Sylvester Stallone számot vetett karrierjéről: Közel 50 éve emészti ez a baklövése a Rambo és a Rocky sztárját

A marcona arcú filmsztár, Sylvester Stallone ikonikus szerepeit nehéz lenne egy vagy akár két kezünkön megszámolni. A Rocky vagy épp a Rambo-filmek leváltott sztárja rengeteg ikonikus moziban vállalt szerepet karrierje során, ám ahogy pályatársai többségét, őt sem kerülték el a téves döntések. Most nem az Állj, vagy lő a mamám!, a D-Tox vagy a Kémkölykök 3-D című alkotásokra gondolunk, hanem azokra az esetekre, mikor Sly nemet mondott egy felkérésre. 1985-ben például felajánlották neki A kis szemtanú főszerepét, amire nem akart rábólintani. Az amish szektáról szóló krimi főhőse végül Harrison Fordnál kötött ki, és ezt Stallone azóta is bánja. Azonban nem ez a baklövés az, ami immár közel 50 éve nem hagyja őt nyugodni.
A Rocky 1976-os sikerét követően Sylvester Stallone nem taposott rá fékre, majdnem minden évben szállított egy-egy klasszikust, például a Joe Eszterhas által írt Ö.K.Ö.L.-t is. A szerepeit többnyire jó érzékkel válogatta ki ezután, ám saját elmondása szerint élete legnagyobb hibáját már rögtön, a karrierje elején követte el, amikor is nem mondott igent Jon Ashby vietnámi háborús drámájának, a hazatérésnek a főszerepére. A mozi főhősének megformálását korábban már felajánlották Al Pacinónak és Jack Nicholsonnak is, így jutottunk el Stallone-hoz, ám végül ő is passzolta a lehetőséget, amivel végül Jon Voight élt, és a film óriási siker lett, 8 Oscar-díjra is jelölték. A hibás döntés pedig azóta is kísérti A feláldozhatók főnökét:
Nagyon hülye voltam. Nem voltam elég tökös ahhoz, hogy ezt a szerepet elvállaljam, mert nem tartottam magam elég kiforrott színésznek ehhez. Bár azt se tudom, most az vagyok-e már. Egy biztos, nem tudtam volna jobban csinálni, mint Jon Voight. Remek munkát végzett.
− idézte fel karrierje legnagyobb téves döntését Stallone, aki a Hazatérés helyett inkább az Édenkert a sikátorban című drámát csinálta meg, ami végül hatalmasat bukott.
Azonban, ahogy mondani szokás: Ami késik nem múlik. Sylvester Stallone életében nem sokkal később ismét kopogtatott egy PTSD-től szenvedő katona szerepe, méghozzá Andy Vajna jóvoltából. Ez volt a Rambo, ami segítette Sly-t még inkább bebetonoznia magát a tékák polcaira, és ezzel együtt Hollywood vérkeringésébe is.
Nem lenne túlzás azt mondani, az utóbbi években Sylvester Stallone a tévéképernyőn lelt új otthonra, Tulsa királya című sorozatát imádják a nézők. A számkivetett maffiózóról szóló széria 2022-ben indult útnak, azóta pedig már két évad jelent meg, és a kritika, valamint a közönség is az egekig magasztalja Sly-t, a Netflixen nagyot hasaló egykori vetélytársával, Arnold Schwarzeneggerrel ellentétben. Az amerikai rajongókat a műsor készítői szeptember 21-én a Tulsa királya 3. évadával is megörvendeztették, ám a honi fanoknak sajnos még várniuk kell, amíg az újabb fejezet felkerül a SkyShowtime itthoni kínálatába. A friss felvonásban az eddigi ismert arcok, no meg persze Sylvester Stallone mellett egy másik A-listás hollywoodi színész, az Oscar-díjas Samuel L. Jackson is tiszteletét teszi, akiről tudjuk, hogy akár egyetlen pillantásával is kellő feszültséget tud csempészni jeleneteibe, így a szórakozás ismételten garantált lesz.
