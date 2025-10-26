A skandináv filmek minősége töretlen: megnéztük Az utolsó vikinget — Kritika

Anders Thomas Jensen nem az a fajta, aki ontaná magából a filmeket, de valahányszor megjelenik, érdemes beszélnünk róla. A Zöld hentesek, az Ádám almái, Az igazság bajnokai mind kiváló és közkedvelt filmek, melyek a szintén dán származású Thomas Vinterberggel párhuzamosan csillogtatták a világnak Mads Mikkelsen világklasszis játékát. A mintázatot követve a dán rendező legutóbbi filmje, Az utolsó viking is egy remek alkotás lett, főleg azok számára, akik kedvelik a pszichológia központú filmeket némi kedves társadalmi üzenettel.
A film egy testvérpár, a rossz életű Anker (Nikolai Lie Kaas) és a disszociatív személyiségzavarban szenvedő Manfred (Mads Mikkelsen) köré épül. Ankert rablás miatt elítélik 15 évre, de a börtön előtt megkéri mentálisan sérült testvérét, hogy rejtse el a pénzt a gyerekkori otthonukban. A várakozás alatt Manfred állapota súlyosbodik, a valóságot szinte teljesen elutasítva John Lennonnak képzeli magát, aki megszállottan kutyákat lop a környezetéből. Az a tervük, hogy további mentálisan sérült embereket keresnek, akik a Beatles többi tagjának képzelik magukat, hogy Manfred ezáltal helyrejöjjön és elmondja, hova rejtette a szajrét sok évvel ezelőtt — így a pénzkeresés végül egy nagyon furcsa pszichológiai kísérletbe megy át.
Bár ez az alaptörténet, a sztori lényegi részéből igazából semmire nem következtethetünk belőle és a spoiler elkerülése végett nem is érdemes tovább boncolni. Több szál több végkifejletét követhetjük nyomon, melyeknek mégis sikerül konzisztensnek és érthetőnek maradniuk egy egységbe fonódva.
A film a szellemi hátrányt egy társadalmi egyesítő erő metaforájaként alkalmazza: egy olyan üzenetet hordoz magában, hogy nem a tökéletességre való igény köti össze az embereket, hanem önmagunk és a környezetünk tökéletlenségének elfogadása. Ennek megfelelően a filmben szereplő zavart karakterek sem idióták, hanem tiszteletet érdemlő emberek, akiken egyszerre mosolygunk, de valahol mégis van mit tanulnunk tőlük. A filmben mindenki kicsit 'kattos', és ebben mind egyenértékűvé válnak — ez az a dolog, ami a filmen kívüli világra is jellemző, ha ledobjuk az önérzetes gőgöt magunkról, a nagyobb képet nézve.
Az idők során végre azt is elértük, hogy Mads Mikkelsen végre nem kvázi egyedül viszi el a showt. Mikkelsen a Casino Royale és az egyébként méltalanul elfeledett Hannibal sorozat óta kitűnik a filmvilágból különc és mégis karizmatikus jelenlétével, melyet Az utolsó vikingben jobban szintre hoztak a többi karakterrel. Nem tarolja le a filmvásznat, hanem jól működik együtt a többiekkel és a jelenléte se lesz túl sok a film végére. Ez már a Még egy kört mindenkineknél is nyomon követhető volt, de itt teljesült ki igazán. Az utolsó viking szereposztása egyébként zseniális, a filmben szereplő Sofie Gråbøl, Lars Brygmann, Nicolas Bro, Søren Malling és Kjeld Norgaard játékát mind jó volt nézni, a szerepük potenciáljának megfelelő alakítást nyújtottak és jól működtek együtt a képernyőn.
Az örökké aktuális üzenet és a klasszis játékok ellenére viszont Az utolsó viking a karaktereihez hasonlóan is némi önismereti zavarban szenved. A film sötét vígjátéknak van behirdetve, de igazából nagyon kevés ténylegesen humoros dolog történik a filmvásznon. Sokkal jellemzőbbek a sötét témák, melyeken látszik, hogy elvileg nevetnünk kéne rajta, de ahhoz hogy vicces legyen, túl reális. Jól érezhetően a vetítésen résztvevő embereket is megosztotta a filmnek ez az aspektusa, mindig máshonnan lehetett hallani egy-egy kisebb nevetést, de soha nem nevetett mindenki egyszerre. A film tanulhatna a Martin McDonagh-féle Erőszakikból, mely megfelelően hullámzott a humoros, sötét és a sötéten humoros témák között.
Ettől függetlenül jó látható, hogy a skandináv filmipar évek óta fénykorát éli és Anders Thomas Jensen lendülete 20 év után is töretlen.
