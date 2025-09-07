Ariana Grande lehet a következő Bond-lány! De nem egyedül van versenyben: ők lehetnek a következő James Bond szerelmei – Galéria

Ahogy haladunk előre az időben, a következő James Bond-film körül egyre nagyobb lesz a felhajtás, hiszen nemcsak a sztori, hanem a főszereplők kiléte is óriási titok. Az már viszont biztos, hogy a rendezői székben Denis Villeneuve foglal majd helyet, aki a Zendayát és a Budapestet máris hátrahagyó Timothée Chalamet-t felvonultató Dűne-filmekkel bebizonyította, mesterien képes a grandiózus látványt és feszült hangulatot vegyíteni. A kanadai direktor azonban még mindig keresi a maga sztárjait a projektbe, mind a 007-es ügynök, mind pedig a legendás Bond-lány szerepére. A legesélyesebb Bond-aspiránsokról korábban már írtunk, de ne feledkezzünk meg a női főszereplőről sem, melynek jelöltlistáját nem más vezeti, mint a popszakma egyik legkiemelkedőbb ikonja, Ariana Grande.

Az Ariana Grande-filmek a Wicked 2. és az új Apádra ütök után egy Bond-lány szereppel bővülhetnek hamarosan (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Ariana Grande, a hamisítatlan polihisztor

Nem elég, hogy a kétszeres Grammy-díjas énekesnő a zeneipar egyik legsikeresebb popsztárja, a filmvilágban is egyre nagyobb teret hódít magának. Tavaly nagyot tarolt a Wicked című musicallel, melynek második felvonásában idén novemberben ismét láthatjuk majd. De emellett hamarosan szerencsét próbál a vígjátékok világában is, Ben Stiller oldalán, az Apádra ütök-filmek negyedik felvonásában, a Focker In-Law-ban egy teljesen új oldalát csillogtathatja meg a vásznon. Ha pedig ez nem lenne elég, a legfrissebb pletykák szerint a koronát egy igazi filmtörténeti mérföldkő tenné fel a fejére. A hálóját Árpa Attilára is kivető Sydney Sweeney botrányai után ugyanis ő lépett a Bondlány-esélyesek listáján az első helyre. Bár még koránt sem biztos, hogy Grande kisasszony fogja majd elcsavarni a 007-es ügynök fejét a Denis Villeneuve mozijában, de bárkié is lesz a női főszerep, könnyen ellophatja a következő James Bond elől a reflektorfényt.