Legyőzte Leonardo DiCapriót Paddington mackó: érdekességek Ben Whishaw-ról!

A Parfüm, a James Bond-filmek, az Egy nagyon angolos botrány, a Fekete galamb és a Paddington-mozik sztárjának élete számos érdekességet rejt. A 45 éves Ben Whishaw-ról 10 meglepő érdekességet is összegyűjtöttünk nektek.

A 45 éves Ben Whishaw Berlinben / Fotó: dpa/picture-alliance

Ben Whishaw Paddington maci

Van egy ikertestvére

A 45 éves színész az angliai Clifton városában világra jött Ben Whishaw, aki osztozik a születésnapján a James nevű ikertestvérével, ha a külsején nem is, mivel kétpetéjű ikrek. A családban nem foglalkozott korábban senki művészetekkel, az édesanyja kozmetikai termékek forgalmazott, az édesapja informatikusként dolgozott.

Stellmacherből lett Whishaw

A színész apai nagyapját még Jean Vladimir Stellmachernek hívták. A papa Németországban élt, német és orosz származásúként, ám a nácizmus térnyerésével átállt a britekhez, és itt talált új hazát a francia feleségével együtt, valamint felvette a Whishaw vezetéknevet is. Az anyai ágon a színész ősei mind angolok.

Minden idők egyik legfiatalabb Hamletjeként futott be

A színészet iránti tehetsége már nagyon korán megmutatkozott, a tanulmányait a híres-neves Royal Academy of Dramatic Arts diákjaként végezte, és már 24 évesen megkapta Hamlet szerepét Londonban, minden idők egyik legfiatalabbjaként. Az alakítása óriási sikert aratott, a következő Laurence Olivier-ként emlegették.

A Parfüm című filmben ismerte meg a világ / Fotó: ZUMA Press

Legyőzte Leót

Néhány brit tévés és mozis produkció után a nemzetközi filmes karrierje a Parfüm: Egy gyilkos története című filmmel indult be igazán. A sikerregényből készült film főszerepéért a korszak nagy sztárjait, többek között Leonardo DiCapriót és Orlando Bloomot is legyőzte a szereplőválogatáson.

Rekordot döntött James Bond segítőjeként

2012-ben játszotta el először a 007-es ügynök híres segítője, a Q fedőnevű technikai zseni karakterét, és közel egy évtizeden át visszatért a figurához az újabb James Bond-filmekben. Korábban mindig idősebb színészek játszották el Q-t, a maga 32 évével Whishaw számít a legfiatalabbnak ezen a téren, újraértelmezve ezzel a karaktert.

Egy politikai botrány hozta el a legnagyobb sikereit

Egy nagyon angolos botrány címmel 2018-ban készült miniszéria egy valóban megtörtént, hetvenes évekbeli esetről, ami a brit parlament egyik politikusának és pártvezérének bukásához vezetett. A sorozatban Ben Whishaw alakította Hugh Grant ex-szeretőjét, és a legjobb mellékszereplő kategóriájában Golden Globe-ot, Primetime Emmyt és BAFTA díjat is nyert, ezzel a karrierje leginkább elismert alakítása lett ez.