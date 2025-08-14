„Senki le se sz.rja, mit gondolnak a celebek” - A Family Guy alkotója nincs megelégedve az aktuális filmes trendekkel

Seth MacFarlane, a Family Guy és a Csupasz pisztoly reboot mögött álló komikus zseni nincs megelégedve a legaktuálisabb hollywoodi trendekkel. Egy hosszabb podcastben egyebek között kitért erre is.

Seth MacFarlane kéznyoma erősen fellelhető a Csupasz Pisztoly rebootban (Fotó: Photo Image Press)

„Nem nyújtunk semmit, ami egy reményteli képet mutatna” - mondja Seth MacFarlane

Világszerte vetítik Frank Drebin Jr. komoly-arcú vicceskedését, Seth MacFarlane Csupasz pisztoly rebootját. A nézők tárt karokkal fogadják Liam Neeson profilváltását akcióból vígjátékba, ami két dologra is utalhat: az embereknek hiányzott ez a fajta humorzsáner, és ami még fontosabb, hiányzik a nevetés és úgy általában a pozitív energia a filmekben. Erre gondolhatott a rebootban producerként résztvevő Seth MacFarlane, aki nemes egyszerűséggel több olyan filmet és sorozatot szeretne a filmiparba, ami reményt ad az embereknek. A rendező a saját jó hangulatú Star Trek paródiáját hozta fel példának:

Ezért készítettem az Orville-t, mert amikor gyerek voltam, Hollywood ontotta magából ezt a hangnemet több formában. Régen sok volt a remény és a hiba itt keresendő a városban, Los Angelesben. Az ételek, amiket felszolgálunk disztópikusak és pesszimisták. És igen, van okunk pesszimistának lenni, de ez annyira egyoldalú. Nem nyújtunk semmit, ami egy reményteli képet mutatna.

Seth MacFarlane szerint több olyan sorozat kellene, ami reményt ad az embereknek - Fotó: FX

MacFarlane egyebek közt A szolgálólány meséjét hozta fel példának, ami bár szerinte egy gyönyörűen megírt és megrendezett sorozat, ennél sokkal több is elférne a palettán, amit a régi Star Trek: Az új nemzedékben meg is kaphatunk. Másik példája még a Maffiózók volt, szerinte a sorozat óta mindenki az antihősöket keresi a filmekben. A rendező kifejezte, hogy a filmiparnak nagy szerepe van abban, hogy ez a trend megváltozzon:

(...) senki le se sz.rja, mit gondolnak a celebek. Posztolhatunk, beszélhetünk bármit. Az embereket nem érdekli. Nem érdekli. Amit jól csinálunk, hogy történeteket mesélünk és jelenleg nem végzünk túl jó munkát a reményteli történetek átadásában.

Hasonló véleményen volt egyébként Liam Neeson is, aki úgy tűnik, okkal fordult el a sötétebb akciófilmektől a vígjátékok felé.