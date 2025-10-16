Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Hatalmasat bukhat a Disney mozija: Nevetséges indoklással álltak elő, miért nem nézi meg senki a filmjüket

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 10:35
Nem túlzás azt állítani, hogy az idei év egyik legvártabb sci-fijeként robogott be múlt héten a mozikba a Tron-filmek 3. felvonása. Az Ares alcímre keresztelt produkcióhoz bár nagy reményeket fűzött a Disney, mégis történelmi bukás lehet belőle.
Örökös-Tóth Lajos
Bő 40 évvel ezelőtt a Tron igazi forradalmat indított el Hollywoodban. Az 1982-es Jeff Bridges-film úttörő módon használta a számítógépes grafikát, és olyan látványvilágot teremtett, amit addig még senki nem látott. A 2010-es Tron: Örökség már modern köntösben, Daft Punk slágerekkel megfűszerezve próbálta továbbvinni ezt a világot, és bár nem aratott osztatlan sikert, sok rajongó remélte, hogy egyszer még visszatérhetünk a Disney digitális birodalmába.

Jared Leto 2025-ös mozija, a Tron: Ares fekete folt lehet a Disney-filmek történetében (Fotó: IMDb)

Tizenöt év várakozást követően ez idén végre meg is történt, azonban a Tron: Ares minden jel szerint nem az a diadalmas visszatérés, hanem a csúfos kudarc jelképe lesz. A tengerentúlon alig több mint 30 milliót hozott a kasszáknál első hétvégéjén, ez az összeg a világ többi részével pedig 60 millióra duzzadt, így a büdzséje harmadát tudta csak eddig visszatermelni. Ez nem is véletlen, hiszen egyik kritikus sem bánt kesztyűs kézzel Jared Leto legújabb mozijával, ám a Disney-nek nem erőssége az önkritika, a stúdió valami egészen másban látja az érdeklődés hiányát.

A Disney még mindig 2020-ban él?

A Disney ugyanis azzal a megmosolyogtató magyarázattal állt elő, hogy a COVID-járvány miatt nem tértek vissza elegen a mozikba, a közönség pedig inkább a streaminget választja, ám ez az érvelés finoman szólva is sántít. Az tény, hogy a pandémia valóban alaposan megtépázta a moziipart, de ebből már évek óta kilábalt, és számos példa bizonyítja, hogy egy jól eltalált film korábban is képes volt áttörni a korlátokat. Elég csak a 2021 decemberében bemutatott, balesetéből lábadozó Tom Holland-féle Pókember: Nincs hazaútra gondolni, amely a járvány kellős közepén vált kasszaszenzációvá, 1,92 milliárd dolláros bevételével pedig minden idők 8. legtöbb pénzt termelő filmjének számít jelenleg.

A Jared Leto-filmek több mint egy évtizede lejtmenetben vannak, és ez alól a Tron: Ares sem kivétel (Fotó: IMDb)

Mi lett veled, Jared Leto?

A Tron: Ares nem túl rózsás helyzetén sajnos Jared Leto személye sem segít, akinek karrierje a 2014-es Oscar-díja után elindult a lejtőn. A politikai pályával kacérkodó Matthew McConaughey-vel közösen a csúcsra juttatott Mielőtt meghaltam után sokan zseninek tartották, de azóta szinte csak vitatott vagy elhasaló produkciókban láthattuk. Az Öngyilkos osztagban nyújtott Joker-alakítása kétség kívül a legrosszabb volt a karakter történetében, a 2022-es Morbius pedig a Marvel egyik legnagyobb szégyenfoltjaként vonult be a köztudatba. De a Gucci-ház túljátszott Paolo Guccija és a Kísértetkastély című horrorvígjáték sem segített helyreállítani a renoméját.

Leto ugyan újra és újra nagyszabású, látványos produkciókban tűnik fel, ám mintha már csak a stúdiófejesek hinnének benne, a nézők kevésbé. A rossz szériájából a Tron: Aresszel sem tudott kitörni, és amennyiben tényleg bukássztori lesz a Disney várva várt sci-fijéből, Leto arcát lehet még ritkábban fogjuk látni a jövőben a mozik plakátjain.

 

