Tommy Lee Jones és Jim Carrey egymás torkának estek

Három évtizede mutatták be világszerte azt a Batman-filmet, amely sokak szerint inkább hasonlított egy színes, hallucinogén látomásra, mint egy szuperhősmozira. A Mindörökké Batman anyagilag ugyan sikeres volt, mégis komoly vitákat váltott ki a kritikusok és a filmes szakma körében. Csak évekkel később derült ki, hogy az eredeti forgatókönyv radikálisan új irányba vitte volna a történetet – olyannyira, hogy még Nolan 2005-ös Batman: Kezdődik filmjénél is előremutatóbbnak bizonyult. Tim Burton azonban nem vállalta a rendezést, ahogy Michael Keaton sem tért vissza a főszerepre. Most, 30 év távlatából új megvilágításba kerül, mi is történt a harmadik Batman-film kulisszái mögött

Megosztó film lett a Mindörökké Batman (Fotó: United Archives/Impress/Northfoto)

Mindörökké Batman kulisszái mögött: 13 érdekesség, amit nem is gondoltál

1. A forgatókönyv első verziója már 1993-ban kész volt, ám a 1992-es Batman visszatér forgatásán Tim Burton idegösszeomlást kapott a stúdió nyomásától, és úgy érezte, ez már nem az a film, amit ő szeretett volna megcsinálni. Itt jött képbe Joel Schumacher, aki a hatvanas évekbeli sorozatjátékos, szürreális, nehezen komolyan vehető világát vette alapul a harmadik részhez. Keaton erre csak annyit mondott: a rajzfilmek nem az én műfajom és kiszállt a projektből.

2. A színész távozása után Johnny Depp, Tom Hanks, Ralph Fiennes és Daniel Day-Lewis is esélyes volt a szerepre, amíg nem találták meg Val Kilmert, aki vállalta szerepet.

Kidman és Kilmer párosát is sokan bírálták (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

3. Bár a sajtótúrán a rendező magasztalta Kilmert, a forgatáson volt, hogy 2 hétig nem beszéltek egymással, annyira mást gondoltak a filmről és a szerepről. Kilmer ugyanis az akció mellett úgy gondolta, hogy komoly színészi munka is vár rá.

4. Az eredeti könyv szerint így is volt, ugyanis a sztori már elővetítette azt, amit 2005-ben Christopher Nolan járatott a csúcsra a saját Batman-trilógiájával. Ebben már nyíltan támadják Batmant a város lakói, sokak szerint ugyanolyan bűnöző, mint akiket üldöz. Egy kivágott kezdő jelenetben egy ember védi csak őt nyíltan, Dr. Chase Meridian, akit a mostanában rosszkislánykodó Nicole Kidman alakított a filmben.