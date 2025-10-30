Durván átverte a legendás rendező Al Pacinót: milliókat bukott a színész

Néha kell egy kis csel, ha az ember sikeresen akar spórolni. 1990-ben mutatták be A keresztapa III. részét a mozikban, ami az első két filmhez képest már kevésbé aratott zajos sikert, de méltó lezárása a maffia-trilógiának, aminek Al Pacino volt a főszereplője. Azonban nem volt biztos, hogy a 85 éves legenda visszatér a 35 évvel ezelőtti filmben, ugyanis a sztár túl sok pénzt kért, ezért Francis Ford Coppola egy durva cselhez folyamodott.
Coppola már 1974-ben, a második résznél is küszködött a színésszel, mert akkor gigászinak számító 500.000 dollárt kért az első film sikere után, illetve folyamatosan dobálta vissza a film forgatókönyvét. Coppolának néha éjszaka kellett átírnia a színész jeleneteit, ugyanis a sztár azzal fenyegetőzött, hogy nem jelenik meg a forgatáson. A film hatalmas siker lett, sokak szerint dgyenesen a világ legjobb filmje! A folytatásra azonban 16 évet kellett várni. Amikor megszületett a harmadik rész ötlete, Coppola egyértelműen szerette volna, ha Pacino visszatér. A rendező 5 millió dollárt ajánlott a szerepért, ami tisztes summa volt, ám a sztár ezt az összeget is keveselte. Pacino közölte, hogy 7 millió dollár lenne az a fizetés, amivel elégedett lenne.
Coppola költségvetése így is megszaladt sok millióval, már a magánvagyonát kockáztatta a filmért, ebbe pedig nem fért bele Pacino plusz 2 milliója. A rendező úgy gondolta, mindent vagy semmit alapon a színész egójára fog hatni, ezért elküldött egy kamu forgatókönyvet, amit egy percig sem akart megrendezni. A film Michael Corleone vagy Pacino figurája halálával kezdődött. Erre a színész teljesen elborult, nem akarta hagyni, hogy így érjen véget a karaktere , ezért belement az 5 milliós gázsiba.
A keresztapa-trilógia a Skyshowtime kínálatában érhető el.
