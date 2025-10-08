Új korszak a Family Guyban! A sorozat kezdete óta jelenlévő karaktert írtak ki a sztoriból

Seth MacFarlane, a Ted, a Hogyan rohanj a veszTEDbe, a Csupasz pisztoly reboot és a Family Guy mögötti komikus lángelme tudja, miképp húzzon el a végletekig egy poént. Mivel egyértelműen a sorozat egyik kulcspillanatáról van szó, fontos megemlíteni, hogy a cikkünk spoilert tartalmaz a Family Guy 23. évadának 5. részéből.

Új korszakba lépett a Family Guy

A matuzsálemi korba lépett, 23. évadnál tartó rajzfilmsorozatnál is pont ez történt. Viszonylag kevés visszatérő karaktert írtak ki végleg a sorozatból, de azért volt rá példa. Ilyen volt Adam West, akit a színész önmaga játszott a sorozatban és miután a való életben meghalt, a karaktere együtt ment vele a sírba. A másik, hírhedtebb példa a család kutyája, Brian Griffin volt, aki a történet szerint meghalt, csak azért, hogy pár epizód után visszahozzák, mintha mi se történt volna — ez egyébként nagy port kavart a maga idejében.

Hasonló fordulat történt az aktuális évad 5. epizódjában is. A történetben Meg Griffin egy állatjelmezes valóságshowba kerül, ahol megismerkedik élete szerelmével — hogy hanyadik alkalommal, azt már nem számoljuk. Szép lassan egymásba szeretnek és amikor kiesnek a műsorból, lekerül róluk a jelmez: kiderül, hogy akibe Meg beleszeretett, az a csirkeember fia.

Az a csirkeember, akivel a családfő, Peter Griffin a második évad óta küzd egy lejárt kupon miatt és az esküdt ellensége lett. A karakter többször is feltűnt váratlan helyzetekben a sorozatban egy hosszan elnyújtott bunyó idejére.

Mivel Peter nem hajlandó elfogadni Meg szerelmét, a lány elszökik otthonról, hogy a csirkéknél lakhasson. A bátor lépés ellenére a lány továbbra is szereti az apját, ami miatt viszont Ernie, a csirke apuka döntés elé állítja: vagy elutasítja az apját, vagy távoznia kell. Döntés helyett viszont Meg lefejezte őt és az élettelen testrészét pedig a kamerába dobta, elég látványosan és egyértelműen éreztetve, hogy a karakternek vége van.

Persze láttunk már különös példákat, ezért felmerülhet a gyanú, hogy ez csak egy időleges döntés — de valójában nem, a sorozat írója és producere, Alec Sulkin egyértelművé tette, hogy a karaktertől végleg megváltak:

Őszintén, úgy érzem, hogy annyi jó jelenetet készítettünk Peter és a csirkeember harcaiból, hogy elérkeztünk a csúcsponthoz. Nagyon megdolgoztatta a produkciós csapatot és könnyen lehet, hogy kihoztuk a legtöbbet a karakterből.

Itt a producer arra is utalhatott, hogy a csirkeember harcos jelenetek valóban kidolgozottak voltak egy ilyen minimalisztikus sorozathoz képest, mint a Family Guy, ezért lehet nem is bánják, hogy megváltak a plusz produkciós munkától.