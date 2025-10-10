Ebben a percben kaptuk a TV2 bejelentését az Ázsia Expresszről

Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 12:25
Ma győztes születik az Ázsia Expresszben.
Hat hétnyi küzdelem után ma este kiderül, hogy Barbinek Paula és Tallós Rita, vagy a Bódi tesók, Hunor és Megyer nyeri meg az Ázsia Expressz 20 millió forintos fődíját. Bali csodás tájain összetett kihívásokat teljesítve hajszázik a két döntős pár, földön – vízen – levegőben. Anya és lánya vagy a testvérpár érkezik elsőként Ördög Nórához!? Ma este kiderül!

Az elképesztő izgalmakat tartogató döntő után pedig jön az Ázsia Expressz Kibeszélő, ami az utolsó hét eseményeit boncolgatja a legjobb négy párral. A műsorvezetői székben ezúttal Lakatos Levente és Németh Kristóf ül.

Ázsia Expressz – A döntő 19:45-kor és Ázsia Expressz Kibeszélő 22:00-kor a TV2-n!

 

