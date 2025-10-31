Legyőzte Leonardo DiCapriót Paddington mackó: érdekességek Ben Whishaw-ról!

A Parfüm, a James Bond-filmek, az Egy nagyon angolos botrány, a Fekete galamb és a Paddington-mozik sztárjának élete számos érdekességet rejt. A 45 éves Ben Whishaw-ról 10 meglepő érdekességet is összegyűjtöttünk nektek.
A 45 éves színész az angliai Clifton városában világra jött Ben Whishaw, aki osztozik a születésnapján a James nevű ikertestvérével, ha a külsején nem is, mivel kétpetéjű ikrek. A családban nem foglalkozott korábban senki művészetekkel, az édesanyja kozmetikai termékek forgalmazott, az édesapja informatikusként dolgozott.
A színész apai nagyapját még Jean Vladimir Stellmachernek hívták. A papa Németországban élt, német és orosz származásúként, ám a nácizmus térnyerésével átállt a britekhez, és itt talált új hazát a francia feleségével együtt, valamint felvette a Whishaw vezetéknevet is. Az anyai ágon a színész ősei mind angolok.
A színészet iránti tehetsége már nagyon korán megmutatkozott, a tanulmányait a híres-neves Royal Academy of Dramatic Arts diákjaként végezte, és már 24 évesen megkapta Hamlet szerepét Londonban, minden idők egyik legfiatalabbjaként. Az alakítása óriási sikert aratott, a következő Laurence Olivier-ként emlegették.
Néhány brit tévés és mozis produkció után a nemzetközi filmes karrierje a Parfüm: Egy gyilkos története című filmmel indult be igazán. A sikerregényből készült film főszerepéért a korszak nagy sztárjait, többek között Leonardo DiCapriót és Orlando Bloomot is legyőzte a szereplőválogatáson.
2012-ben játszotta el először a 007-es ügynök híres segítője, a Q fedőnevű technikai zseni karakterét, és közel egy évtizeden át visszatért a figurához az újabb James Bond-filmekben. Korábban mindig idősebb színészek játszották el Q-t, a maga 32 évével Whishaw számít a legfiatalabbnak ezen a téren, újraértelmezve ezzel a karaktert.
Egy nagyon angolos botrány címmel 2018-ban készült miniszéria egy valóban megtörtént, hetvenes évekbeli esetről, ami a brit parlament egyik politikusának és pártvezérének bukásához vezetett. A sorozatban Ben Whishaw alakította Hugh Grant ex-szeretőjét, és a legjobb mellékszereplő kategóriájában Golden Globe-ot, Primetime Emmyt és BAFTA díjat is nyert, ezzel a karrierje leginkább elismert alakítása lett ez.
A színpadon és forgatásokon kívül kimondottan kerüli a reflektorfényt, sosem vágyott a sztárstátuszra, és szereti a magánéletét is a nyilvánosság kizárásával élni. A szerelmi kapcsolatai terén is csak annyi tudható, hogy 2012 és 2022 között házasságban élt egy ausztrál zeneszerzővel Mark, akit a Fényes csillag című filmjének készítése közben ismert meg.
Szabadidejében az olvasás, a festés és a kertészkedés kapcsolja ki legjobban, jobban szeret otthon időt tölteni, mint kimozdulni. Állandó társai a macskái, amiket az utcáról fogadott be.
A Nagy-Britanniában szinte nemzeti intézménynek számító Paddington mackó első mozifilmes megjelenésekor a producerek Colin Firth-t szemelték ki a figura hangjaként, ám a kiváló angol színész visszaadta a lehetőséget, mivel nem érezte magát megfelelőnek a feladatra. Ekkor került képbe Ben Whishaw, aki azóta három filmben is megszólalta a komoly marmaládé-függő, esőkabátos macit.
A hazai mozikban nemrég érkezett meg az Egy fényképész napja című film. A kisképernyőn a tavalyi Fekete galamb kémsorozatban remekelt, aminek a hírek szerint érkezik a következő szezonja. A naptárában ezen kívül két produkció szerepel a jövőre nézve: az Elden Ring fantasy és a Diamond Shitter című, Genovában játszódó testhorror.
