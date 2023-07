Világhírű színészt kaptak lencsevégre a magyar fővárosban - Fotó

A magyar főváros lassan a világsztárok találkozóhelyévé válik. Nem olyan régen a modern kori Sherlock Holmes, Benedict Cumberbatch ült be egy steakre a budapesti Pampas Argentin Steakhouse-ba, most pedig Mads Mikkelsen ugrott be harapnivalóért a Dorottya utcai Edison & Jupiterbe.

Harrison Ford és Mads Mikkelsen az Indiana Jones legújabb részében (Fotó: Forum Hungary)

A dolog persze nem olyan rejtélyes, mint amilyennek elsőre látszik: egyszerűen arról van szó, hogy a magyar filmstúdiók - mint az etyeki Korda vagy a mogyoródi Astra - a világviszonylatban olcsónak tekinthető áraikkal mágnesként vonzzák hazánkba a külföldi szuperprodukciókat.

Mikkelsen mostani magyarországi útja azért is érdekes, mert éppen a múlt héten debütált a hazai mozikban az Indiana Jones és a sors tárcsája, amelynek egyik főszerepében is őt láthatjuk. A legendás dán színész ezúttal a Dust Bunny című horror forgatása miatt tartózkodik hazánkban. Ebben a filmben egyébként Sigourney Weaver alakítja a másik főszerepet, így ha nyitott szemmel járjuk Budapest utcáit, talán még a Nyolcadik utas- és az Avatar-filmek sztárjával is összefuthatunk.

Mikkelson olyan szuperprodukciókban játszott, mint a Hannibal, Még egy kört mindenkinek, Legendás állatok és megfigyelésük, Casino Royale, Doctor Strange, és a Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet.

Érdekesség, hogy 2010. április 15-én Mikkelsent a Dannebrog-rend lovagjává választották. 2016 áprilisában a francia kormány az Ordre des Arts et des Lettres lovagjává választotta.