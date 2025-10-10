Könny szökik a szemünkbe... Dick van Dyke 99 évesen is énekel és táncol

Dick van Dyke, a Mary Poppins, Csodakocsi és a Válás amerikai módra örökifjú sztárja újraértelmezi, hogy mit nevezünk manapság öregnek, avagy fiatalnak. Nagyon sok filmben szerepelt, a polcát pedig 6 Emmy-díj és egy Grammy-díj díszíti. Legtöbben a Mary Poppinsból ismerhetik: Ő volt a varázslatos dadus (Julie Andrews) legjobb barátja, akivel együtt énekeltek és táncoltak energiától felrobbanva a Disney vidám musicaljében. A bácsi bizony már nem lesz fiatalabb, 99. életévében jár. Ugyanakkor Dick Van Dyke olyan életenergiával rendelkezik a mai napig, amit mi is szívesen elfogadnánk.
Az idős színész nemrég egy jótékonysági esemény levezénylésében vett részt, melyet jó kedéllyel, önmagát is kicsit kinevetve kezdett:
Így van, decemberig még nem vagyok 100 éves. Két hónap. Vicces lenne, ha nem élném meg.
Az eseményen részt vett egy igen fiatal, hatéves rajongó is, aki a születésnapját ünnepelte, őt a színész a "boldog születésnapot" dallal köszöntötte. Bizonyára sokan kérdezik, hogy mi a hosszú élet titka, ugyanakkor van Dyke bácsi bevallotta, ő maga sem tudja:
Néha eldicsekszem, hogy 100 évig élek, de az az igazság, hogyha tudom, hogy eddig életben maradok, jobban vigyázok magamra. Ez pedig idegesítő, mert nem tudom, mit csináltam jól. A feleségemen kívül semmiben nem döntöttem jól.
Nem gyakran láthatunk olyat, hogy valaki, aki betöltötte 90-et, pattogva táncol a színpadon, de a Mary Poppins egy 2017-es színpadi előadásán a színész úgy ugrált, hogy abba még a fiatalok is beleszédülnének:
A legerősebb tartalmat pedig a végére hagytuk. Ebben a Coldplay klipben a 99 éves Dick Van Dyke bácsi táncolja el ikonikus mozdulatait, megosztja életbölcsességét a világgal és keblére öleli a fiatal rajongóit. Könny szökik az ember szemébe a ritka és megható látványtól. Csak reménykedni tudunk, hogy ezt a mosolyt még jó darabig fenntarthatja magán, de a százat ezek után már muszáj lesz tényleg megélnie!
