen egy anya? A botox teszi tönkre a Disney+ legmegdöbbentőbb sorozatát

Számos esetben láttuk már, hogy egy sztár túlzott szépészeti beavatkozásai megrekesztik a karrierjét. Ilyen tekintetben Ellen Pompeo ideje most jött el az Egy jó amerikai család bemutatója után. Az 56 éves színésznő ugyanis az elmúlt 20 évben Meredith Greyként gyógyította a betegeket A Grace klinika című sorozatban, sírta tele a képernyőnket és nem győzött dögös orvosok között válogatni. Azonban amit megszoktunk az elmúlt két évtizedben, az nem biztos, hogy egy fontos és drámai témát feldolgozó sorozatban elég lesz, főleg ha ugyanazzal az arccal örül, amivel sír.

Egy jó amerikai család és Ellen Pompeo a Disney+ kínálatában (Fotó: HULU)

Ellen Pompeo alakításán csúszik el az Egy jó amerikai család?

Az alapötlet pedig izgalmas, bár hozzátennénk hogy 8 helyett 6 rész is elég lett volna, ugyanis néhol vontatottá válik a széria. A Katie Robbins igaz története alapján készült sorozat egy igazi Teréz anyát mutat be nekünk, ő lenne Pompeo karaktere, Kristine. Három gyermeke közül az egyik autista, így a kvázi született feleség életcéljának tekinti, hogy a hasonló, spektrumzavaros gyerekek és családjuk életét is megkönnyítse. Vallásos, tökéletes anya, szakács, szóval akár a fent említett Született feleségekből át is lehetett volna teleportálni Bree-t és ezzel együtt a már hatvan felett járó Marcia Crosst, aki természetesebben öregszik, mint kolléganője.

Ellen Pompeo gyerekei különlegesek a sorozatban (Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE)

A sorozat első perceiben a rendőrök viszik el a könyvbemutatójáról a nőt, akit kiskorú veszélyeztetésével gyanúsítana. Visszaugrunk az időbe, 2010-ben a konzervatív asszony házassága darabokban, miután elvesztik nevelt lányukat. Ekkor azonban Isten az útjukba sodorja a törpenövésű Nataliát, akinek gyorsan nevelőszülőket kell találnia, ugyanis egy másik család már visszavitte őt a lelencbe. A látszólag angyali kislány adoptálása is minimum érdekes azonban a gyerek(?) egyre furcsábban kezd viselkedni, főleg az extratoleráns Kristine-nel, és kezdetét veszi egy furcsa, és sokkoló fordulatokat tartogató pszichológiai játszma.

A sorozat erőssége, hogy több szempontból is bemutatja a történetet, a múltban és a jelenben, miközben egy jó ember élete hullik darabjaira, pont a jóhiszeműsége miatt, veszélyeztetve ezzel amúgy is megfáradt házasságát és a gyermekeivel való kapcsolatát, mindezt néha kicsit komótosabb tempóban teszi, mint kéne, de a történet izgalmai miatt ez még elnézhető lenne.