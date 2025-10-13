Amanda Knox: Ártatlanul a börtönben – újabb sorozat készült a világot lázban tartó ügyről

Amanda Knox ügye a kétezres évek elején az egész világot lázban tartotta. A tárgyalások, ítéletek és újratárgyalások egészen napjainkig elhúzódtak, amibe belefért néhány börtönben töltött év, szabadulás, kártérítések és a jelenleg is fennálló rágalmazási per. Amanda Knox két könyvvel a háta mögött még mindig próbálja tisztára mosni a nevét. Mostanában egyébként is virágkorukat élik a true-crime és megtörtént eseményeken alapuló dokumentumfilmek- és sorozatok, így a szériát jegyző K. J. Steinberg is meglovagolta ezt a hullámot. Ezúttal a Hulu forgalmazásában készült és a Disney Plus kínálatában elérhető Amanda Knox: Ártatanul a börtönben című minisorozat dolgozza fel a nő történetét. A sorozat egyik producere Amanda Knox maga, a másik pedig nem más, mint az a Monica Lewinsky, aki a Bill Clinton egykori amerikai elnökkel folytatott viszonya, és az azt övező botrány miatt tett szert örök hírnévre. A 8 epizódból álló széria azonban nem azt a hatást érte el a nyilvánosság körében, amit az alkotók reméltek.

Monica Lewinsky és az Amanda Knox szerepét játszó Grace Van Patten az Amanda Knox: Ártatlanul a börtönben sorozat premierjén (Fotó: Lev Radin)

Amanda Knox története

2007-ben Amanda Knox amerikai cserediák beköltözött az olaszországi Perugiában található házba, ahol Meredith Kercher lakótársa lett. Knox egy helyi bárban vállalt munkát, ott megismerkedett Raffaelle Sollecito-val, akivel a gyilkosság idején egy párt alkottak. A végzetes éjszakán Amanda elmondása szerint hazaérkezve Kercher szobáját zárva találta, a fürdőszoba pedig vérben úszott. A helyiek segítségével rátörték az ajtót a lakótársra, aki hiányos öltözetben, átvágott torokkal feküdt az ágyában. Innentől kezdve a történet és a nyomozás teljes összevisszaságba torkollt. Amanda Knox legalább 3 különböző vallomást tett, melyben megemlítette barátját, Sollecito-t, és a bár tulajdonosát, Diya “Patrick” Lumumba-t is, akit a gyilkosság elkövetésével is megvádolt. A rendőrség aláíratott vele egy végleges vallomást, amit a nő a későbbiekben tagadott. A tárgyaláson azt mondta, csak a rendőri nyomás hatására írta alá. A zavaros vallomásoktól eltekintve is, az olasz rendőrség három fő gyanúsítottat nevezett meg: Amanda Knox-ot, Raffaelle Sollecito-t és Diya Lumumba-t. Lumumba ügyét külön, gyorsított eljárásban tárgyalta a bíróság, míg a Knox-Sollecito párost együtt állították a vádlottak padjára. Az ügy természetesen hatalmas médiavisszhangot keltett, mindenki kíváncsi volt a részletekre. Majd felbukkant egy negyedik tag is, Rudy Guede, akinek a DNS mintáit megtalálták a gyilkos fegyveren, valamint Meredith Kercher holttestén is, így őt is előállították. Guede első vallomása szerint a fürdőszobában tartózkodott, amikor a meg nem nevezett férfi megjelent és megölte Kercher-t. Eközben Lumumba-t kiengedték, de továbbra is gyanúsítottként kezelte őt a rendőrség. Újabb bizonyíték bukkant fel 7 héttel a gyilkosság után, ami ismét felforgatta az ügy addigi állását, ugyanakkor ebben az esetben már felmerült az is, hogy a nyomozók nem végeztek megfelelően alapos munkát, és a tetthelyre sem vigyáztak kellőképpen. 2008-ban elérkezett az első tárgyalás, Rudy Guede 30 év börtönbüntetést kapott a Meredith Kercher gyilkosság elkövetőjeként, Amanda Knox-ot és Raffaelle Sollecito-t pedig beidézte a bíróság. Guede ítélete után váratlan vallomást tett, melyben elmondta, hogy Knox és Kercher között heves vita alakult ki közvetlenül azelőtt, hogy az ismeretlen férfi megjelent volna és megölte volna Kercher-t. Ennek köszönhetően büntetése 16 évre csökkent. Hosszas meghallgatások után Knox 26, Sollecito pedig 25 év börtönbüntetést kapott. Knox végül 4 évet töltött börtönben, ezidő alatt végig azt vallotta, hogy ártatlan. A különböző újratárgyalások egészen napjainkig elhúzódtak. 2024-ben Knox-ot újra beidézte az olasz bíróság rágalmazás vádjával.