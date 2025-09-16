Nem titkolóznak tovább! A Fehér Lótusz sztárja bepasizott – Íme a férfi, aki elrabolta a színésznő szívét

A 2025-ös Emmy-díjátadó gála nemcsak a tévés sikerekről szólt, hanem egy új celeb párkapcsolatról is. A Fehér Lótusz sztárja, Aimee Lou Wood hivatalosan is megerősítette kapcsolatát a Film Club című produkcióban megismert kollégájával, Adam Longgal.

Fehér Lótusz sztárját a sorozatban nyújtott alakításáért jelölték Emmy-díjra

(Fotó: Fabio Lovino/HBO/Northfoto)

A Fehér Lótusz sztárja bepasizott

A Fehér Lótusz harmadik évadának sztárja, a Legjobb női mellékszereplő kategóriában kapott jelölést az Emmy-gála 2025-ön. De most kivételesen nem a tehetsége miatt került középpontba, hanem azzal, hogy nem egyedül érkezett erre a rangos eseményre. Aimee Lou Wood Adam Long színésszel jelent meg az Emmy-gála 2025-ön, akivel a Film Club című produkcióban dolgozott együtt. Bár nem vonultak együtt a vörös szőnyegen, a rendezvény során egyértelművé vált, hogy több van köztük egyszerű barátságnál. Az este során végig egymás mellett ültek, Adam Long folyamatosan Aimee Lou Wood lábához ért, a színésznő pedig a férfi karját fogta. Az eseményt követően pedig a pár együtt távozott, és még egy közös fotó is készült róluk, amint épp Adam Long Aimee Lou Wood magas sarkú cipőjét viszi.

Aimee Lou Wood és Adam Long a Film Club forgatása alatt szeretett egymásba

(Fotó: PA/Northfoto)

Aimee Lou Wood Adam Longgal való kapcsolata

Azt pontosan nem lehet tudni, hogy mióta tart a szerelem a két színész között. Az viszont bizonyos, hogy a Fehér Lótusz sztárja és a brit színész egy közös projektjük forgatásán ismerkedett meg egymással. Aimee Lou Wood Adam Longgal együtt szerepelt a BBC Film Club című sorozatában, ahol egy párként kaptak szerepet. A Fehér Lótusz sztárja ráadásul nemcsak az egyik főszereplőként vett részt a produkcióban, hanem szerzőként is. A sorozat egy Evie nevű lányról szól, akinek búcsút kell vennie legjobb barátnőjétől, miután az ország másik végében kap munkát. A film forgatása során Aimee Lou Wood Adam Longgal több hónapon át dolgozott együtt, így a közös jelenetek, próbák, utazások során fokozatosan mélyült el a kapcsolatuk. A stábtagok már akkor is sejtették, hogy több lehet köztük, mint szakmai együttműködés. De az Emmy-gála 2025 után teljesen bizonyossá vált a kapcsolat.

Aimee Lou Wood Emmy-jelölés

Aimee Lou Wood az idei Emmy-gála 2025-ön a Legjobb női mellékszereplő drámasorozatban kategóriában kapott jelölést, méghozzá a nagy sikerű Fehér Lótusz harmadik évadában nyújtott alakításáért. A sorozat új szezonja ezúttal Thaiföldön játszódott, ahol Aimee Lou Wood Chelsea szerepében tűnt fel, aki látszólag gondtalanul vakációzik, miközben komoly belső konfliktusokkal küzd. A Fehér Lótusz sztárja rendkívül erős mezőnyben indult az Emmy-díjért. Többek között olyan nevekkel, mint Jennifer Coolidge és Rhea Seehorn. És bár végül nem ő nyert, a jelölés önmagában is hatalmas szakmai elismerés volt számára.