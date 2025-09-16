Nem titkolóznak tovább! A Fehér Lótusz sztárja bepasizott – Íme a férfi, aki elrabolta a színésznő szívét

A 2025-ös Emmy-díjátadó gála nemcsak a tévés sikerekről szólt, hanem egy új celeb párkapcsolatról is. A Fehér Lótusz sztárja, Aimee Lou Wood hivatalosan is megerősítette kapcsolatát a Film Club című produkcióban megismert kollégájával, Adam Longgal.
A Fehér Lótusz harmadik évadának sztárja, a Legjobb női mellékszereplő kategóriában kapott jelölést az Emmy-gála 2025-ön. De most kivételesen nem a tehetsége miatt került középpontba, hanem azzal, hogy nem egyedül érkezett erre a rangos eseményre. Aimee Lou Wood Adam Long színésszel jelent meg az Emmy-gála 2025-ön, akivel a Film Club című produkcióban dolgozott együtt. Bár nem vonultak együtt a vörös szőnyegen, a rendezvény során egyértelművé vált, hogy több van köztük egyszerű barátságnál. Az este során végig egymás mellett ültek, Adam Long folyamatosan Aimee Lou Wood lábához ért, a színésznő pedig a férfi karját fogta. Az eseményt követően pedig a pár együtt távozott, és még egy közös fotó is készült róluk, amint épp Adam Long Aimee Lou Wood magas sarkú cipőjét viszi.
Azt pontosan nem lehet tudni, hogy mióta tart a szerelem a két színész között. Az viszont bizonyos, hogy a Fehér Lótusz sztárja és a brit színész egy közös projektjük forgatásán ismerkedett meg egymással. Aimee Lou Wood Adam Longgal együtt szerepelt a BBC Film Club című sorozatában, ahol egy párként kaptak szerepet. A Fehér Lótusz sztárja ráadásul nemcsak az egyik főszereplőként vett részt a produkcióban, hanem szerzőként is. A sorozat egy Evie nevű lányról szól, akinek búcsút kell vennie legjobb barátnőjétől, miután az ország másik végében kap munkát. A film forgatása során Aimee Lou Wood Adam Longgal több hónapon át dolgozott együtt, így a közös jelenetek, próbák, utazások során fokozatosan mélyült el a kapcsolatuk. A stábtagok már akkor is sejtették, hogy több lehet köztük, mint szakmai együttműködés. De az Emmy-gála 2025 után teljesen bizonyossá vált a kapcsolat.
Aimee Lou Wood az idei Emmy-gála 2025-ön a Legjobb női mellékszereplő drámasorozatban kategóriában kapott jelölést, méghozzá a nagy sikerű Fehér Lótusz harmadik évadában nyújtott alakításáért. A sorozat új szezonja ezúttal Thaiföldön játszódott, ahol Aimee Lou Wood Chelsea szerepében tűnt fel, aki látszólag gondtalanul vakációzik, miközben komoly belső konfliktusokkal küzd. A Fehér Lótusz sztárja rendkívül erős mezőnyben indult az Emmy-díjért. Többek között olyan nevekkel, mint Jennifer Coolidge és Rhea Seehorn. És bár végül nem ő nyert, a jelölés önmagában is hatalmas szakmai elismerés volt számára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.