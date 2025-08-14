„Senki le se sz.rja, mit gondolnak a celebek” - A Family Guy alkotója nincs megelégedve az aktuális filmes trendekkel

Seth MacFarlane, a Family Guy és a Csupasz pisztoly reboot mögött álló komikus zseni nincs megelégedve a legaktuálisabb hollywoodi trendekkel. Egy hosszabb podcastben egyebek között kitért erre is.
Világszerte vetítik Frank Drebin Jr. komoly-arcú vicceskedését, Seth MacFarlane Csupasz pisztoly rebootját. A nézők tárt karokkal fogadják Liam Neeson profilváltását akcióból vígjátékba, ami két dologra is utalhat: az embereknek hiányzott ez a fajta humorzsáner, és ami még fontosabb, hiányzik a nevetés és úgy általában a pozitív energia a filmekben. Erre gondolhatott a rebootban producerként résztvevő Seth MacFarlane, aki nemes egyszerűséggel több olyan filmet és sorozatot szeretne a filmiparba, ami reményt ad az embereknek. A rendező a saját jó hangulatú Star Trek paródiáját hozta fel példának:
Ezért készítettem az Orville-t, mert amikor gyerek voltam, Hollywood ontotta magából ezt a hangnemet több formában. Régen sok volt a remény és a hiba itt keresendő a városban, Los Angelesben. Az ételek, amiket felszolgálunk disztópikusak és pesszimisták. És igen, van okunk pesszimistának lenni, de ez annyira egyoldalú. Nem nyújtunk semmit, ami egy reményteli képet mutatna.
MacFarlane egyebek közt A szolgálólány meséjét hozta fel példának, ami bár szerinte egy gyönyörűen megírt és megrendezett sorozat, ennél sokkal több is elférne a palettán, amit a régi Star Trek: Az új nemzedékben meg is kaphatunk. Másik példája még a Maffiózók volt, szerinte a sorozat óta mindenki az antihősöket keresi a filmekben. A rendező kifejezte, hogy a filmiparnak nagy szerepe van abban, hogy ez a trend megváltozzon:
(...) senki le se sz.rja, mit gondolnak a celebek. Posztolhatunk, beszélhetünk bármit. Az embereket nem érdekli. Nem érdekli. Amit jól csinálunk, hogy történeteket mesélünk és jelenleg nem végzünk túl jó munkát a reményteli történetek átadásában.
Hasonló véleményen volt egyébként Liam Neeson is, aki úgy tűnik, okkal fordult el a sötétebb akciófilmektől a vígjátékok felé.
