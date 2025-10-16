Mégsem olyan rossz? Dwayne Johnson gyengén teljesítő filmjét védte be az Oppenheimer rendezője

Az év egyik legnagyobb meglepetése Benny Safdie filmje, a Zúzógép... De nem a legkedvezőbb okokból. A film a nyitóhétvégéjén a főszereplő Dwayne Johnson karrierjének legrosszabb nyitását hozta, melyet a kasszáknál még a vetítés előtt hetekkel belengetett Taylor Swift albumfilm is megelőzött. Kicsit zavaros is ez a végkifejlet, hiszen a Velencei Filmfesztiválon 15 perces álló ovációval fogadták a filmet, amely révén egyesek már elkönyvelték az aranyszobrot a projektnek, mégis a cikk írásakor a Rotten Tomatoes-on 71%-os szakmai, 76%-os közönség értékelésen áll — ami nem rossz, de mégse rezonál a filmet megelőző hypecunamival.

A Dwayne Johnson filmek között alulmaradt a Zúzógép, de nem biztos, hogy rossz alkotás (Fotó: Daniele Cifala)

Dwayne Johnson filmjét ezúttal Christopher Nolan védte meg

Az erősen vegyes fogadtatás és a kasszáknál alulmaradt teljesítmény ellenére az Eredet, A sötét lovag és a Csillagok között rendezője, Christopher Nolan határozottan pozitív véleménnyel volt a filmmel kapcsolatban. Nolan a Zúzógép rendezőjével, Benny Safdie-vel beszélgetett a filmje kapcsán, kiemelve benne Dwayne Johnson szerepét az MMA bírkózó, Mark Kerrként:

Szerintem lenyűgöző teljesítmény volt. Nem hiszem, hogy láthatunk ennél jobbat ebben az évben, vagy a legtöbb évben.

Nolan véleménye igen nagy súllyal bír. Ezek szerint az Oscar-díjas filmeket gyártó rendező számára a Zúzógép erősebb lehet, mint Paul Thomas Anderson nagyra értékelt alkotása, az Egyik csata a másik után, Leonardo DiCaprio és Sean Penn emlékezetes alakításaival — feltételezve, hogy látta ez utóbbi filmet. Pusztán a prominens filmszakember, Christopher Nolan véleménye többekben visszahozhatja a bizalmat a projektet illetően, legalábbis azok számára akik még ezután tervezik megnézni a filmet.

Nolan egyébként kitért Benny Safdie érdemeire is, visszautalva a korábbi közös munkájukra az Oppenheimerben, ahol Safdie a magyar származású tudóst, Teller Ede szerepe volt az övé:

„Hallottam egy olyan pletykát, hogy amikor a filmemhez kellett volna tanulnod a szövegedet, valójában a saját filmedhez toboroztál embereket. Ezt én akkor nem tudtam, de úgy tűnik ez bejött számodra” — viccelődött Nolan, mire Safdie nevetve bevallotta, hogy Emily Bluntot is onnan gyűjtötte be. Mire Nolan folytatta:

Gratulálok a filmedhez. Tényleg egy említésre méltó és radikális alkotás, amit idővel jobban meg fognak érteni az emberek. Örülök, hogy ismerhetlek.

Nolan tehát mindamellett, hogy látja hol áll a Zúzógép megítélése jelenleg, bizakodik afelől, hogy a jövőben jobban elismerik majd. Az biztos, hogy Dwayne Johnson beleadta magát a szerepbe, miután több kilónyi súlyt felszedett magára a film kedvéért, csak azért hogy a soron következő Lizard Music című projektjéért — mely szintén Safdie irányadása mellett készül el — hatalmas fogyásba menjen át, melynek a végét egyelőre nem látjuk.