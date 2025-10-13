Amanda Knox: Ártatlanul a börtönben – újabb sorozat készült a világot lázban tartó ügyről

Amanda Knox ügye a kétezres évek elején az egész világot lázban tartotta. A tárgyalások, ítéletek és újratárgyalások egészen napjainkig elhúzódtak, amibe belefért néhány börtönben töltött év, szabadulás, kártérítések és a jelenleg is fennálló rágalmazási per. Amanda Knox két könyvvel a háta mögött még mindig próbálja tisztára mosni a nevét. Mostanában egyébként is virágkorukat élik a true-crime és megtörtént eseményeken alapuló dokumentumfilmek- és sorozatok, így a szériát jegyző K. J. Steinberg is meglovagolta ezt a hullámot. Ezúttal a Hulu forgalmazásában készült és a Disney Plus kínálatában elérhető Amanda Knox: Ártatanul a börtönben című minisorozat dolgozza fel a nő történetét. A sorozat egyik producere Amanda Knox maga, a másik pedig nem más, mint az a Monica Lewinsky, aki a Bill Clinton egykori amerikai elnökkel folytatott viszonya, és az azt övező botrány miatt tett szert örök hírnévre. A 8 epizódból álló széria azonban nem azt a hatást érte el a nyilvánosság körében, amit az alkotók reméltek.
2007-ben Amanda Knox amerikai cserediák beköltözött az olaszországi Perugiában található házba, ahol Meredith Kercher lakótársa lett. Knox egy helyi bárban vállalt munkát, ott megismerkedett Raffaelle Sollecito-val, akivel a gyilkosság idején egy párt alkottak. A végzetes éjszakán Amanda elmondása szerint hazaérkezve Kercher szobáját zárva találta, a fürdőszoba pedig vérben úszott. A helyiek segítségével rátörték az ajtót a lakótársra, aki hiányos öltözetben, átvágott torokkal feküdt az ágyában. Innentől kezdve a történet és a nyomozás teljes összevisszaságba torkollt. Amanda Knox legalább 3 különböző vallomást tett, melyben megemlítette barátját, Sollecito-t, és a bár tulajdonosát, Diya “Patrick” Lumumba-t is, akit a gyilkosság elkövetésével is megvádolt. A rendőrség aláíratott vele egy végleges vallomást, amit a nő a későbbiekben tagadott. A tárgyaláson azt mondta, csak a rendőri nyomás hatására írta alá. A zavaros vallomásoktól eltekintve is, az olasz rendőrség három fő gyanúsítottat nevezett meg: Amanda Knox-ot, Raffaelle Sollecito-t és Diya Lumumba-t. Lumumba ügyét külön, gyorsított eljárásban tárgyalta a bíróság, míg a Knox-Sollecito párost együtt állították a vádlottak padjára. Az ügy természetesen hatalmas médiavisszhangot keltett, mindenki kíváncsi volt a részletekre. Majd felbukkant egy negyedik tag is, Rudy Guede, akinek a DNS mintáit megtalálták a gyilkos fegyveren, valamint Meredith Kercher holttestén is, így őt is előállították. Guede első vallomása szerint a fürdőszobában tartózkodott, amikor a meg nem nevezett férfi megjelent és megölte Kercher-t. Eközben Lumumba-t kiengedték, de továbbra is gyanúsítottként kezelte őt a rendőrség. Újabb bizonyíték bukkant fel 7 héttel a gyilkosság után, ami ismét felforgatta az ügy addigi állását, ugyanakkor ebben az esetben már felmerült az is, hogy a nyomozók nem végeztek megfelelően alapos munkát, és a tetthelyre sem vigyáztak kellőképpen. 2008-ban elérkezett az első tárgyalás, Rudy Guede 30 év börtönbüntetést kapott a Meredith Kercher gyilkosság elkövetőjeként, Amanda Knox-ot és Raffaelle Sollecito-t pedig beidézte a bíróság. Guede ítélete után váratlan vallomást tett, melyben elmondta, hogy Knox és Kercher között heves vita alakult ki közvetlenül azelőtt, hogy az ismeretlen férfi megjelent volna és megölte volna Kercher-t. Ennek köszönhetően büntetése 16 évre csökkent. Hosszas meghallgatások után Knox 26, Sollecito pedig 25 év börtönbüntetést kapott. Knox végül 4 évet töltött börtönben, ezidő alatt végig azt vallotta, hogy ártatlan. A különböző újratárgyalások egészen napjainkig elhúzódtak. 2024-ben Knox-ot újra beidézte az olasz bíróság rágalmazás vádjával.
A Hulu gyártásában készült sorozattal kapcsolatban megszólalt a meggyilkolt Meredith Kercher családja is. Meredith testvére felháborodását fejezte ki a készülő projekttel kapcsolatban. Azt mondta, a család egyáltalán nem kíván részt venni benne, és nem érti, miért kell újból felszakítani a sebeket, és elővenni ezt az évtizedes ügyet, ami már így is rengeteg fájdalmat okozott a családjának. Sokan hasonló állásponton voltak a szériával kapcsolatban, és a debütálás utáni első visszajelzések sem alakultak fényesen. A 8 epizód fókuszában Amanda Knox áll, akit Grace Van Patten alakít messzemenő hitelességgel, ám a kritika pontosan ezt találta a legnagyobb hibának. Meredith Kercher, aki a valódi áldozata ennek a tragikus történetnek, meglehetősen háttérbe szorul. A kritikusok szerint a széria Amanda Knox újabb öncélú önmosdatása, és több kárt okoz ennek az évtizedes ügynek az újbóli előrángatása, mint amennyit bárkinek is segítene. Ezzel szemben a széria egyik fő producere, Monica Lewinsky egészen más álláspontot képvisel. Szerinte a sorozat célja, hogy Amanda Knox visszaszerezze a “saját narratíváját”, amitől a rendőrség, a sajtó és mindenki, aki tevékeny résztvevője volt ennek az ügynek, megfosztotta őt.
